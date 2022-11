Republikaanien murska­voitto jäi saamatta, mutta paljon on yhä auki

Republikaanit ovat voittamassa edustajainhuoneen, mutta mahdollinen enemmistö senaatissa jää pieneksi. Se on republikaanileirissä pettymys.

Yhdysvaltain välivaalien lopullinen tulos ei ole selvillä, mutta sen voi jo sanoa, että ennustettua republikaanien murskavoittoa ei tullut.

Tämän tunnusti jo republikaanien senaattori Lindsey Graham: ”Tämä ei todellakaan ole mikään republikaanien aalto, piru vieköön.”

Samantapaisesti muotoili entisen presidentin Barack Obaman neuvonantaja David Axelrod: ”Tiedän, miltä punainen aalto tuntuu, ja se ei tunnu tältä”.

Punainen aalto viittaa republikaanien tunnusväriin.

Republikaanit kyllä ovat voittamassa odotetusti edustajainhuoneen ja voivat yhä voittaa enemmistön myös senaatissa.

Lindsey Graham ennustaa The Hill -lehdessä, että republikaanit saattaisivat saada 51–52 paikkaa eli niukan enemmistön. Se jäisi satapaikkaisessa senaatissa kauas 60 edustajan saati 67 edustajan enemmistöstä, jolloin lakeja voisi säätää mielensä mukaan.

”Enemmistön pitäisi olla tosi selkeä, puhutaan siitä, että saisi senaatissa yli 60 paikkaa. Sillä, onko enemmistö 51, 55 vai 58 paikkaa, ei ole käytännössä merkitystä”, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.

Vähintään 60 edustajan enemmistöllä lakiesityksiä ei voi viivästyttää niin sanotun jarrutus­puheen (filibuster) avulla.

Vaaliasetelma suosi selvästi republikaaneja.

Presidentti Joe Biden on erittäin epäsuosittu, ja korkea inflaatio syö äänestäjien varoja. Välivaaleissa etu on usein muutenkin sillä puolueella, joka on ”oppositiossa” presidenttipuolueeseen nähden.

Maria Lindén sanoo, että vaaleista voi puhua demokraattien torjuntavoittona.

”Tällaisessa tilanteessa olisi voinut odottaa, että republikaanit saavat murskavoiton.”

Äänestysaktiivisuus on noussut korkeaksi, ja se näyttää hyödyttäneen demokraatteja.

”Välillä vallassa oleva puolue ajattelee, että mikäs tässä, eikä lähde äänestämään”, Lindén sanoo.

Äänestystilastoja tarkemmin katsoessa voi löytää viitteitä vaalien ratkaisijoista.

Demokraatit ovat ovensuukyselyjen mukaan onnistuneet houkuttelemaan uurnille nuoria äänestäjiä, jotka jäävät helposti kotiin, sanoo Harvardin yliopiston tutkija John Della Volpe Twitterissä.

Kaikkein nuorimpien eli 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä äänestäjät ovat kertoneet äänestäneensä selvästi enemmän demokraatteja. Vanhemmat ikäluokat suosivat odotetusti republikaaneja.

