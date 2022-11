Leijonanluola aktivoituu Tiktokissa ja Telegramissa, eikä ryhmä ole sitä, mitä Israel on tottunut vastustamaan

HS vieraili Länsirannan Nabluksessa, kun Israelin kolmiviikkoinen saarto päättyi Leijonanluola-ryhmän kotikaupungissa. Nuoret taistelijat toimivat irrallaan vanhoista poliittista palestiinalaisryhmistä.

Nablus

Tarkastuspisteet ovat tyhjiä Nablusiin johtavalla tiellä. Puomit on nostettu pystyyn, eikä hiekkasäkkien takana näy sotilaita. On aamu, ja Israelin armeija on juuri purkanut saarron, joka kuritti palestiinalaiskaupunkia kolme viikkoa lokakuusta marraskuun alkupäiviin.

Periaatteessa kaupungista pääsi ulos kolmesta tarkastuspisteestä, mutta käytännössä se oli hyvin hankalaa.

Nabluksen eteläpuolella Qusran kylässä lapsi ylitti esteitä, jotka Israelin armeija oli asettanut tien tukkeeksi. Qusrassa saarto jatkui vielä 13. marraskuuta.

Naiset ylittivät saarron esteitä Qusrassa 13. marraskuuta.

Huhtikuussa alkaneissa Israelin ratsioissa on kuollut yli 120 palestiinalaista ja 20 israelilaista. Nabluksen saarron syynä olivat Israelin sotilaisiin kohdistuneet hyökkäykset, joista epäiltiin Nabluksessa piileskeleviä palestiinalaisia.

Lokakuun 8. päivänä sotilas ammuttiin Itä-Jerusalemin Shu´fatin pakolaisleirin tarkastuspisteellä, ja kolme päivää myöhemmin Israelin armeijan kersantti kuoli ohiajavasta autosta ammutusta luodista Nabluksen pohjoispuolella.

Hyökkäyksistä oli osan ottanut nimiinsä uusi militanttiryhmä, Leijonanluola, arabiaksi Arin al-usud. Israel on jo tappanut ja vanginnut useita järjestön taistelijoita, ja neljä taistelijaa antautui palestiinalaishallinnolle lokakuun lopussa.

Israelin armeija ei kuitenkaan ole saanut ryhmän toimintaa loppumaan, sillä se toimii toisella tavalla kuin mihin on totuttu: Käskyjä ei oteta poliittisilta palestiinalaisryhmiltä, kuten Fatahilta tai Hamasilta, eikä toiminta perustu mihinkään ideologiaan.

Ryhmä mobilisoituu oma-aloitteisesti ja usein spontaanisti.

Leijonanluolan jäsenet ampuivat ilmaan taistelutoverinsa Tamer al-Kilanin hautajaisissa Nabluksessa lokakuun 23. päivä. Poliisin mukaan al-Kilani sai surmansa räjähdyksessä Länsirannalla.

Jäsenet ovat 16–30-vuotiaita miehiä, ja arviolta sadan kannattajan joukossa on sekä maallistuneita että hartaita muslimeja. Yhteydenpito jäsenten kesken sujuu sosiaalisen median avulla: Tiktokissa ja Telegramissa jaetaan hyökkäysvideoita ja kunnianosoituksia kuolleille tovereille. Nuoria miehiä yhdistää turhautuminen Palestiinan oloihin ja näköalattomuus.

Monet heistä ovat entisten tai nykyisten Palestiinan turvajoukkojen sotilaiden poikia. Tämä vaikeuttaa Palestiinan turvallisuuspalvelun ja Israelin yhteistyötä, sillä harvat sotilaat haluavat ilmiantaa omia poikiaan. Monet turvallisuusjoukkojen sotilaat, jotka ovat turhautuneet Israelin miehitykseen, hyväksyvät jälkikasvunsa liittymisen Leijonanluolaan.

” ”Heillä ei ole kokemusta rauhasta, mutta he ovat nähneet Israelin pidättävän sukulaisiaan.”

