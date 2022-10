Zelenskyi sanoi pitävänsä Venäjän evakuointeja ”teatterina”.

Venäjä on vienyt Hersonista sijaitsevasta Pyhän Katariinan kirkosta kaupungin perustajan, sotamarsalkka Grigori Potjomkinin luut valmistautuessaan Ukrainan joukkojen läpimurtoon ja kaupungin menettämiseen. Asiasta kertoo Venäjän asettama miehitetyn Hersonin alueen kuvernööri Vladimir Saldo.

”Siirsimme jalosukuisen ruhtinaan maalliset jäänteet Katariinan kirkosta [Dneprin] vasemmalle rannalle”, Saldo sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan. ”Jos sallitte vertauskuvan, niin siirsimme hänet, koska hän ei valvo vain Hersonia vaan koko Hersonin aluetta.”

Ruhtinas Potjomkin (1739–1791) tuli tunnetuksi hallitsija Katariina Suuren rakastajana ja sotamarsalkkana, jonka käsialaa Krimin ja Etelä-Ukrainan valloitukset olivat. Käsite ”Potemkinin kulissit” syntyi kaupunkilavasteista, joita ruhtinaan väitettiin pystyttäneen valloitetulle Krimille ennen Katariinan vierailua niemimaalla 1787.

Hersonin lisäksi muun muassa Mykolajiv ja Mariupol ovat Potjomkinin keisarinnan laskuun perustamia kaupunkeja.

Paikalliset ukrainalaislähteet vahvistivat The New York Timesin mukaan, että ruhtinaan luut todella on ryöstetty Katariinan kirkon kryptasta. Ukrainalaisten mukaan venäläiset ovat kiikuttaneet jäänteet valloittamalleen Krimille.

Potjomkinin maallisten jäänteiden evakuointi Hersonista kruunaa Venäjän yli viikon ajan jatkuneen informaatiokampanjan, jossa se on tehnyt selväksi valmistautuvansa Ukrainan suurhyökkäykseen. Kampanja alkoi viime viikonloppuna nukkekuvernööri Saldon ilmoituksella, jonka mukaan siviilit on määrätty evakuoitaviksi neljästä Hersonin alueen kylästä vaarallisten taisteluiden vuoksi.

Kylät ovat Oleksandrivka, Belozerka, Snihurivka ja Berislav. Ne sijaitsevat eri puolilla Hersonin kaupunkia. Miksi kuvernööri mainitsi juuri nämä kylät, on epäselvää. Nykyisten tietojen mukaan jokainen kylä on Ukrainan joukkojen hitaasta etenemisestä huolimatta yhä Venäjän hallussa. Taisteluista Oleksandrivkan ja Belozerkan suunnalla ei ole kuultu koko hyökkäyssodan aikana mitään.

Seuraavaksi Venäjän Ukrainan-operaation johtoon nimitetty kenraali Sergei Surovikin ilmoitti, että tilanne Hersonissa on äärimmäisen jännittynyt. Tämän jälkeen viranomaiset ilmoittivat aloittavansa siviilien evakuoinnin kaupungista.

Hersonin alueelta Krimille evakuoitavia siviilejä odottamassa bussikuljetusta Oleškin kaupungissa sunnuntaina.

Kuluneella viikolla Herson sai arvovieraita, kun Venäjän presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko ja Krimin kuvernööriksi asetettu Sergei Aksjonov saapuivat paikalle arvioimaan tilannetta. Kaksikko lähti kotimatkalle torstaina, jolloin Aksjonov ilmoitti, että evakuointi on loppuun suoritettu.

Hersonissa oli ennen miehitystä lähes 300 000 asukasta. Saldon arvion mukaan heistä oli viikko sitten jäljellä 50 000–60 000. Väite joka ikisen evakuoinnista on epäuskottava.

Perjantaina paikalliset venäläishallinnon edustajat kertoivat kaupungin linnoittamisesta Ukrainan suurhyökkäystä odoteltaessa.

”Hersonia ja sen ympäristöä vahvistetaan Ukrainan läpimurron varalta”, hallinnon varajohtaja Jekaterina Gubareva sanoi sanomalehti Kommersantille. ”Parhaillaan meneillään on rakennusten ensimmäisten kerrosten vahvistaminen ja suojaaminen hiekkasäkeillä, jotta voimme suojautua hyökkäyksiltä ja torjua niitä kaupungin keskustassa.”

Ukrainan lippu oli laitettu liehumaan tienviittaan Ukrainan vapauttamassa Vysokopilljassa syyskuun lopussa.

Ukrainan joukot ovat lähimmilläänkin kymmenien kilometrien päässä Hersonin kaupungin keskustasta.

Dneprin vartta Hersonia kohti työntyvällä Ukrainan hyökkäyskiilalla on edessään muun muassa Nova Kahovkan pato, jota väitetään Venäjän miinoittamaksi ja jota sen joukkojen luulisi suojaavan parhaana mukaan. Sen jälkeen on ennen Hersonia ylitettävä vielä Dneprin sivujoen Inhuletsin suisto.

”Pelkkää teatteria”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Venäjän evakuointiuutisia italialaislehti Corriere della Seran haastattelussa. ”En usko, että venäläiset olisivat joukoittain pakenemassa Hersonista, nämä ovat strategisia vetäytymisiä. He eivät todellisuudessa ole valmiita jättämään aluetta vaikka olisivat jäämässä meidän piirittämiksemme.”