YK:n ja Turkin räätälöimän heinäkuisen sopimuksen jälkeen Ukrainasta on kuljetettu yli 9,5 miljoonaa tonnia viljaa ja muita elintarvikkeita. Erdoğanin mukaan Turkki on yhä sitoutunut sopimukseen.

Huoli maailman ruokaturvasta ja ruoan hinnan noususta kasvoi jälleen viikonloppuna, kun Venäjä sanoutui lauantaina irti kansainvälisestä sopimuksesta, joka on viime kuukausina mahdollistanut Ukrainassa tuotetun viljan kuljettamisen Mustanmeren satamien kautta ulkomaailmaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan 218 alusta on jumissa Venäjän toimien takia: ne eivät joko pääse lähtemään Ukrainasta tai palaamaan takaisin maan satamiin hakemaan uutta viljaa.

Zelenskyi syytti sunnuntai-illan puheessaan tilanteesta Venäjän ”sairaita ihmisiä”, jotka ”puskevat maailmaa taas ruokakriisin partaalle”, Ukrinform-sivusto kertoo.

Venäjä perusteli vetäytymistä viljakuljetussopimuksesta sillä, että Ukraina iski lauantaina useilla lennokeilla Venäjän sotalaivoja vastaan Krimin niemimaan Sevastopolin satamassa.

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti, että ”Venäjä ei pysty takaamaan siviilirahtialusten turvallisuutta” Mustallamerellä ja sen vuoksi maa olisi joutunut irtautumaan sopimuksesta, jonka YK ja Turkki neuvottelivat maiden välille viime heinäkuussa.

Venäjä syytti Britannian auttaneen Ukrainaa lauantain lennokki-iskuissaan, minkä Britannia kiisti. Venäjä syytti samalla Britanniaa siitä, että se olisi räjäyttänyt Itämeren pohjassa kulkevat Nord Stream -kaasuputket syyskuun lopulla. Britannian mukaan Venäjän valehtelu on kasvanut eeppisiin mittoihin, The Economist -lehti kertoi.

Venäjän viljasopimuksesta irtautumisen käytännön vaikutukset vaikuttivat ensi alkuun epäselviltä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Ukrainan infrastruktuurista vastaava ministeri oli kertonut, että 12 alusta olisi maanantaina lähtenyt kuljettamaan viljaa Ukrainan satamista kohti Turkkia.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan puolestaan totesi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että vaikka Venäjä ”epäröi” viljasopimukseen osallistumista, Turkki on yhä sitoutunut järjestelyyn.

”Me jatkamme päättäväisesti pyrkimyksiämme palvella ihmiskuntaa”, Erdoğan sanoi.

YK, Turkki ja Ukraina sopivat sunnuntaina yhteensä 16:n Turkin vesillä jo ennalta olleen vilja-aluksen matkasuunnitelmista, vaikka Venäjä on sopimuksesta irtautunutkin. YK:n tiedotteen mukaan Venäjälle on kerrottu asiasta.

YK:n mukaan maanantaina YK:n ja Turkin on määrä tarkistaa 40 vilja-alusta, jotka ovat kuljettamassa ukrainalaista viljaa Turkista muualle. YK:n mukaan ”Ukrainan delegaatio on hyväksynyt tarkistussuunnitelman” ja ”Venäjän federaation delegaatiota on informoitu siitä”.

Vaikutti siltä, että YK, Turkki ja Ukraina yrittävät ainakin jonkin aikaa pitää viljakuljetus­sopimusta voimassa ilman Venäjän aktiivista mukanaoloa.

Ukrainasta saapuneen vilja-aluksen tarkastus käynnissä Istanbulissa 11. lokakuuta.

Heinäkuun 22. päivänä solmittu ”Mustanmeren vilja-aloite” toi suurta helpotusta maailman ruokatilanteeseen. Sen aikana on kuljetettu yhteensä yli 9,5 miljoonaa tonnia viljaa ja muita ruokatarvikkeita Ukrainasta maailmalle, YK kertoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti syyskuun alussa, että lähes kaikki Ukrainan vilja on päätynyt rikkaisiin Euroopan unionin jäsenmaihin. YK:n tilastojen mukaan tämä ei pidä paikkansa, sillä noin puolet kuljetuksista on suuntautunut köyhiin tai keski­tuloisiin maihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan vehnäfutuurien hinnat nousivat maanantaina yli viidellä prosentilla Chicagon pörssissä ja maissin hinta nousi parilla prosentilla. Kärjistynyt tilanne aiheuttaa uusia huolia inflaation kiihtymisestä eri puolin maailmaa.

Säiliölaiva Efe tuli hakemaan auringonkukkaöljyä Odesssasta elokuussa.

Ukrainan presidentin Zelenskyin mukaan Ukrainan satamissa jumissa olevien laivojen joukossa on esimerkiksi YK:n ruoka-apuohjelman WFP:n alus, jonka on määrä toimittaa Tšornomorskin satamasta 40 000 tonnia vehnää ruokapulasta kärsivään Etiopiaan.

”Etiopia on nälänhädän partaalla. Ongelmana ei ole vain ruoan hintojen nousu vaan fyysinen ruoan puute”, Zelenskyi sanoi puheessaan.

WFP:n mukaan yhteensä noin 50 miljoonaa ihmistä 45 maassa elää tällä hetkellä nälänhädän partaalla. Akuutista ruokapulasta kärsivien määrä on noussut vuoden 2019 noin 135 miljoonasta ihmisestä noin 345 miljoonaan, järjestö kertoo verkkosivuillaan.

YK:n ihmisoikeustoimiston mukaan yli 60 maassa ruokaan liittyvä inflaatio on yli 15 prosenttia tänä vuonna. Ennen Ukrainan sotaa syntynyttä uutta ruokakriisiä tilannetta pahensi koronaviruspandemia.

Traktorit valmistelivat kevätkylvöjä Rodnikivkan osuustilan pelloilla Ukrainassa viime maaliskuussa.

Ukraina vastasi vuonna 2020 lähes kymmenestä prosentista maailman vehnän­viennistä. Se on suurin auringonkukkaöljyn viejä. Rypsin ja ohran viennissä se on kakkonen, maississa, rukiissa ja durrassa kolmonen, HS kertoi raportissaan Odessasta elokuussa.

Noin kolme neljäsosaa Ukrainan viennistä tapahtuu meriteitse. Määrällisesti suurin vientiartikkeli on vilja ja maataloustuotteet, joita kulki meritse viime vuonna 50 miljoonaa tonnia.

Näin ollen YK:n ja Turkin räätälöimän sopimuksen alaisuudessa on tänä vuonna onnistuttu turvaamaan noin viidennes Ukrainan normaalista viennistä.