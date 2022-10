Kriittisen infrastruktuurin jatkuva myynti kiinalaisille herättää arvostelua Saksassa, joka on vasta pyristelemässä irti Venäjä-riippuvuudestaan.

Berliini

Saksan hallitus aikoo hyväksyä saksalaisen sirutehtaan myymisen kiinalaisille vastoin maan oman turvallisuuspalvelun neuvoa, Handelsblatt-lehti kertoi torstaina.

Kyseessä on Elmos-nimisen yrityksen Dortmundissa sijaitseva sirutehdas. Elmos valmistaa puolijohteita pääosin autoteollisuuden käyttöön. Sirutehtaan on ostamassa ruotsalaisyhtiö, joka on kiinalaisen Sai Microelectronics -konsernin tytäryhtiö.

Kyseessä on jo toinen yksittäinen julki tullut Saksan turvallisuusviranomaisten arvostelema Kiina-kauppa lyhyen ajan sisällä.

Hampurin sataman osittainen myynti Kiinaan varmistui keskiviikkona. Satamakaupasta vallitsi Saksan hallituksessa erimielisyys, mediatietojen mukaan liittokansleri Olaf Scholz on sitä kannattanut.

Sataman myytäväksi joutuva osuus pieneni lopulta aiotusta 35 prosentista alle 25 prosenttiin.

Puolijohdeteollisuus on usein mainittu esimerkki saksalaisen teollisuuden Kiina-riippuvuudesta.

Kriittisen infrastruktuurin myynti kiinalaisille herättää kovaa arvostelua. Saksa on tänä vuonna purkanut kaasuriippuvuutensa Venäjästä. Nyt Saksan hallituksella on valmisteilla uusi Kiina-strategia, jonka lähtökohtana on on nimenomaan vähentää olemassa olevia Kiina-riippuvuuksia.

Saksan liittokansleri Scholz on saanut arvostelua myös aikeistaan matkustaa ensi viikolla Kiinaan saksalaisista liike-elämän johtajista koostuvan valtuuskunnan kanssa.