Nablus on Leijonanluolan kotikaupunki. Kaupungissa on 170 000 asukasta, mutta palestiinalaiset laskivat saarron vaikuttaneen myös esikaupunkeihin, yhteensä noin 450 000 ihmiseen.

Kolmen viikon mittainen saarto sai aikaan pulaa monesta asiasta. 38-vuotiaan Rafa Mismarin oli pakko hakea äidilleen lääkkeitä, mutta hän ei päässyt läpi tarkastuspisteestä. Hänen onnistui päästä saartorenkaan ohi Ramallahin kaupunkiin ajamalla pitkin oliivipuulehtoja ja peltoja.

”Sain koko ajan tuttavilta tietoja puhelimella sotilaiden liikkeistä, että pystyin väistämään heidät”, hän sanoi. Tavallisesti matkaan menee 45 minuuttia, mutta sillä kertaa ajo kesti kolme tuntia.

Tulkki Rafa Mismar sanoo palestiinalaisten ymmärtävän Leijonanluola-ryhmän nuorten miesten turhautumista Palestiinan oloihin.

Saarto vaikeutti työntekoa. Tulkkina työskentelevän Mismar ei päässyt töihin kaupungin ulkopuolelle kolmeen viikkoon. Samaan aikaan elintarvikkeiden hinnat nousivat. ”Tomaattikilosta sai maksaa tavallisen viiden shekelin sijasta kaksitoista”, Mismar sanoi.

Nabluksen keskustassa herkkukauppaa pitävä Wajdi Tamam menetti 60 prosenttia myynnistään, sillä asiakkaita oli vähän ja välillä tärkeän raaka-aineen, juuston, saanti takkusi. Saarron purkamispäivänä ei kauppa ollut lähtenyt käymään toivotulla tavalla.

Wajdi Tamam sanoo myyvänsä yleensä iltapäivään mennessä viisi kuuden kilon peltiä knafe-jälkiruokaa. Ensimmäisenä päivänä saarron jälkeen ensimmäisestä pellillisestä oli puolet jäljellä vielä puoliltapäivin.

Saarto vaikutti myös opiskeluun. Nabluksessa sijaitsee An-Najah-yliopisto, jonka 22 000 opiskelijasta suuri osa tulee kaupungin ulkopuolelta. Monet opiskelivat etänä.

Yleinen ilmapiiri Nabluksessa on kuitenkin helpottunut saarron päättymisestä. Ihmiset kävelevät keskikaupungin kaduilla, jotka olivat olleet autioita saarron aikana. Autoja alkaa jälleen näkyä liikenteessä, kun ihmiset tulevat ostoksille.

Mismar ei henkilökohtaisesti tunne Leijonaluolan jäseniä, mutta ymmärtää heidän motiivejaan. Jäsenistä moni on syntynyt vuonna 2005 päättyneen Palestiinan toisen intifadan jälkeen. ”Heillä ei ole kokemusta rauhasta, mutta he ovat nähneet Israelin pidättävän omia sukulaisiaan ja tuhoavan palestiinalaistaloja”, Mismar sanoo. Hänen mukaansa Palestiinan korkea työttömyysaste ajaa nuorisoa osaltaan väkivallan tielle.

”Leijonanluolan jäsenet ovat palestiinalaisten silmissä vapaustaistelijoita. He puolustavat meitä siirtokuntalaisten hyökkäyksiä vastaan”, Mismar sanoo. Leijonanluola aktivoituu usein myös silloin, kun Israelin armeija työntyy A-alueelle.

Mismar kuuluu Combatants for Peace -kansalaisjärjestöön, joka pyrkii lopettamaan Palestiinan miehityksen rauhanomaisin keinoin. Järjestöön kuuluu entisiä Israelin sotilaita, Palestiinan taistelijoita ja muita aktiiveja.

Palestiinalaismies heilutti Palestiinan lippua Israelin sotilaiden edessä Beit Dajanin kylässä Nabluksen lähellä 11. marraskuuta.

Beit Dajanissa osoitettiin mieltä siirtokuntia vastaan.

