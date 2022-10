Tutkivan Bellingcat-sivuston toimittajan mukaan epäilty vakooja on Venäjän sotilastiedustelun korkea upseeri.

Norjan turvallisuuspalvelu PST kertoo paljastaneensa brasilialaisena tutkijana esiintyneen venäläisen vakoojan.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Epäilty on esiintynyt brasilialaisena tutkijana, mutta viranomaisten mukaan hän on venäläinen vakooja, jonka oikea nimi on Mihail Mikušin. BBC kertoo, että hänellä on viranomaisten mukaan Brasilian passi ja että hän on työskennellyt Tromssan yliopistossa tutkijana vuodesta 2021 lähtien.

Tutkivan Bellingcat-sivuston toimittajan mukaan Mikušin on Venäjän sotilastiedustelun korkea upseeri.

”Hienoa työtä, Norja, nappasitte itsellenne everstin GRU:sta [Venäjän sotilastiedustelupalvelusta]”, Bellingcatin tutkija Christo Grozev twiittasi.

Norjan turvallisuuspalvelu on nostanut miestä vastaan syytteen laittomasta tiedustelutiedon keräämisestä, BBC kertoo.

Mies kiistää häntä vastaan esitetyt syytökset.

AFP:n mukaan epäilty pidätettiin ensimmäisen kerran maanantaiaamuna, kun hän oli matkalla työpaikalleen Tromssan yliopistoon. Perjantaina hänet määrättiin tutkintavankeuteen.

Alun perin hänet pidätettiin maahanmuuttoa koskevien lakien rikkomisen vuoksi. Tutkintaa kuitenkin laajennettiin pian koskemaan epäilyjä ”valtionsalaisuuksien laittomasta vakoilusta”, joka voi vahingoittaa ”kansakunnan perustavanlaatuisia etuja”, AFP kertoo.

PST:n mukaan väitetty vakooja työskenteli Norjan arktisen alueen politiikan ja ”hybridiuhkien” parissa. Norjalaisen VG:n mukaan epäilty oli osallistunut syyskuussa Liettuassa järjestettyyn hybridiuhkia käsittelevään konferenssiin.