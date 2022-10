Ukraina kehottaa maasta paenneita pysymään poissa, jotta talvesta olisi helpompi selvitä.

venäjä jatkaa hyökkäystään Bahmutin rintamalla Donetskissa Itä-Ukrainassa.

Eteneminen on ollut hidasta ja kovien uhrausten takana. Venäjä on menettänyt paljon sotilaita.

Venäjän asevoimien lisäksi Bahmutissa taistelee Wagner-palkkasotilasyrityksen joukkoja, joita johtaa "Putinin kokki” Jevgeni Prigožin. ”Etenemme 100–200 metriä päivässä”, Prigožin sanoi sunnuntaina Britannian yleisradion BBC:n mukaan.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän pakkomielteiselle hyökkäämiselle Bahmutissa on vaikea löytää sotilaallista syytä. Bahmut on matkalla Slovianskiin ja Kramatorskiin, mutta ei ratkaisevasti.

Iäkäs pariskunta halasi puistonpenkillä Bahmutissa Itä-Ukrainan Donetskissa. Venäjä on yrittänyt kuukausien ajan vallata Bahmutia kovilla uhrauksilla.

”[Bahmutissa] Venäjän hulluus on ilmeisintä”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkona iltakatsauksessaan. ”Päivä toisensa jälkeen kuukausien ajan he ovat ajaneet ihmisiä kuolemaansa valtavan määrän tykistöammuksia kuluttaen.”

Zelenskyin avustajan Oleksi Arestovytšin mukaan Venäjä hyökkäsi eräänä päivänä kahdeksan kertaa ennen lounasaikaa ja työnnettiin joka kerralla takaisin.

Venäjä on tehnyt myös muualla Itä-Ukrainassa hyökkäyksiä, joiden merkitys näyttää olevan pikemminkin Ukrainan joukkojen sitominen kuin todellisten läpimurtojen saaminen.

Ukraina valmistautuu ensimmäiseen sotatalveensa viestittämällä, että toivoa paluusta normaaliin ei ole näköpiirissä. Taistelut jatkuvat, eivätkä maasta paenneet pääse kotiin.

”Pyydän teitä olemaan palaamatta – meidän on selvittävä talvesta”, apulaispääministeri Iryna Vereštšuk sanoi televisiossa sanomalehti The New York Timesin mukaan. ”Jos vain voitte, pysykää ulkomailla ja viettäkää talvi siellä.”

Yli seitsemän miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuussa.

Ukrainan suurimpia huolia on nyt energian riittävyys. Venäjä on iskenyt sähkölinjojen solmukohtiin ja onnistunut saamaan jopa 30 prosenttia sähkönsiirtokapasiteetista tuhotuksi. Laitteiston uusiminen on hidasta ja sen suojeleminen uusilta iskuilta vaikeaa.

Palomies yritti sammuttaa öljysäiliötä Šahtarskissa lähellä Donetskia torstaina.

Sodan kokonaiskuva on pysynyt suosiollisena Ukrainalle, mutta eteneminen ei ole ollut yhtä nopeaa kuin syyskuussa. Sää on jo muuttunut sateisemmaksi, ja eteneminen hidastuu, mitä pidemmälle talvi etenee.

Ukrainan suurin tavoite on Etelä-Ukrainan Hersonin kaupungin valloittaminen takaisin.

Venäjä valmistautuu taisteluun ”evakuoimalla” eli pikemminkin pakkosiirtämällä kaupungin siviiliasukkaita Venäjälle ja linnoittamalla kaupungin puolustuslinjoja.

Kaupungista tihkuvien tietojen mukaan Hersonin tilanne on kaoottinen.

Ukrainaa auttaisi Kahovkan padon valtaaminen ylempänä Dneprjoessa. Venäjä on vihjannut padon räjäyttämisellä, mutta viimeksi Hersonin nukkekuvernööri Vladimir Saldo sanoi, ettei Venäjä aio räjäyttää patoa.

Ukrainalaissotilas valmistautui laukaisemaan kenttätykin etulinjassa lähellä Zaporižžjaa torstaina.

Venäjälle tulee yhä enemmän tietoja mobilisoitujen sotilaiden surkeista oloista. Joukoilla ei ole ruokaa eikä vettä, varusteet ovat surkeita, ja luvattu ”koulutus” on ollut olematonta. Mobilisoituja on kuollut, ja omaisten kritiikki kasvaa.

Mitään merkkejä Venäjän presidentin Vladimir Putinin taipumisesta sodan lopettamisen kannalle ei ole näkyvissä. Tavoitteena vaikuttaa edelleen olevan Ukrainan täydellinen valtaaminen.

Putinin sotahaukat vaativat ainakin puheissaan vielä kovempia toimia. Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov sanoi tiistaina, että Ukrainan kaupungit pitäisi pyyhkiä maan päältä.