Nabluksessa rauhattomuutta selittää se, että kaupunkia ympäröi seitsemän israelilaista siirtokuntaa. Israelin sotilaat usein suojelevat siirtokuntalaisia tai eivät puutu heidän toimiinsa. ”Ennen tarkastuspisteillä oli vain sotilaita, nyt siellä on sotilaita ja siirtokuntalaisia”, eräs Nabluksen asukas toteaa.

Rafa Mismar kertoo olleensa eräänä aamuna bussissa, kun siirtokuntalaiset alkoivat kivittää sitä. Matkustajat heittäytyivät bussin lattialle ja kuski kaasutti pakoon. Kukaan ei loukkaantunut.

Vastaavien hyökkäysten kohteeksi ovat joutuneet muutkin bussilla liikkujat, myös Länsirannalla vierailevat ulkomaiset delegaatiot.

” ”Olemme palanneet normaaliin miehityksen tilaan.”

Israel syyttää palestiinalaishallintoa siitä, ettei se tukahduta Leijonanluolan ja vastaavien ryhmien toimintaa alueellaan. Palestiinalaishallinnon mukaan Israelin jatkuvat iskut Nablusiin ja Jeniniin taas murtavat sen mahdollisuuksia järjestyksen ylläpitoon. Nablus ja Jenin ovat Palestiinan A-alueita, joissa kaikki valta pitäisi olla palestiinalaishallinnolla.

”Israelille pitää viestittää, ettei kollektiivinen rangaistus toimi”, palestiinalaishallinnon pääministeri Mohammad Stayyeh sanoo vierailullaan Nabluksessa. Stayyehin kutsusta kaupungin tilanteeseen on tutustumassa diplomaatteja noin 30 maasta, mukana lähes kaikki EU-maat. Paikalla on myös Suomen Ramallahin-edustuston edustajia. HS on mukana samassa delegaatiossa.

Stayyeh vie vieraansa paikalliselle kauppakamarille, jossa on myös nabluslainen nuorisoaktivisti Saif Aqel.

”Meillä ei ole mitään, minkä päälle rakentaa”, hän sanoo.

Saif Aqel vaatii Israelille samanlaisia sanktioita kuin Venäjälle on asetettu.

Israelin armeija ajoitti saarron purkamisen samaan aamuun, jona Stayyeh ja suuri länsimainen diplomaattiseurue oli tutustumassa kaupunkiin.

Monet Nabluksen asukkaat uskovat, että puomit laskeutuvat jälleen, kun pääministeri ja diplomaatit lähtevät.

Viikko kuluu mutta kaupungin saarto ei ole alkanut uudelleen. Marraskuun toisella viikolla tarkastuspisteet ovat yhä auki ja tilanne suhteellisen rauhallinen. Se selviää puhelimitse.

”Maanantaina 7. marraskuuta Israelin armeija piti vielä joitain liikkuvia tarkastuspisteitä ja joitain sulkuja”, Rafa Mismar kertoo Nabluksesta.

Hänen mukaansa ihmiset pääsevät työhön ja kouluun lähes tavalliseen tapaan. ”Olemme palanneet normaaliin miehityksen tilaan”, hän sanoo.

Mutta levottomuudet puhkeavat jälleen tiistaina, kun Israelin armeija sallii äärioikeistolaisten juutalaisten pitää poliittisen tilaisuuden Nabluksen lähellä sijaitsevalla Joosefin haudalla.

Turvallisuuslähteet vahvistivat Mahdi Hashashin, 15, kuolleen Joosefin haudalla Israelin armeijan tulitukseen. Ruumis tuotiin samana päivänä Nablukseen muistotilaisuuteen.

Alkaneissa mellakoissa on kuollut yksi palestiinalainen ja loukkaantunut kolme. Haaretz-lehden mukaan kuollut kuului Al-Aksan marttyyrien prikaatiin. Eräiden tietojen mukaan vainaja kuului myös Leijonanluola-järjestöön.

Turvallisuustilanne Palestiinassa on kiristynyt. YK:n Lähi-idän koordinaattori Tor Wennesland varoitti viikko sitten, että kuluvana vuonna kuolee palestiinalaisia enemmän kuin aikaisempina vuosina.