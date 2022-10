New Yorkin korkein oikeus kumosi kahden miehen tuomiot kansalaisoikeus­aktivisti Malcolm X:n murhasta viime vuonna. Nyt heille on myönnetty suuret korvaukset.

Muhammad Aziz oikeudenkäynnissään New Yorkissa marraskuussa 2021.

Yhdysvaltalaisen kansalaisoikeusaktivistin Malcolm X:n murhasta ensin tuomitut ja viime vuonna lopullisesti vapautetut miehet saavat yhteensä 36 miljoonan dollarin korvaukset New Yorkin kaupungilta ja New Yorkin osavaltiolta, uutistoimistot ja amerikkalaisviestimet kertovat.

Vuonna 1965 tapahtuneesta murhasta syyttömänä tuomittu Muhammad Aziz istui aikoinaan 20 vuotta vankilassa ja Khalil Islam 22 vuotta. Aziz on 84-vuotias, kun taas Islam kuoli 74 vuoden ikäisenä 2009.

Kaksikon saama tuomio kumottiin viime vuonna New Yorkin osavaltion korkeimmassa oikeudessa, jonka päätöksen mukaan miehet olivat joutuneet ”vakavan epäoikeuden­mukaisuuden” uhreiksi, The New York Times -lehti kertoi.

Sovitteluratkaisun mukaan Aziz ja Khalil Islamin perhe jakavat New Yorkin kaupungin maksaman 26 miljoonan dollarin korvaussumman, joka vastaa tämän päivän kurssilla noin 26,2 miljoonaa euroa, uutistoimisto AFP kertoi. Lisäksi New Yorkin osavaltio maksaa Azizille ja Islamin perheelle kummallekin viisi miljoonaa dollaria.

Kansalaisoikeusaktivisti Malcolm X vuonna 1963.

Kolme miestä ampui Malcolm X:n kuoliaaksi haulikolla ja käsiaseilla julkisessa tilaisuudessa New Yorkin Manhattanilla 21. helmikuuta 1965. Ampumisista pidätettiin kolme miestä, jotka kaikki kiistivät syyllistyneensä ampumiseen.

Kolmas miehistä, Mujahid Abdul Halim, kertoi kuitenkin myöhemmin olleensa yksi Malcolm X:n murhaajista. Hänen mukaansa kaksi muuta tuomion saanutta miestä, Aziz ja Khalil, olivat syyttömiä.

Murhaa seuranneessa oikeudenkäynnissä silminnäkijöiden kertomukset olivat ristiriitaisia. Oikeus ei löytänyt fyysisiä todisteita Azizia ja Islamia vastaan. Todisteita ei löytynyt siitäkään, että he olisivat olleet rikospaikalla.

Murhan tunnustanut Halim, 81, pääsi vuonna 1988 työohjelmaan, jonka myötä hänen piti viettää vankilassa kaksi päivää viikossa. Ehdonalaiseen vapauteen hän pääsi vuonna 2010.