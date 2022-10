Suhteettoman suuri osa Ukrainassa sotivista Venäjän sotilaista edustaa etnisiä vähemmistöjä, sota-analyytikot sanovat The Washington Postille.

Venäjä ilmoitti perjantaina lopettavansa niin sanotun osittaisen liikekannallepanon, jonka se aloitti syyskuun loppupuolella.

Puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan 82 000 palvelukseen kutsuttua sotilasta olisi lähetetty konfliktialueelle. Ministerin mukaan 218 000 mobilisoitua on edelleen harjoitusalueilla. Venäjä oli etukäteen ilmoittanut, että liikekannallepano koskee 300 000:ta ihmistä.

Vaikka liikekannallepano saatiin Venäjän väitteiden mukaan tavoitteiden mukaisesti valmiiksi, on siihen liittynyt suuria ongelmia.

Sadattuhannet venäläismiehet ovat paenneet maasta. Asianajajat ovat kertoneet hukkuvansa asiakastulvaan, kun venäläismiehet etsivät keinoja välttääkseen sotimaan joutumisen. Dagestanin kaltaisissa köyhillä ja etnisten vähemmistöjen asuttamille alueilla puhkesi voimakkaita mielenosoituksia liikekannallepanoa vastaan. Liikekannallepano on viimeistelty esimerkiksi ratsaamalla siirtolaisia hostelleista ja pakottamalla heidät astumaan palvelukseen.

Puolustusministeri Sergei Šoigu ja presidentti Vladimir Putin iloitsivat liikekannallepanon saamisesta valmiiksi. Kuva perjantain tapaamisesta.

Äärimmäinen esimerkki liikekannallepanon ongelmista nähtiin Belgorodin alueella Lounais-Venäjällä Ukrainan rajan tuntumassa.

Belgorodissa sijaitsee Venäjän armeijan tukikohta, jossa palvelukseen astuneita miehiä on koulutettu ennen Ukrainan puolelle lähettämistä. Lokakuun puolivälissä tukikohdassa sattui vakava välikohtaus, joka keräsi runsaasti huomiota niin venäläisessä kuin länsimaisessakin mediassa.

Ainakin 11 palvelukseen astunutta kuoli ja 15 loukkaantui, kun kaksi miestä avasi tulen harjoitusalueella heitä kohti tukikohdan alueella.

Pian hyökkäyksen jälkeen Venäjän puolustusministeriö ilmoitti hyökkääjien olleen entisen neuvostotasavallan kansalaisia, tarkemmin tadžikkeja. Ministeriö nimitti asemiehiä ”terroristeiksi” ja kertoi, että heidät ammuttiin välikohtauksen jälkeen.

Venäjän valtion väitteiden jälkeen aihetta selvittelivät myös useat länsimaiset tahot. Muun muassa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) julkaisi pari päivää myöhemmin omien tietojensa pohjalta näkemyksen siitä, mitä Belgorodissa oli tapahtunut.

ISW:n mukaan ammuskelu oli saanut alkunsa uskonnollisesta riidasta, jossa osa tukikohdassa olleista miehistä olisi ilmoittanut vastustanut Ukrainan sotaa, koska se ”ei ole oikein” ja venäläinen komentaja oli vastannut tähän kutsumalla sotaa pyhäksi sodaksi ja Allahia pelkuriksi. Sotaa kritisoineet miehet olivat ISW:n mukaan muslimeja, ja komentajan sanat olivat sytyttäneet taistelun muslimien ja ei-muslimien välillä, mikä oli johtanut ammuskeluun.

The Washington Post on haastatellut lauantaina julkaistussa jutussaan toisen väitetyn ampujan läheisiä.

He kertovat, että 24-vuotias Tadžikistanista kotoisin oleva mies asui Moskovassa muttei ollut Venäjän kansalainen, joten laillisesti hänen ei olisi pitänyt edes olla liikekannallepanon piirissä ilman omaa suostumustaan.

Jotkut Venäjällä asuvat maahanmuuttajat ovat suostuneet astumaan palvelukseen vapaaehtoisesti, koska heille on luvattu pikaprosessi kansalaisuuden saamiseksi.

The Washington Postin mukaan Venäjän maahanmuuttoviranomaiset ovat kuitenkin myös huijanneet ja pakottaneet maassa asuvia ei-venäläisiä miehiä astumaan palvelukseen.

Tarkkaa tietoa Belgorodissa väitetysti ammuskeluihin syyllistyneen miehen tavasta joutua palvelukseen ei ole, mutta The Washington Postin jutussa kerrotaan, että hänet nähtiin 10. lokakuuta metroasemalla Lounais-Moskovassa. Sen jälkeen hän katosi, ja viisi päivää myöhemmin hänen kerrottiin syyllistyneen Belgorodissa 11 miehen kuolemaan. Ihmisoikeusaktivistit uskovat, että molemmat ammuskeluun syyllistyneet miehet oli pakotettu palvelukseen.

”Veljeni ei ollut terroristi, eikä hänellä ollut terroristisia ajatuksia. Hän oli tavallinen maahanmuuttaja, joka halusi työskennellä ja rakentaa elämänsä täällä”, miehen veli kertoi The Washington Postille.

Sotapropagandamainoksilla yritettiin houkutella ihmisiä palvelukseen. Kuva Moskovasta 13. lokakuuta.

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osuus liikekannallepanon kohteeksi joutuneista miehistä on huolettanut asiantuntijoita syyskuusta lähtien.

Venäjään keskittyvän Riddle-verkkomedian perustaja Anton Barbashin kommentoi CNN:lle jo tuolloin, että Venäjän uskotaan haalivan joukkoja erityisesti muslimien kaltaisista vähemmistöryhmistä. Suhteettoman suuri osa Ukrainassa sotivista Venäjän sotilaista edustaa etnisiä vähemmistöjä, sota-analyytikot sanovat The Washington Postille.

Vaikka Belgorodin ammuskelun yksityiskohdat ovatkin epävarmoja, asiantuntijat pitävät sitä osoituksena siitä, mitä pahimmillaan käy, kun Venäjä pakottaa esimerkiksi Keski-Aasian maista tulevia vähemmistöjä armeijaansa. Samalla välikohtaus johtaa todennäköisesti muslimien entistä huonompaan asemaan Venäjällä.

Keski-Aasiasta kotoisin olevien maahanmuuttajien asiaa ajavan järjestön Tong Jahonin edustaja Valentina Chupik sanoo The Washington Postille, että esimerkiksi Tadžikistanista, Uzbekistanista ja Kazakstanista kotoisin olevien maahanmuuttajien pakottaminen sotaan on viimeisin esimerkki vähemmistöjen kohtaamasta julmuudesta Venäjällä. Chupikin mukaan Keski-Aasiasta tulleita miehiä on pakotettu armeijaan väkivallalla.

”Luonnollisesti he ovat ensimmäisiä uhreja, koska he ovat puolustuskyvyttömiä. Kuka tulee heidän avukseen? Kuka puolustaa heitä? Kenelle he voivat valittaa niin, että heidän äänensä kuultaisiin?” Chupik sanoo.