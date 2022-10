Kryvyi Rih

Oleksandr Vilkul nauraa partaansa Venäjän esittämälle syytökselle, jonka mukaan Ukraina käyttäisi sodassa niin kutsuttua likaista ydinpommia.

”Väite on kertakaikkisen naurettava”, Vilkul sanoo toimistossaan. Vilkul on Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinnosta vastaava johtaja.

Niin sanotulla likaisella pommilla tarkoitetaan tavanomaisilla räjähteillä toimivaa pommia, johon on ladattu radioaktiivisia aineita. Räjähtäessään pommi levittää säteilevää materiaalia ja saastuttaa ympäristön.

Venäjän esitettyä väitteensä likaisesta pommista muun muassa Ukraina on epäillyt, että Venäjä saattaa itse käyttää kyseistä asetta Ukrainassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin todennut, että Moskova on valmis käyttämään sodassa kaikkia mahdollisia keinoja.

”On suuri todennäköisyys sille, että Venäjä tulee käyttämään meitä vastaan taktisia ydinaseita”, Vilkul arvioi.

”Kyse on tuomiopäivän aseesta. Venäjä on sodassa häviöllä, ja se on valmis kostamaan tilanteen ydinaseella. Se voi tapahtua missä tahansa, niin Kiovassa kuin täälläkin.”

Vilkulin mainitsemalla taktisella ydinaseella tarkoitetaan ydinpommia, joka on lataukseltaan pienempi kuin strateginen ydinpommi. Taktiset ydinaseetkin voivat kuitenkin olla teholtaan erittäin tuhoisia.

Sotilasjohtajan toimisto on periaatteessa tavanomainen. Tilanteen poikkeuksellisuus paljastuu kuitenkin nopeasti. Hallintorakennus on huolellisesti suojeltu ja Vilkulin toimiston seinällä nojaa rynnäkkökivääri, jossa on lipas kiinni. Pöydällä olevaa karttaa hän osoittelee stiletin terällä.

Oleksandr Vilkul osoittaa veitsellä Nova Kahovkan padon sijainnin venäjänkieliseltä kartalta.

”Olemme valmistautuneet ydiniskuun ja kaupungille on olemassa evakuointisuunnitelma”, Vilkul sanoo ja napauttaa veitsellään pöydällään olevaa karttaa.

”Se, kuinka toimisimme, riippuu tietysti tuulen suunnasta ja ydinlaskeumasta. Olemme varastoineet jodia ja suojavarusteita, mutta vaikeaahan sitä on ydinsotaan perinpohjaisesti varustautua.”

Kryvyi Rihissä on valmistauduttu säteilyyn siksikin, että Zaporižžijan ydinvoimala sijaitsee noin sadan kilometrin päässä kaupungista. Ydinvoimala on ollut sotatoimien kohteena ja se on nyt venäläisten hallussa.

Mutta mitä tuumailevat kansalaiset Kryvyi Rihissä? Haastattelukierroksen perusteella paikalliset suhtautuvat tilanteeseen pääosin rauhallisesti.

Vasil ja Svitlana Zaitsev olivat kävelyllä Heroiv Park -puistossa.

”En usko, että Venäjä turvautuisi likaiseen pommiin. Enkä ole peloissani tilanteesta, koska jos olisin, en voisi tehdä mitään. En ole varustautunut mahdolliseen ydiniskuun mitenkään”, sanoo Sankarien puistossa vaimonsa kanssa kävelyllä oleva eläkeläinen Vasil Zaitsev.

Puistossa vastaan tulee tuore isä Vitali Butškov, joka työntää lastenvaunuissa sodan alkamisen jälkeen syntynyttä Maksym-poikaansa.

”Tietysti olen peloissani siitä mitä Venäjä voikaan vielä tehdä. Ensinnäkään, en olisi koskaan voinut uskoa, että venäläiset aloittivat hyökkäyksen 24. helmikuuta”, Butškov sanoo.

”Pelkään perheeni puolesta, erityisesti likaista pommia”.

Butškov sanoo olevansa voimaton suojautumisessa mahdollista ydiniskua vastaan. Minne perhe voisi viedä turvaan, kun isku voisi periaatteessa tapahtua missä tahansa? Suunnitelmissa on, että vaimo ja lapsi lähtevät turvaan ulkomaille.

Vitali Butškov työntää lastenvaunuissa sodan alkamisen jälkeen syntynyttä Maksym-poikaansa.

”En usko mitään, mitä Putin sanoo. Ihan sama minne menisimme, Putin voi pommittaa missä tahansa. Kaikesta huolimatta meidän on kuitenkin vain yritettävä elää jokapäiväistä elämäämme”.

Leikkipuistossa lastaan keinuttava Marija Lanatškovska ei usko, että Venäjä käyttäisi ydinasetta Ukrainaa vastaan, koska päätös ydinaseiden laukaisusta ei ole yksin Venäjän presidentin vallassa.

”Ei Putin voi olla niin hullu. Sitä paitsi saamme amerikkalaisilta tiedustelutietoa venäläisten ydinaseiden liikkeistä, eikä mitään hälyttävää ole tapahtunut.”

”Yritän vain elää tätä päivää ja onnellisuuteni riippuu siitä, mitä pääni sisällä liikkuu. Tietysti Putin on pelottava, mutta en anna hänen pilata elämääni.”

Marija Lanatškovska antaa vauhtia Serhille, viereisessä keinussa siskontytär Ksenija.

Lasten kanssa niin ikään puistossa leikkivä Olga Hladkova sanoo luottavansa asiantuntijoihin, joilta hän on tiedotusvälineistä kuullut, että länsimaiden vastatoimet Venäjälle olisivat erittäin ankarat, jos Putin käyttäisi Ukrainassa minkäänlaista ydinasetta.

Hladkovan taakse leikkipuistossa kerääntyy lapsia seuraamaan keskustelua. Esikouluikäiset ovat jo oppineet tärkeimpiä asioita englanniksi.

”Ukraina I love”, yksi lapsista sanoo.

”Russia bad”, toinen säestää.

Hladkova kertoo, että hän on saanut sukulaiseltaan suojamaskit koko perheelle.

Olga Hladkova sanoo luottavansa asiantuntijoihin. Taustalla lapset Mykyta (vas.) , Eva ja Sofia.

”Emme ole kuitenkaan muutoin valmistautuneet mahdolliseen ydiniskuun. Haluamme elää ja pysyä täällä”, Hladkova sanoo.

Lasten leikkikentällä kiipeilytelineessä on tanko, jossa on puisia kirjainkuutioita. Kuutioita pyörittämällä voi tankoon muodostaa sanoja.

Tällä kertaa joku on pyöräyttänyt näkyville kirjaimet m, i ja r. Se tarkoittaa suomeksi rauhaa.