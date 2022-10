Kryvyi Rih

11 kuukauden ikäinen belgianpaimenkoira Jessie on nuori ja vallattoman oloinen, mutta tottelee kouluttajaansa, poliisin erikoisjoukkojen Serhiä kuuliaisesti.

Kryvyi Rihin kaupungissa olevassa puistossa Jessie löytää vaivatta käsikranaatin, joka on piilotettu auton renkaan taakse, puista pudonneiden lehtien alle. Ja kun koulutustilanteessa aseistautunut mies nappaa Serhistä kiinni takaa päin, Jessie nappaa hyökkääjän kädestä tiukasti hampaillaan.

Jessie ei ole moksiskaan, vaikka hyökkääjä ampuu pistoolilla laukauksia ilmaan. Koirapuistossa olevat muutkin koirat innostuvat tilanteesta, ja niiden omistajilla on täysi työ pitää lemmikkinsä aisoissa, jotta nekin eivät innostuisi puremaan hyökkääjää esittävää miestä.

Jessie on koulutettu lähinnä pommikoiraksi, jonka tehtävänä on paljastaa erityisesti Hersonin maakunnassa vetäytyneiden venäläisjoukkojen taakseen jättämiä pommiansoja. Pommikoirien lisäksi Ukrainassa sankaritekoja ovat tehneet myös koirat, jotka on koulutettu etsimään pommitettujen talojen raunioista eloonjääneitä ja ruumiita.

Jessie on ollut nuoresta iästään huolimatta tositoimissa rintamalla etsimässä venäläisten jättämiä pommiansoja. Jessien lempilelu on oranssi pallo.

Jessiekin on saanut nuoresta iästään huolimatta kokemusta jo Hersonista. Jessien kouluttaja Serhi kertoo, että monia pommikoiria on myös kuollut työssä. Entistä vaarallisemmaksi pommien etsimisen tekee Serhin mukaan se, että venäläiset ovat koiria harhauttaakseen muunnelleet muoviräjähteiden koostumusta hajujälkien harhauttamiseksi.

Serhi on törmännyt Jessien kanssa mitä monimaisimpiin paikkoihin, joihin venäläiset ovat pommiansojaan virittäneet. Räjähteitä on löytynyt niin mehiläistarhoista ja metsistä kuin taloista ja jopa lastenhuoneistakin.

”Yhdessä lastenhuoneessa oli nukkeen viritetty kranaatti”, Serhi sanoo.

Serhi on asialleen Jessien kanssa omistautunut. Pyyntö lähteä Hersoniin voi tulla milloin tahansa.

”Tämä on työtäni, olen valmis lähtemään milloin tahansa.”

Omistautumisesta kertoo sekin, että Serhi on ostanut omista varoistaan koirille tarkoitetun, kevlarista valmistetun luotiliivin. Liivin kyljessä Jessie kantaa ensiapupakkausta, joka on tarkoitettu niin koiralle kuin muillekin tehtävissä mahdollisesti loukkaantuville.

Jessie kantaa mukanaan luotiliiveihin kiinnitettyä ensiapupakkausta.

Luotiliivi maksoi noin 200 euroa, mikä on paljon Serhin palkkaan verrattuna. Pommikoirille valmistetaan myös kypäriä, mutta noin tuhannen euron sijoitukseen Serhillä ei ole enää varaa.

”Jonkun tämä työ on tehtävä. Venäläisten jättämät pommiansat on alueilta siivottava. Vaarallisimpia ovat ansalangat, sillä niiden huomaaminen voi olla koiralle vaikeaa.”