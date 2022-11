Kyselyjen perusteella republikaaneilla on erittäin hyvät mahdollisuudet saada enemmistö edustajainhuoneeseen. Senaatin kohtalo ratkeaa muutamassa osavaltiossa, ja kamppailu on tiukka.

Hyvää vaalipäivää!

Tänään tiistaina Yhdysvalloissa järjestetään niin sanotut välivaalit, jotka saattavat keikauttaa liittovaltion kongressissa vallan demokraateilta republikaaneille. Se vaikeuttaisi merkittävästi demokraatti Joe Bidenin työtä presidenttinä seuraavat kaksi vuotta.

Edessä voi hyvin olla piinallinen odotus Georgian senaattoripaikan vahvistumisesta sekä riita Pennsylvanian ääntenlaskusta. Näistä kongressin ylähuoneen eli senaatin kannalta tärkeistä vaaleista tarkemmin tuonnempana.

Tähän artikkeliin on koottu viimeisimmät tiedot vaaleja edeltävistä kyselyistä, ratkaiseviksi ennakoiduista kamppailuista sekä muita poimintoja.

HS seuraa vaalien tuloslaskentaa tiistain ja keskiviikon välisen yön sekä tulevat päivät, kunnes 435-jäsenisen edustajainhuoneen ja 100-henkisen senaatin valta-asetelmat ovat selvillä.

Kuka voittaa?

Satojen mielipidekyselyiden perusteella näyttää siltä, että republikaaneilla on erittäin hyvät mahdollisuudet saada enemmistö kongressin alahuoneeseen eli edustajainhuoneeseen.

Kun kansalta tiedustellaan kyselyissä yleisellä tasolla, kumman puolueen he haluaisivat johtaa kongressia, 47,9 prosenttia tukee republikaaneja ja 45,4 demokraatteja, kertoo Realclearpolitics-sivusto.

Demokraateilla on tällä hetkellä lievä 220–212-enemmistö edustajainhuoneessa, mutta vaalien jälkeen republikaaneilla on hyvällä todennäköisyydellä hallussaan ainakin 230 paikkaa yhteensä 435:stä.

Koska edustajainhuoneen enemmistö syntyy sadoista osakamppailuista, on olemassa jonkinlainen mahdollisuus, että demokraatit yllättävät ja pitävät enemmistönsä. Fivethirtyeight-vaalisivuston mukaan tällaisen yllätyksen todennäköisyys on kuitenkin vain 18 prosenttia.

Senaatista käydään tiukempaa taistoa. Tällä hetkellä senaatin valtasuhteet ovat 50–50, mutta demokraatit pitävät valtaa senaatissa, koska tasaäänestyksissä senaatin puhetta johtava varapresidentti, demokraatti Kamala Harris antaa ratkaisevan äänen. Sadasta senaattorista valitaan kuusivuotiselle kaudelle näissä vaaleissa 35.

Kyselyiden keskiarvojen mukaan republikaaneilla on noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys saada senaattiin enemmistö, mutta monet ratkaisevista yksittäisistä kamppailuista ovat virhemarginaalien sisällä.

Fivethirtyeight-sivuston mukaan vuodesta 1998 alkaen yksittäisten senaattorivaalien lopulliset tulokset ovat heittäneet keskimäärin peräti 5,4 prosenttiyksikköä kyselyistä, jotka on tehty kolmen viikon sisällä ennen vaalipäivää. Näin ollen molemmilla puolueilla on syytä taistella täysillä loppuun asti.

Tuloksena voi yhä olla murskavoitto republikaaneille tai yllätys, jonka seurauksena demokraatit hallitsevat koko kongressia myös tulevat kaksi vuotta.

Missä osavaltioissa peli ratkeaa?

Vaikka kaikista edustajainhuoneen 435 paikasta käydään vaalit, monessa kongressipiirissä jommankumman puolueen ehdokkaalla on täysin ylivoimainen asema. Äärimmäisen tasavahvoja kamppailuja on yhteensä noin tusina, joiden lisäksi hyvin tiukkoja kisoja on nelisenkymmentä – ja niitä on pitkin poikin Yhdysvaltoja.

Senaatin valtasuhteiden kannalta täpäriä taisteluja on seitsemän. Seuraavassa luodaan pikakatsaus niistä kolmeen.

Pennsylvania. Tehtävästään väistyvä senaattori on demokraatti. Paikasta kisaavat ”julkkislääkäri”, republikaani Mehmet Oz ja keväällä aivohalvauksen saanut demokraatti John Fetterman.

Fetterman johti alkuun kyselyissä selvästi, mutta syksyn horjuvat esiintymiset ovat herättäneet kysymyksen siitä, vaikuttaako viime keväänä saatu aivohalvaus liiaksi hänen puhekykyynsä.

Toisaalta on mahdollista, että hän saa äänestäjien sympatiat puolelleen. Viimeisimpien mittausten mukaan Oz on kirinyt ensimmäistä kertaa niukasti Fettermanin edelle.

Pennsylvaniassa jännitystä aiheuttaa sekin, että republikaanit – kuten entinen presidentti Donald Trump ja kuvernööriehdokas Doug Mastriano – ovat alkaneet kyseenalaistaa Pennsylvanian vaalien luotettavuutta jo ennen vaalipäivää.

CNN-kanavan mukaan osavaltion äänten laskeminen voi viedä päiviä postiäänten takia.

