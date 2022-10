Israelin parlamentti­vaalien suuri kysymys on jälleen se, palaako Benjamin Netanjahu valtaan

Israelissa järjestetään tiistaina viidennet parlamenttivaalit vajaan neljän vuoden aikana. Kuninkaantekijäksi on nousemassa äärioikeistolainen puolue, joka saattaa ratkaista, palaako Benjamin Netanjahu valtaan.

Israelin entinen pääministeri Benjamin Netanjahu tervehti kannattajiaan vaalitilaisuudessa Or Yehudassa sunnuntaina.

Israel suuntaa tiistaina jälleen vaaliuurnille. Parlamenttivaalit ovat jo viidennet vajaan neljän vuoden aikana. Pääministeri Naftali Bennettin kausi jäi vain vuoden mittaiseksi, ja heinäkuusta lähtien hänen sijallaan on ollut Yair Lapid.

Jälleen kerran vaalien suuri kysymys on se, palaako Israelin voimahahmo Benjamin Netanjahu pääministeriksi. Netanjahu hallitsi Israelia pääministerinä 1996–1999 ja 2009–2019.

Netanjahun, 73, on päästävä valtaan, jottei hän joutuisi vastaamaan rikossyytteisiin korruptiosta. Netanjahu tarvitsee apua, ja sitä on tulossa äärioikeistolta.

Monen muun maan tavoin Israel on siirtynyt yhä kauemmas oikealle.

”Äärioikeistolaisuus jatkaa valtavirtaistumistaan. Kaikki valtavirran puolueet kannattavat suorempien ja kovempien otteiden käyttöä”, sanoo Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Tarvainen, joka seuraa vaaleja Israelissa ja miehitetyllä Länsirannalla.

Vaalien puhutuin hahmo on siirtokunnissa asuva Itamar Ben-Gvir ja hänen äärioikeistolainen puolueensa Juutalainen voima. Se on uskonnollinen sionistipuolue, joka ajaa siirtokuntalaisten asiaa äärimmäisen rajulla retoriikalla.

Tarina on tuttu monesta maasta: viime vaaleissa puolue tuskin ylittää äänikynnyksen, nyt siitä povataan kuninkaantekijää.

Juutalainen voima -puolue on nyt mielipidemittauksissa maan kolmanneksi suurin ja oikeistopuolueista toiseksi suurin. Jos Netanjahu aikoo valtaan, hän tuskin voi välttää Ben-Gviriä.

Benjamin Netanjahu on kovan oikeistolainen poliitikko itsekin. Hän edustaa kuitenkin maallista Israelia, ja aikoinaan hänen Likud-puoluettaan saattoi luonnehtia maltilliseksi. Netanjahun myötä puolue on siirtynyt yhä kauemmas oikealle, ja muut puolueet sen vanavedessä.

Vaaliteemoina on muun muassa oikeuslaitoksen uudistaminen niin, että se olisi suoremmassa poliittisessa ohjauksessa. Esimerkiksi palestiinalaisia ampuneet israelilaiset sotilaat saisivat syytesuojan. Israelin palestiinalaisista pyritään maalaamaan turvallisuusuhkaa.

Muutamaa marginaalista vasemmisto­puoluetta – ja tietenkin Israelin kolmea arabipuoluetta – lukuun ottamatta kaikki puolueet ovat omaksuneet saman kovan peruslinjan.

Niistä oikealta ohi on menossa Juutalainen voima, joka sanoo usein samat asiat mutta vieläkin provosoivammin. Viime viikolla puolueen johtaja Ben-Gvir esimerkiksi kävi heiluttelemassa pistooliaan Itä-Jerusalemissa.

”Puolueen suosion nousu on osa globaalia populistisen oikeiston nousua”, Tarvainen sanoo.

”Israelissa on pitkät oikeisto­provokaation perinteet, esimeriksi Ariel Sharon kävi toisen intifadan aikaan Temppelivuorella, ja Israelin itsenäistymisestä asti on vaikuttanut messiaaninen sionistisiipi.”

Itamar Ben-Gvir kuvattuna 6. lokakuuta Tel Avivissa.

Ben-Gvir flirttailee mielellään väkivallalla. Vielä muutama vuosi sitten hänen kerrotaan pitäneen työpöydällään Baruch Goldsteinin kuvaa. Goldstein ampui 29 arabia Hebronin patriarkkojen haudalla vuonna 1994.

Ben-Gvirin oppi-isä on äärioikeistolainen rabbi Meir Kahane, jonka puolue kiellettiin Israelissa 1994. Kahane ajoi Israelin palestiinalaisten kansallisuuden mitätöimistä ja julkisten tilojen segregaatiota.

”Ben-Gvir on irtautunut oppi-isänsä radikaaleimmista positioista ja sanonut, ettei kannata kaikkien Israelin palestiinalaisten karkottamista. Sekin kuuluu nykyoikeistolaiseen retoriikkaan, että samaan aikaan sanotaan ja ei sanota”, Tarvainen sanoo.

viime vaaleissa Ben-Gvir oli marginaalinen hahmo. Kyse ei ole siitä, että Israel olisi nyt tehnyt äkkikäännöksen äärioikealle – pikemminkin muutos on ollut hidas ja vaiheittainen.

Viime vuosien poliittinen umpisolmu on saanut maltillisemmat äänestäjät vajoamaan apatiaan. Ben-Gvirin puolue on ainoa, joka on tuonut energiaa vaalikamppailuun.

”Se saattaa tuoda uusia äänestysryhmiä. Puoluetta saattavat äänestää sellaiset erittäin oikeistolaiset nuoret, joilla ei ole raamatullista syytä”, Tarvainen sanoo.

Kaikkein apaattisimpia ovat Israelin palestiinalaiset, joita Israelin kansalaisista on noin viidennes. Moni boikotoi vaaleja. Arabipuolueilla ei ehkä ole haluakaan hallitukseen, koska viime kerralla ne huomasivat, että niiden oli erittäin vaikea saada hallituksessa tavoitteitaan läpi, Tarvainen arvelee.

Tilanne miehitetyllä Länsirannalla on nyt erittäin kireä.

Israelissa ja Länsirannalla on ollut verisin vuosi sitten vuoden 2015. Palestiinalais­militanttien iskuissa on kuollut 18 israelilaista.

Samaan aikaan Israelin iskuissa on kuollut arviolta 130 palestiinalaista. Uusia uhreja tulee viikoittain. Israel iskee militantteja vastaan, mutta iskuissa kuolee usein myös sivullisia.

”Tilanne on tosi tiukka ja jännitteinen. Nablus on käytännössä saarrettu toista viikkoa, ja iskuja on joka yö”, Tarvainen kertoo puhelimessa Ramallahin läheltä Länsirannalta.

Nablusissa vasta elokuussa perustettu Leijonanluola-liike on pitkään aikaan ensimmäinen uusi palestiinalais­militanttien ryhmä, joka on nostanut aseellista vastarintaa.

Voisi luulla, että Länsirannan tilanne olisi vaalien johtava teema, mutta se näkyy melko vähän Israelin mediassa tai edes ihmisten puheissa, Tarvainen sanoo.

”Koko systeemi perustuu siihen, että väkivalta leimahtaa jossain, mutta normaali elämä jatkuu Israelissa, ja ongelma eristetään mahdollisimman nopeasti.”