Kuudetta kertaa Brasilian presidentinvaaleihin osallistunut Luiz Inácio Lula da Silva päihitti sunnuntain vaaleissa Brasilian istuvan presidentin Jair Bolsonaron noin kahden miljoonan äänen erolla.

Luiz Inácio Lula da Silva kokee ylösnousseensa. Kyse ei ole uskonnosta, vaan politiikasta.

Työväenpuolueen ikoninen johtaja päihitti sunnuntain vaaleissa Brasilian istuvan presidentin Jair Bolsonaron noin kahden miljoonan äänen erolla.

”Minut yritettiin haudata elävältä ja tässä olen”, Lula totesi hotellin lehdistöhuoneen edustalla São Paulossa El País -sanomalehden mukaan.

Lula on Brasilian presidentinvaaleissa tuttu näky. Hän hävisi vaalit vuosina 1989, 1994 ja 1998, ja voitti vuosina 2002, 2006 – ja nyt 2022.

Kolmas voitto näytti kuitenkin pitkään mahdottomalta. Vielä vuoden 2018 presidentinvaalien aikaan Lula istui vankilassa saatuaan 12 vuoden tuomion muun muassa rahanpesusta.

Viimeinen mahdollisuus nousta politiikan huipulle avautui, kun korkein oikeus mitätöi hänen tuomionsa vedoten virheelliseen oikeusprosessiin ja siihen, ettei tuomion antanut tuomari toiminut puolueettomasti.

Helpottunut, kuvailee Brasiliassa paraikaa vieraileva Ulkopoliittisen instituutin affilioitunut tutkija Lauri Tähtinen vaalien jälkeistä tunnelmaa maassa. Pelättyjä suuria levottomuuksia ei toistaiseksi ole puhjennut.

Lulan taakse asettuivat lopulta myös monet keskustaoikeistolaiset, joita Bolsonaron autoritääriset otteet olivat alkaneet huolestuttaa.

”He katsovat, että Lulasta pääsee ainakin helpommin eroon kuin Bolsonarosta.”

Tähtinen ei kuitenkaan usko, että Lulasta on yhdistämään läpeensä poliittisesti kahtia jakautunutta maata.

”Hän on henkilönä erittäin mielipiteitä jakava, mutta katsottiin, että hän on ainut, joka pystyy päihittämään istuvan presidentin. Hänellä on painetta toimia ei-bolsonarolaisena presidenttinä vasemmistopresidentin sijaan. Toivottavasti hän pystyy ajamaan Brasilialle hyväksi olevia asioita, vaikkei hän yhdistäisi maata.”

Lulan ensimmäinen vaalivoitto 2000-luvun alussa oli historiallinen: lukutaidottoman yksinhuoltajaäidin poika taisteli tiensä kengänkiillottajasta presidentiksi.

Luiz Inácio Lula da Silvan kannattajat juhlimassa vaalivoittoa.

Myös Lulan perintö oli vaikuttava. Brasilian talous oli kovassa nosteessa raaka-ainebuumin myötä, ja vasemmistojohtaja käynnisti uusia sosiaaliohjelmia. Maahan syntyi kokonaan uusi keskiluokka, kun 20–30 miljoonaa ihmistä nousi köyhyydestä ja pääsi osallistumaan uudella tavalla yhteiskuntaan.

”Lulalla oli kekseliästä sosiaalipolitiikkaa. Nyt lähtökohdat ovat kuitenkin aivan erilaiset. Kiina pyrkii omavaraisuuteen, eikä voi luottaa, että Kiinan kasvu kasvattaisi myös Brasiliaa”, Tähtinen sanoo.

Tähtisen mukaan maataloussektori muodostaa nykyisin niin suuren osan Brasilian bruttokansantuotteesta, että sen poliittinen ääni peittää monet muut näkökulmat.

”Lulan pitäisi entisenä teollisuustyöntekijänä pystyä herättämään henkiin teollisuutta ja uusia talouden aloja.”

Lulan tehtävää vaikeuttaa myös se, että aikanaan erittäin rakastetun poliitikon maine on joidenkin silmissä lopullisesti ryvettynyt. Vaikka hänen tuomionsa kumottiin, ei Lulan osuutta historialliseen rahanpesuvyyhtiin koskaan selvitetty.

Tähtinen tuntee monia työväenpuolueen entisiä vannoutuneita kannattajia, jotka ovat sittemmin kääntyneet äänestämään Bolsonaroa.

”Sitä mikä Lulan osuus todellisuudessa oli, on vaikea tietää. Näissä tapauksissa on tyypillistä, ettei suurin johtaja ole suoraan mukana tapauksessa. Monet kuitenkin kutsuvat Lulaa rosvoksi eivätkä voisi koskaan luottaa häneen, niin suuri oli se koneisto, jolla miljoonaluokan korruptiota harjoitettiin.”

Vaikka Lulan maine on kokenut kotimaassa kolauksen, tunnetaan hänet ulkomailla enimmäkseen hyvien asioiden, kuten Amazonin sademetsien suojelemisen vuoksi.

Lue lisää: Tutkija Lulan voitosta: ”Amazonille erittäin myönteinen uutinen, mutta ei koko Brasilian ympäristölle”

”Hänet muistetaan maailmalla suurena johtajana ja hänellä on siksi mahdollisuus avata ovia, jotka eivät olisi koskaan auenneet Bolsonarolle”, Tähtinen sanoo.

Tähtäimessä voi olla muun muassa Mercosur-kauppasopimuksen loppuun saattaminen Euroopan unionin kanssa.

Jotta ovet todella avautuisivat, on Lulan kuitenkin ymmärrettävä, että maailma on muuttunut paljon siitä, kun hän viimeksi hallitsi Brasiliaa. Aikanaan sosiaalidemokraatin lämpimät suhteet Latinalaisen Amerikan autoritääristen vasemmistojohtajien, kuten Venezuelan Hugo Chávezin ja Kuuban Fidel Castron kanssa eivät herättäneet Euroopassa suurta huomiota.

Lue lisää: Lula da Silvan voittoon reagoitiin maailmalla toivomalla tiukempia ympäristö­toimia

Jair Bolsonaron kannattaja heilutti Brasilian lippua Florianopolisin lähistöllä valtatiellä järjestetyssä protestissa maanantaina.

Nyt kansainvälisiä suhteita on vaikea hoitaa valitsematta selvästi puoltaan.

”Se ettei Brasilia anna tukeaan Venäjä-myönteisille vasemmistodiktatuureille Latinalaisessa Amerikassa voi olla eurooppalaisille kutakuinkin nyt yhtä tärkeää kuin Amazonin sademetsien suojelu”, Tähtinen toteaa.

Lulan nousu Brasilian johtoon voi aiheuttaa myös kilpailua Latinalaisen Amerikan merkittävimmän vasemmistojohtajan paikasta. Tähän asti titteli on kuulunut Meksikon Andrés Manuel López Obradorille.

”Jos Lula toimii demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioittaen, voi hän nousta kaapin päälle. Se kuitenkin edellyttää, että hän ymmärtää, että hänet on valittu tehtäväänsä demokratian ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana myös kansainvälisesti eikä vain kotimaassa.”