Senaattoriksi pyrkivä republikaani Herschel Walker kampanjoi Georgian Hiramissa sunnuntaina.

Georgia. Georgiassa on käynnissä yksi vaalien kohutuimmista ja tiukimmista kamppailuista, jossa vastakkain ovat paikkaansa puolustava demokraattien Raphael Warnock ja republikaanien Herschel Walker.

Jopa täyttä aborttikieltoa vaatinut Walker on ollut otsikoissa siksi, että hänen sanotaan painostaneen kahta naisystäväänsä keskeyttämään raskautensa.

Pakkaa sotkee pienen libertaaripuolueen ehdokas Chase Oliver. Georgiassa laki edellyttää, että voittaakseen suoraan ensimmäisellä kierroksella ehdokkaan on saatava yli 50 prosenttia äänistä. Jos näin ei käy, toinen kierros kahden parhaan välillä järjestetään 6. joulukuuta. Voi siis mennä viikkoja, että senaatin voimasuhteet selviävät.

Nevada. Nevada on huomioarvossa hävinnyt monille muille osavaltioille, mutta siellä republikaaneilla on kenties paras mahdollisuus nipistää demokraateilta yksi senaattorin paikka.

Istuva senaattori Catherine Cortez Masto on keskitien demokraatti, joka haluaa kiristää aselakeja ja tukee aborttioikeutta. Haastaja Adam Laxalt on Trumpia tukeva vaalidenialisti, joka haluaa juuri päinvastaista.

Myös neljässä muussa osavaltiossa – Arizonassa, New Hampshiressa, Wisconsinissa ja Ohiossa – tiukkoihin kamppailuihin liittyy suuria intohimoja ja mahdollisuus senaatin enemmistön ratkeamiseen.

Republikaanien kuvernööriehdokas Christine Drazan tapasi kansaa Oregonin osavaltion Aurorassa lokakuussa.

Kuvernööreillä on paljon valtaa

Yhdysvaltain hajautetussa valtajärjestelmässä osavaltioiden kuvernöörit ovat suuria vallankäyttäjiä. Tällä hetkellä republikaaneilla on hallussaan 28 kuvernöörin pestiä ja demokraateilla 22.

Kyselyiden mukaan esimerkiksi Massachusettsin ja Marylandin osavaltioissa kuvernöörin tehtävä on todennäköisesti siirtymässä republikaanilta demokraatille, kun taas republikaanit saattavat napata kuvernöörin paikan kahdessa tai kolmessa osavaltiossa.

Yleensä liberaaliksi mielletyssä Oregonissa republikaani saattaa nousta kuvernööriksi ensimmäisen kerran 40 vuoteen. Osavaltiossa käydään harvinainen kolmen naisen kamppailu, jossa vastakkain ovat tasavahva demokraatti ja republikaani sekä runsaan kymmenen prosentin tukea nauttiva itsenäinen ehdokas, joka oli ennen demokraatti.

New Yorkissa kamppailu kuvernöörin paikasta on mennyt odotettua tiukemmaksi. Demokraattien Kathy Hochul johtaa yhä republikaanien Lee Zeldiniä, mutta ero on kaventunut.

Tilanteen kiristymisestä kertoi se, että useat eturivin demokraatit presidentti Bidenia myöten kävivät viimeisenä viikonloppuna ennen vaaleja kampanjoimassa juuri New Yorkissa.

Katolilaisten ryhmä vastusti lauantaina pidetyssä mielenosoituksessa abortin kirjaamista oikeudeksi Michiganin osavaltion perustuslakiin. Mielenosoitus pidettiin Michiganin Westlandissä. Asiasta äänestetään tiistaina välivaalien yhteydessä.

Kansanäänestykset

Ballotpedia-sivuston mukaan 37 osavaltiossa järjestetään tiistaina yhteensä 132 kansanäänestystä, minkä lisäksi lukuisissa suurkaupungeissa järjestetään paikallisia kansanäänestyksiä.

Suurta huomiota kiinnitetään muutamaan abortteihin liittyvään kansanäänestykseen, sillä viime kesänä Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi koko maata koskevan aborttioikeuden. Esimerkiksi Kaliforniassa äänestetään siitä, taataanko osavaltion perustuslaissa jatkossa oikeus aborttiin ja ehkäisyyn.

Viidessä osavaltiossa äänestetään marihuanan laillistamisesta ja seitsemässä osavaltiossa äänestäjät saavat ottaa kantaa vaalilakeihin.

Rahan merkitys

Välivaaleissa käytetään tänä vuonna enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin, yhteensä noin 16,7 miljardia dollaria. Se on noin viidenneksen enemmän kuin 2018.

Opensecrets-sivuston mukaan liittovaltiotasolla kampanjalahjoituksia on tehty noin 8,9 miljardin edestä, kun paikallisten vaalien kampanjoihin on upotettu yhteensä noin 7,8 miljardia.

Kallein taistelu käydään Pennsylvanian senaattorin tehtävästä. Suoraan ehdokkaille tai kiertoteitse kaksintaistelussa Fetterman–Oz kuluu rahaa runsaat 340 miljoonaa dollaria.

Jutussa on käytetty seuraavia lähteitä: Fiverthirtyeight, Realclearpolitics, Ballotpedia, The Washington Post, The Hill, CNN, Politico.