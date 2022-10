Kahden aseistautuneen oikeistopoliitikon väkivaltaiset purkaukset olivat omiaan kääntämään maltillisten äänestäjien päitä vasemmistolaisen Lulan puoleen, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Tommi Hannula.

Brasilian istuva presidentti Jair Bolsonaro vaikutti olevan nosteessa ennen vaalien ratkaisukierrosta. Hän kuitenkin hävisi 1,8 prosenttiyksikön erolla vasemmistolaiselle Luiz Inácio Lula da Silvalle, joka palaa valtaan toimittuaan presidenttinä vuosina 2003–2010.

Tulos oli niin tasainen, että voi kysyä, kaatuiko laitaoikeistolainen Bolsonaro liittolaistensa väkivaltaisiin, käsittämättömiin purkauksiin ratkaisevalla hetkellä.

Bolsonaro on kannattanut kovia otteita rikollisuutta vastaan ja lisännyt poliisin valtuuksia käyttää voimaa työtehtävissä. Lisäksi hän on helpottanut aseidenhankintaa, ja siviilien omistamien käsiaseiden määrä on selvitysten mukaan miltei kolminkertaistunut Brasiliassa hänen virkakautensa aikana.

Bolsonaron taustajoukot ovat antaneet ymmärtää, että kättä pidemmälle voi tulla käyttöä. He ovat tietysti maalanneet uhkakuvaksi poliittisen vastaleirin. Moni kannattaja muistuttaa, että Bolsonaroa puukotettiin vatsaan ennen viime vaaleja.

Ratkaisupäivää edeltäneen viikon aikana kaksi Bolsonaron vankkaa poliitikkotukijaa turvautui aseisiin – ei kuitenkaan suojellakseen turvallisuuttaan vaan ensimmäinen virkavaltaa vastaan ja jälkimmäinen ilmeisesti poliittisen katukähnäyksen seurauksena.

Roberto Jefferson

Viikko sitten sunnuntaina poliisi saapui pidättämään Roberto Jeffersonia, Brasilian kongressin entistä pitkäaikaista kansanedustajaa ja oikeistopuolue PTB:n entistä johtajaa, koska tämä oli rikkonut kotiarestinsa ehtoja. Hän oli arestissa, koska häntä epäillään valeuutisten levittämisestä.

Jefferson linnoittautui kotiinsa, ampui ja heitti käsikranaatteja. Kaksi poliisia haavoittui sirpaleista. Hänet otettiin kiinni kahdeksan tunnin piirityksen jälkeen.

Carla Zambelli

Lauantaina Bolsonaron PL-puolueen Carla Zambelli, kongressivaalien toiseksi kovin ääniharava São Paulossa, säntäsi Lulan kannattajan perään kadulla tähdäten tätä käsiaseella. Hän seurasi tätä sisään kahvilaan, yhä ase ojossa.

On epäselvää, mikä tarkalleen ottaen sai Zambellin niin suunniltaan, mutta mediatietojen mukaan edeltävässä tilanteessa oli politiikkaan liittyvää riitelyä.

Zambellin version mukaan uhkaajia oli useita, häneen oli käyty käsiksi ja hänet oli kaadettu katuun. Ohikulkijan kuvaaman videon perusteella hän ainakin kompastui itsekseen, riippumatta mitä sitä ennen tapahtui. Ainakaan kukaan ei enää uhannut häntä siinä vaiheessa, kun hän jahtasi kohdettaan kahvilaan.

Vaalituomioistuin oli kieltänyt aseenkannon vaaliviikonloppuna, jotta ketään ei peloteltaisi äänestämään halutulla tavalla. Zambelli totesi sivuuttaneensa kiellon tahallaan, koska oli kansanedustaja ja piti kieltoa laittomana.

Nämä tapaukset saivat Bolsonaron vapaan asepolitiikan näyttämään vaaralliselta ja hänen tukijansa – vieläpä tunnetut poliitikot – aivan holtittomilta.

Jos tällä oli vaikutusta prosenttiinkin äänestäjistä, se saattoi kääntää päitä ratkaisevasti.