Amazonin alue lukeutuu Brasilian vaalivoittajiin. Kööpenhaminan yliopiston Brasilia-asiantuntija Georg Wink kehottaa kuitenkin varovaisuuteen ympäristöodotuksissa.

”Ensimmäinen tunne on helpotus ja se, että nyt palataan normaaliin.”

Näin kommentoi Brasilian presidentinvaalien tulosta apulaisprofessori Georg Wink, joka johtaa Kööpenhaminan yliopiston Latinalaisen Amerikan tutkimuskeskusta.

”Nyt [Brasiliassa] voidaan hakea ratkaisuja liberaalin demokratian puitteissa eikä sen rajoja koetellen tai niiden ulkopuolella.”

Sunnuntain vaaleissa työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva voitti istuvan presidentin, laitaoikeistolaisen Jair Bolsonaron. Lulan voitto oli täpärähkö. Se tuli äänin 50,9–49,1.

Bolsonaro ei ollut tunnustanut Lulan voittoa maanantai-iltapäivään mennessä Suomen aikaa.

Lulan toimikausi alkaa vuodenvaihteessa. Hän saa johtaakseen Latinalaisen Amerikan suurimman maan, jossa on noin 220 miljoonaa asukasta ja jonka pinta-ala on noin 8,5 miljoonaa neliökilometriä.

”Pitää vain selvitä näistä kahdesta kuukaudesta ennen kuin Lula astuu virkaansa – tai mikä vielä tärkeämpää, ennen kuin hänen tiiminsä aloittaa työt”, Wink sanoo puhelinhaastattelussa.

”He ovat normaaleja ammattilaisia, jotka pitävät politiikan rattaat pyörimässä, eivät näitä Bolsonaron ramboja.”

Rambo oli 1980-luvun lihaksikas Hollywood-sankari, rymistelevä tappokone.

Tanskalaistutkija Wink on erikoistunut Brasiliaan, ja viime talvena häneltä ilmestyi kirja Brazil. Land of the Past, jossa hän pureutui brasilialaiseen laitaoikeistoon.

Bolsonaro vertautuu Winkin mielestä piinkoviin änkyräoikeistolaisiin kuten yhdysvaltalaiseen Steve Bannoniin tai venäläiseen Aleksandr Duginiin.

Silti Wink uskoo, että rauhallinen vallanvaihto Brasiliassa on mahdollinen ja jopa todennäköisin vaihtoehto.

”On esitetty monta eri skenaariota armeijan väliintulosta Bolsonaron kannattajien katuväkivaltaan. Mutta on olemassa myös mahdollisuus, että Bolsonaro vain häipyy. Se olisi hänelle itselleenkin tyylikkäin ratkaisu.”

Jair Bolsonaron kannattaja reagoi tappioon pääkaupunki Brasíliassa sunnuntai-iltana.

Lula on 77-vuotias veteraanipoliitikko ja entinen presidentti, joka viimeksi hallitsi Brasiliaa vuosina 2003–2010.

Lulan uudesta valtakaudesta ei tule helppoa. Bolsonaron liittolaiset ovat vahvoilla Brasilian kongressissa, ja myös kolmen suurimman osavaltion kuvernöörit ovat hänen riveistään.

Georg Wink sanoo, että Brasilian järjestelmänä on ”presidentillinen koalitionismi”. Presidentin täytyy koota taakseen koalitioita, joissa on mukana lukuisia pienpuolueita, jotka taas eivät välttämättä suhtaudu ideologioihin erityisen tosissaan.

”He [pienpuolueiden poliitikot] eivät sano myyvänsä tukeaan vaan vuokraavansa sitä, ja tämä on pitkälti Brasilian todellisuutta. Kyse on sulle mulle -kaupoista.”

Politiikan värikarttojen perusteella näyttää äkkiseltään siltä, että Latinalainen Amerikka on kallistunut vahvasti vasemmistolaiseksi.

Lulan vaalivoitto täydentää tuoreiden vasemmistomenestysten sarjaa. Chilessä presidentiksi nousi melko äskettäin Gabriel Boric ja Kolumbiassa Gustavo Petro.

Tutkija Wink kehottaa kuitenkin varovaisuuteen yleistämisessä.

”Se on harhaanjohtavaa, koska jokainen tapaus on erilainen: Chile on erilainen kuin Kolumbia, joka on erilainen kuin Brasilia.”

Ennen kaikkea on Winkin mukaan tärkeää pitää mielessä, ettei vasemmistolainen puheenparsi tarkoita automaattisesti sitä, että toteutunut politiikka olisi eurooppalaisessa mielessä vasemmistolaista.

”Joskus jopa epäröin kutsua Lulaa vasemmistolaiseksi poliitikoksi”, Wink sanoo.

Avain Latinalaisen Amerikan ymmärtämiseen on räikeä eriarvoisuus.

”Tuloerot ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat kaukana tuolla puolen siitä, mitä me Euroopassa osaamme kuvitella”, Wink sanoo.

”Olen tehnyt tilastoanalyysiä varallisuuden jakautumisesta Brasilian nyky-yhteiskunnassa, ja se on samanlaista kuin Tanskassa vuonna 1870.”

Georg Wink kyseenalaistaa Latinalaisen Amerikan vasemmistojohtajien vasemmistolaisuuden, koska he eivät yritä kajota eriarvoisuuden perimmäisiin syihin.

Esimerkiksi verojärjestelmät suosivat rikkaita. Kun verotetaan kulutusta eikä tuloja tai varallisuutta, maksumiehiksi ja -naisiksi päätyvät köyhät.

Maailmalla on tervehditty Lulan vaalivoittoa erityisesti siksi, että Brasilia on etulinjan maa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Bolsonaron valtakaudella Amazonin sademetsien hakkuut kiihtyivät tuntuvasti. Lula taas on profiloitunut sademetsien suojelijana, jonka alaisuudessa hakkuita alettaneen taas valvoa tarkasti ja rajoittaa.

Amazonin alue lukeutuu siis sunnuntain vaalivoittajiin. Mutta tähänkin tanskalainen Brasilia-asiantuntija kehottaa suhtautumaan varauksin.

”Amazonille [sademetsille] vaalitulos on erittäin myönteinen uutinen, mutta ei Brasilian ympäristölle kokonaisuudessaan”, Georg Wink sanoo.

”Lula tietää, että maailmalle on tärkeää, että Amazonin alue vaikuttaa suojellulta. Mutta hänen ajattelutapansa on sanoisinko 50-lukulainen, mitä teolliseen kasvuun tulee.”

Sama pätee muuhun talouskasvuun. Wink mainitsee esimerkin: kun maailma tarkkailee Amazonin sademetsiä, kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, mitä samaan aikaan tapahtuu trooppisilla savannialueilla (brasilialaisittain cerrado).

Nekin ovat valtavia ja ekologisesti kallisarvoisia alueita, jotka ihmisen toiminnan seurauksena alati kutistuvat.