Ukrainan tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanov arvioi The Warzonen haastattelussa, että Hersonin kaupunki vapautetaan ennen joulukuuta.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov kertoo puolustusalaan ja ulko­poliittisiin kysymyksiin keskittyvälle The Warzone -sivustolle antamassaan haastattelussa näkemyksiään siitä, miten sotatoimet lähikuukausina kehittyvät.

Budanov kertoo lisäksi toimittaja Howard Altmanille, millaisena hän näkee Venäjän presidentin Vladimir Putinin kohtalon.

Hersonin kaupungin vapautukseen tähtäävän taistelun arvioidaan olevan merkittävin yksittäinen taistelu ennen talven tuloa.

Mustanmeren rannalla sijaitseva Herson on muuttunut aavekaupungiksi. Valtaosa kaupungin asukkaista pakeni jo hyökkäyssodan alkuvaiheessa, kun Venäjän joukot valtasivat ja miehittivät koko Hersonin alueen.

Ukraina on kuitenkin viime aikoina edennyt menestyksekkäästi Dneprjokea pitkin etelään ja kohti Hersonia.

Venäjä on reagoinut vastahyökkäykseen evakuoimalla kaupungista paitsi omia kansalaisiaan myös Venäjä-mielisiä ukrainalaisia.

Hersonin kaupungista luopuminen olisi Kremlille musertava menetys, sillä Herson on yksi neljästä alueesta, jotka Venäjä ”liitti” laittomasti itseensä lokakuun alussa. Kaupunki on strategisesti tärkeä myös Ukrainalle, koska sitä voidaan käyttää tukikohtana ukrainalaisjoukkojen etenemiselle kohti Krimiä.

Mutta.

Ukraina taistelee nyt aikaa vastaan, sillä lähestyvä talvi hankaloittaa sodankäyntiä. Tiet ja maasto muuttuvat pian lähes mahdottomiksi edetä.

Budanov uskoo, että kaupunki vapautetaan ennen joulukuuta.

”Operaatio kestää todennäköisesti marraskuun lopulle”, hän kertoo.

Budanovin mukaan Hersonissa toimivat tällä hetkellä Venäjän koulutetuimmat ja kyvykkäimmät yksiköt.

”On Venäjän federaation ilmavoimia, erikoisoperaatiojoukkoja ja merijalkaväkeä, jotka ovat kaikki erittäin vahvoja. Nämä yksiköt muodostavat venäläisjoukkojen selkärangan, jota mobilisoidut sotilaat tukevat”, Budanov sanoo.

Hän arvioi, että Hersonissa on tällä hetkellä noin 40 000 venäläistä yksikköä.

Hersonin alueella huolta on herättänyt myös pelko siitä, että Venäjä pyrkisi räjäyttämään Kahovkan vesivoimalan padon.

”Jos Venäjä päättäisi tehdä niin, se räjäyttäisi padon yli kulkevan tien, jotta emme voisi ylittää sitä ajoneuvoillamme, sekä padon vesisulut. Varsinaiselle voimalalle aiheutuisi vain osittaista vahinkoa”, Budanov kertoi.

Hänen mukaansa venäläiset saattavat päätyä räjäyttämään padon vasta silloin, kun Ukraina on vallannut Hersonin takaisin ja Venäjä päättää vetäytyä.

”Venäjä saattaa päätyä siihen ratkaisuun estääkseen etenemisemme Dneprin itäpuolelle.”

Budanov arvioi, että Ukraina aloittaa toimet Krimin valtaamiseksi takaisin ensi vuonna. Kun häneltä kysytään tarkempaa ajankohtaa, hän vastaa:

”Pahoittelut, mutta pidättäydyn vastaamasta tähän.”

Budanov uskoo, että Venäjä voi ”mahdollisesti, teoriassa” käyttää ydinasetta Ukrainaa vastaan, kuten Putin on uhitellut.

”Venäjä on terroristivaltio, jolla on hallussaan ydinase. Mutta kuten sanoin, tämä on vain teoreettista spekulointia.”

Venäjä on väittänyt Ukrainan suunnittelevan likaisen pommin käyttöä. Budanov kiistää väitteet jyrkästi.

”Ukraina ei ole historiansa aikana koskaan suunnitellut moisia aseita, se ei suunnittele niitä nyt eikä tulevaisuudessakaan. Venäjän federaatio taas on täysin eri asia. Kuten sanoin, kyseessä on terroristivaltio, joka kykenee tekemään mitä tahansa. Se ei eroa muista terroristivaltioista millään tavoin.”

Terroristivaltioiden toimintaa ei hänen mukaansa voi ennakoida.

”Mikä tahansa on heille mahdollista.”

Entä miten hyökkäyssota päättyy?

Budanovin mukaan vastaus on ”hyvin yksinkertainen”: sota päättyy, kun Ukraina saa takaisin vuoden 1991 rajansa. Sinä vuonna Ukraina itsenäistyi. Hänen mukaansa se tapahtuu ensi vuonna.

Budanov pitää epätodennäköisenä, että Putin selviäisi sodasta ilman seurauksia.

”Venäjällä käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua siitä, kuka tulee hänen seuraajakseen”, Budanov sanoo.

Kysyttäessä, ketä Budanov itse veikkaa Putinin seuraajaksi, hän vastaa:

”Pidättäydyn vielä kommentoimasta asiaa.”