Tästä on varoitettu ja tätä on pelätty – Hyökkäys huippu­poliitikon kotiin ei ollut yllätys

Läpi vuoden tutkijat ovat varoittaneet poliittisesta väkivallasta, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

”Missä on Nancy, missä on Nancy?”

Näin huusi tunkeilija, joka murtautui Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin kotiin San Franciscossa perjantaina.

Pelosi ei ollut kotona, ja 42-vuotias epäilty hyökkäsi poliisin mukaan vasaralla aviomies Paul Pelosin kimppuun. Tunkeutujaa tullaan syyttämään esimerkiksi murhan yrityksestä.

Tämä oli perjantai-illan kiistaton pääaihe Yhdysvalloissa lähes kaikissa uutisvälineissä.

Uutinen ei ollut niinkään se, että Pelosin aviomiehen kimppuun oli hyökätty. Uutinen oli se, että San Franciscossa todistettiin ehkä poliittisesti motivoitunutta väkivaltaa aivan vaalien kynnyksellä.

Suureksi yllätykseksi sitä ei silti voi sanoa.

Kongressivaalit ovat vain runsaan viikon päästä, tiistaina 8. marraskuuta, ja Pelosi on Yhdysvaltojen poliittisten päättäjien aivan ylintä kärkeä.

Läpi vuoden tutkijat ovat varoittaneet poliittisen väkivallan mahdollisuudesta Yhdysvalloissa. Sen hyväksyntä on yleistynyt viiden viime vuoden aikana, ja molempien puolueiden poliitikkojen häirintä on lisääntynyt.

Erityisesti liberaali Yhdysvallat on herkillä. Tästä on varoitettu ja tätä on pelätty.

Pelosin kotiin tehdyn tunkeutumisen taustalla tulkittiin nopeasti olevan sama polttoaine, joka johti Capitolin vallankaappausyritykseen 6. tammikuuta 2021: valheet vilpillisistä presidentinvaaleista. Näin arvioi myös presidentti Joe Biden.

Epäilty oli ilmeisesti levittänyt Facebookissa salaliittoteorioita esimerkiksi vuoden 2020 vaaleista ja koronaviruksesta. Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan hän vaikutti ”todellisuudesta irtaantuneelta”.

Näissä piireissä Pelosi on Yhdysvaltain vihollinen. Capitolin hyökkäyksessäkin mielenosoittajat etsivät ”Nancya” ja huusivat hänen nimeään.

Tiedot tunkeutujan taustoista tarkentuvat yhä, eikä motiivista ole varmuutta. Poliisi on sanonut toistaiseksi vain, että kyseessä ei ole sattumanvarainen teko.

Yksittäistapaus se ei kuitenkaan ole.

Heinäkuussa republikaanien New Yorkin kuvernööriehdokasta yritettiin puukottaa.

Lokakuussa Pennsylvaniassa mies myönsi uhanneensa tappaa nimeämättä jääneen kongressin jäsenen.

Kongressin poliisin mukaan huolta herättävien lausuntojen ja uhkausten määrä on kasvanut: vuonna 2017 niitä kirjattiin 3 939 ja viime vuonna 9 625. Samalla ne ovat muuttuneet entistä aggressiivisemmiksi.

Uhkauksia saavat molempien puolueiden edustajat. Republikaanisenaattori Susan Collins totesi vastikään lokakuussa, että hän ei yllättyisi, jos senaattori tai edustajain­huoneen jäsen tapettaisiin.

Myös tuomarit ovat joutuneet yleistyneen häiriköinnin kohteeksi. Kesällä korkeimman oikeuden konservatiivituomari Brett Kavanaugh uhattiin tappaa, ja hänen kotinsa läheltä pidätettiin aseistautunut mies.

Poliittinen keskustelu Yhdysvalloissa on usein rumaa, säälimätöntä ja avoimen vihamielistä. Paljon on keskusteltu siitä, missä määrin kärjistävä retoriikka heijastuu lopulta tekoihin.

Edustajainhuoneen republikaani Adam Kinzinger näki heti yhteyden puheiden ja perjantain tapahtumien välillä.

”Jos vakuutat ihmisille, että poliitikot peukaloivat vaaleja, juovat vauvojen verta ja niin edelleen, lopulta se johtaa väkivaltaan.”

Lue lisää: Edustajainhuoneen puheen­johtaja Nancy Pelosin aviomies pahoinpideltiin vasaralla pariskunnan kotona