Puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan Venäjä onnistui kokoamaan ”osittaisessa liikekannallepanossa” 300 000 uutta sotilasta, joista yli 80 000 on Ukrainassa ja loput koulutettavana.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu ilmoitti perjantaina, että Venäjä olisi saanut päätökseen niin sanotun osittaisen liikekannallepanon, jolla on kerätty uusia sotilaita Ukrainan rintamille.

Šoigun mukaan Venäjä on noin viidessä viikossa saavuttanut tavoitteensa, joka oli 300 000 reserviläisen haaliminen kokoon, venäläismedia kertoi.

Šoigu kertoi, että Venäjä olisi lähettänyt ”Ukrainan rintamille” noin 82 000 sotilasta, kun loput ovat vielä sotilaskoulutuksessa kotimaassaan, The Moscow Times -lehti kertoi.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö totesi perjantai-iltana, ettei Venäjän ilmoittamiin lukuihin ole luottamista. Siitä huolimatta Ukrainassa ja maata tukevissa länsimaissa on lähdettävä siitä, että Venäjän kyky käydä sotaa voimistuu, olivatpa uudet sotilaat laadultaan mitä hyvänsä.

”Määrälläkin on merkitystä”, sanoo Käihkö, joka on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija.

Sotatieteiden tutkija Ilmari Käihkö.

Venäjän liikekannallepano aiheutti mielenosoituksia ja sai sadattuhannet venäläismiehet pakenemaan ulkomaille. Sekasortoinen prosessi synnytti vaikutelman ja myös paljon toiveita siitä, ettei liikekannallepanosta tule mitään.

Käihkön mukaan on kuitenkin liian aikaista sanoa, miten uudet joukot vaikuttavat Ukrainassa käytävään sotaan. Tiedossa on, että Ukrainaan on menty vajavaisella tai mitättömällä koulutuksella ja puutteellisin varustein, mutta on epäselvää, miten suurta osaa venäläissotilaista tämä koskettaa.

”Liikekannallepano oli yksi asia ja sotilaallinen efekti on toinen. Emme ole vielä nähneet, ja on liian aikaista sanoa, mikä liikekannallepanon sotilaallinen efekti on”, Käihkö sanoo.

Venäjän reserviläinen hyvästeli omaisiaan ja ystäviään Volgogradin alueella syyskuun lopulla.

Tutkijan mukaan ”300 000 ukkoa on aivan valtava määrä”, jos oletetaan, että Venäjällä on nyt noin 200 000 sotilasta Ukrainassa. Se voi antaa Venäjälle mahdollisuuden joko kasvattaa lukumääräistä voimaansa melko nopeasti tai ainakin vapauttaa joitakin Ukrainassa jopa kahdeksan kuukautta taistelleita sopimussotilaita.

Käihkön mukaan Ukrainan viimeaikainen menestys rintamalla Harkovan ja Hersonin alueilla ei peitä alleen sitä tosiasiaa, että Venäjällä on yhä hallussaan laajoja alueita Ukrainasta, ukrainalaisten eteneminen on hidastunut ja talven tulo vaikeuttaa asetelmia puolin ja toisin.

Lisäksi Venäjä on onnistunut tuhoamaan merkittävän osan Ukrainan kriittistä infrastruktuuria, kuten sähkömuuntajia ja voimalaitoksia. Kotien kylmyys voi synnyttää uuden pakolaisaallon kohti Euroopan unionin jäsenmaita.

Vaikka Ukrainan sotilaat ovat osoittaneet hyvää taistelukykyä, Venäjä on etenkin Hersonin alueella pystynyt lujittamaan puolustusasemiaan, Käihkö sanoo. Ukrainan kyky hoitaa logistiikkaansa hyökkäystilanteessa on kysymysmerkki ja myös monet ukrainalaiset taistelevat melko lyhyen koulutuksen suomin eväin.

”Ukrainalaisetkin ovat lähteneet vähäisellä koulutuksella rintamalle. Kyllähän siellä oppii, jos on oppiakseen. Sodankäynti on aika darwinistinen aktiviteetti, että jos ei sitä opi, niin sitten kuolee”, Käihkö sanoo.

Turvallisuusjoukkojen jäsenet pidättivät ”osittaista liikekannallepanoa” vastustaneen mielenosoittajan Moskovassa 21. syyskuuta.

Käihkö uskoo, että perjantain ilmoituksella ”osittaisen liikekannallepanon” lopettamisesta Venäjä pyrkii rauhoittamaan kansaa.

”Mutta ei se takaa, etteikö seuraavaa liikekannallepanoa pantaisi käyntiin, oikeastaan milloin tahansa.”

Käihkön mukaan se, että liikekannallepano koski sellaisia ihmisiä, joita sen ei pitänyt koskea, synnytti laajaa epävarmuutta ja epäluottamusta kansan ja vallanpitäjien välille.

”Varsinkin kun aluksi sanottiin, ettei mitään mobilisaatiota tule.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin pyysi perjantaina esitetyssä televisiokohtaamisessa puolustusministeri Šoigua kiittämään liikekannallepanoon osallistuvia ihmisiä heidän isänmaallisuudestaan.

Šoigun mukaan liikekannallepanon yhteydessä 13 000 venäläistä oli ilmoittanut vapaaehtoisesti halustaan palvelukseen. Keskimäärin liikekannallepanon myötä haalitut sotilaat ovat 35 vuoden ikäisiä, Šoigu kertoi The Moscow Times -lehden mukaan.

Šoigun mukaan uusia suunnitelmia liikekannallepanosta ei Venäjällä ole, mutta vapaaehtoisten ja sopimussotilaiden rekrytointi asevoimien palvelukseen jatkuu.

Putin ilmoitti ”osittaisesta liikekannallepanosta” 21. syyskuuta.