YK:n Iranin ihmisoikeuksien erityisedustaja Javaid Rehman tuomitsi torstaina Iranin hallinnon julmuudet viimeaikaisten mielenosoitusten aikana. Lisäksi hän vaati kansainvälistä tutkimusta siitä, kuinka paljon ihmisiä niissä on kuollut.

Protestit alkoivat sen jälkeen, kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli 16. syyskuuta, kolme päivää pidätyksensä jälkeen. Hänet oli pidätetty ”väärin puetun” päähuivin vuoksi.

Rehman luonnehti Aminia ”valtiollisen julmuuden ja valtiollisen sorron uhriksi”.

”Mielenosoittajat vaativat oikeutta”, Rehman sanoi.

Mielenosoituksissa on Rehmanin mukaan kuollut vähintään 250 ihmistä, joiden joukossa on yli 25 lasta. Hänen mukaansa kuolonuhreja on varmasti paljon enemmän.