Tanskassa mitattiin perjantaina uusi lämpöennätys, ja poikkeuksellisen lämmintä on ollut monissa muissakin maissa. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on merkittävä tekijä poikkeuksellisessa lämpöaallossa.

Euroopassa on raportoitu kuluneen lokakuun aikana huomattavasti tavanomaista korkeampia lämpötiloja.

Esimerkiksi Tanskassa mitattiin lokakuun lopussa uusi lämpöennätys, kertoo Tanskan radio DR. Meteorologi Anders Brandt sanoo DR:n jutussa, että Kööpenhaminan pohjoispuolella sijaitsevassa Sjælsmarkissa mitattiin perjantaina 19,5 lämpöastetta. Kööpenhaminan yliopiston mittauspisteellä lukema oli 18,9 astetta.

”Tämä on täysin ennenkuulumatonta, koska aiempi lämpöennätys tähän aikaan vuodessa oli 17,2 astetta. Entinen ennätys murskattiin”, Brandt sanoi.

Tanska on vain yksi esimerkeistä siitä, miten loppusyksy on ollut Euroopassa poikkeuksellisen lämmin. Tällä viikolla esimerkiksi Espanjassa on raportoitu ajankohtaan suhteutettuna ennätyksellisestä kuumuudesta.

Barcelonan, Valencian ja Malagan kaltaisissa rantakaupungeissa ihmiset ovat tämänkin viikon aikana ottaneet vielä aurinkoa rannalla, vaikka tavallisesti lokakuun lopussa sää on vaatinut jo syystakkeihin pukeutumista. Lämpötila on ollut näissä kaupungeissa yli 20 astetta.

Vieläkin kuumempaa on ollut eteläisimmässä osassa Espanjaa Andalusian alueella. Morón de la Fronteran kaupungissa oli torstaina 32,5 astetta lämmintä. Muissakin osin Andalusiaa, esimerkiksi Sevillassa, lämpötila nousi 32 asteeseen.

Brittilehti The Guardianin haastattelemien ilmastoasiantuntijoiden mukaan on selvää, että ilmastonmuutos on vaikuttanut tavallista lämpimämpään syksyyn Euroopassa, vaikka asiantuntijat huomauttavat, että myös sattumalla on vaikutusta.

”Osa tästä on luonnollista sään vaihtelua”, ilmastonmuutosasiantuntija Peter Stott sanoo The Guardianille.

”Mutta jälleen kerran: ilmastonmuutos pahentaa vaikutusta, koska pelkän lämpötilojen nousemisen lisäksi saamme myös suurempia määriä sateita.”

The Guardianin mukaan lämpötilojen odotetaan laskevan yleisesti Euroopassa marraskuun aikana, mutta vielä tämän viikon aikana poikkeuksellisia lämpötiloja on mitattu Espanjan ja Tanskan lisäksi muun muassa Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Monin paikoin päivän ylimmät lämpötilat ovat nousseet selvästi yli 20 asteeseen.

Ilmastotutkija Andrew Pershing sanoo The Guardianille, että ilmastonmuutoksen vuoksi vastaavista lämpötiloista tulee tulevaisuudessa Euroopassa tavanomaisia.

”Vaikka nämä ovat nyt hyvin epätyypillisiä syysolosuhteita Euroopassa, niistä tulee tavallisempia ja tavallisempia vuosien edetessä, kun ilmastonmuutos edistyy”, Pershing sanoo.

Samalla kun Euroopassa on mitattu poikkeuksellisia lämpötiloja, paikoitellen Yhdysvalloissa lämpötilat ovat laskeneet hyvin äkillisesti ja tuoneet pikaisen talven, The Guardian kertoo. Esimerkiksi Salt Lake Cityssä Utahin osavaltiossa lämpötila laski parissa päivässä 25 asteesta seitsemään asteeseen. Tietyille alueille Utahissa satoi samalla ensilumi.