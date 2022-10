YK:n kulttuurijärjestö Unesco kertoi todenneensa 207:n kulttuurikohteen vahingoittuneen Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä 24. helmikuuta.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) hyödyntää ennen ja jälkeen -satelliittikuvia seuratakseen sodan aiheuttamia kulttuurikohteiden tuhoja Ukrainassa.

Asiasta uutisoivat brittiläinen The Guardian sekä uutistoimisto AFP.

YK ilmoitti keskiviikkona, että se tulee laittamaan kulttuurikohteisiin kohdistuneita tuhoja seuraavan järjestelmänsä julkisesti saataville viikkojen kuluessa.

Maxarin Unosatille toimittamassa satelliittikuvassa näkyy Mariupolin draamateatteri 9. maaliskuuta vasemmalla ja oikealla sama paikka torstaina 12. toukokuuta.

Vahingoittuneisiin kohteisiin kuuluu 88 uskonnollista kohdetta, 15 museota, 76 historiallisesti tai taiteellisesti merkittävää rakennusta, 18 muistomerkkiä ja 10 kirjastoa.

Pahiten kärsineet alueet sijaitsevat Itä-Ukrainassa ja Kiovan ympäristössä. Donetskin alueella on todennettu 59 vahingoittunutta kulttuurikohdetta, Harkovassa 51, Kiovassa 30 ja Luhanskissa 25.

”Johtopäätöksemme on, että tilanne on huono, ja se voi pahentua entisestään.”

”Kulttuuriperintö on hyvin usein sivullinen uhri sodissa, mutta joskus se on myös erityinen kohde, koska se on maiden identiteetin ydin”, Unescon kulttuuri- ja hätätilanteiden johtaja Krista Pikkat sanoi tiedotustilaisuudessa Sveitsin Genevessä.

Maxarin satelliittikuvassa näkyy vasemmalla Korabelnin kulttuuripalatsi Mykolajivissa Ukrainassa 4. helmikuuta ja oikealla sama paikka torstaina 21. heinäkuuta.

Unesco tekee yhteistyötä YK:n satelliittikeskuksen Unosatin kanssa tuottaakseen tietoa tuhoutuneista kulttuurikohteista Ukrainassa.

Kentältä saatujen raporttien, Ukrainan kulttuuriministeriön hälytysten sekä sosiaalisesta mediasta ja muista lähteistä saatujen havaintojen perusteella Unesco lähettää Unosatille luettelon mahdollisesti vahingoittuneista kohteista.

Sitten se pyytää korkearesoluutioisia satelliittikuvia kaupallisilta toimijoilta.

Tämän jälkeen Unosatin asiantuntijaryhmä tutkii eroa ennen ja jälkeen -kuvissa. Ryhmä vertaa kuvia toisiinsa, analysoi vaurioiden vakavuuden ja pystyy määrittää, milloin vauriot on on aiheutettu.

”Analysoimme Ukrainaa päivittäin satelliittikuvien avulla, jotta ymmärtäisimme paremmin tilannetta paikan päällä”, kuva-analyytikko Manuel Fiol kertoi AFP:lle.

Sodan aikana yksikään Ukrainan seitsemästä maailmanperintökohteesta ei ole toistaiseksi vahingoittunut.