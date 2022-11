Tanskassa tapahtuneet muutokset maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikassa ovat olleet kuin etiäinen Ruotsin tapahtumille. Suomi on hyvässä asemassa, koska se voi oppia molemmilta, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Mitä Tanska ensin, sitä Ruotsi perässä.

Näin voi sanoa tavasta, jolla maat ovat suhtautuneet maahanmuuttoon ja jengirikollisuuteen.

Ruotsi sai hiljattain uuden hallituksen, jonka keskeisiä teemoja ovat maahanmuuton rajoittaminen ja jengirikollisuuteen iskeminen. Tässä työssä Ruotsin hallituksen tärkein esimerkki on Tanska, jossa järjestetään vaalit tänään tiistaina.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi vaalikampanjassaan, että ruotsalaisia rikollisia on rangaistava tanskalaisilla rangaistuksilla.

Se tarkoittaa muun muassa jengirikollisille langetettavia tuplarangaistuksia, mahdollisuutta anonyymiin todistamiseen ja erityisten vierailualueiden perustamista.

Vierailualueita (visitationszoner) voisi kutsua myös ruumiin­tarkastus­alueiksi. Poliisi voi määritellä tietyn levottoman alueen väliaikaisesti vierailualueeksi, jolloin poliisi panostaa alueeseen enemmän resursseja ja saa muun muassa tehdä laajemmilla valtuuksilla ruumiintarkastuksia.

Lisäksi hallitus selvittää, voisiko ruotsalaisia vankeja lähettää ulkomaille kärsimään vankeusrangaistuksia.

Tämän kaiken Tanska on jo tehnyt.

Ja jos Ruotsi ottaa mallia Tanskasta, Suomi tapaa ottaa mallia Ruotsista. Suomessa onkin jo käynnistynyt vilkas keskustelu jengirikollisuudesta, vaikka Suomen tilanne on toistaiseksi hyvin kaukana Ruotsin ja Tanskan tilanteista.

Suomi on kuitenkin hyvässä asemassa, koska Suomi voi oppia sekä Tanskan että Ruotsin toimista. Ja myös epäonnistumisista.

Ruotsissa uutta suuntaa on kutsuttu paradigman muutokseksi. Siinä tärkeä ajuri on ollut ruotsidemokraatit, josta tuli vaaleissa maan toiseksi suurin puolue. Ruotsidemokraatit ei ole hallituksessa, mutta sai hallituksen ohjelmaan ajamiaan asioita, eikä hallitus pysy pystyssä ilman ruotsidemokraatteja.

Tämäkin on omalla tavallaan jo tapahtunut Tanskassa.

Tanskassa maahanmuuttovastainen Tanskan kansanpuolue nousi oikeistohallituksen tukipuolueeksi jo vuonna 2001, ja pysyi siinä asemassa vuoteen 2019 saakka.

Vuoden 2015 vaaleissa Tanskan kansanpuolue sai 21,1 prosenttia äänistä, ja vuotta aiemmin eurovaaleissa puolue oli Tanskan suurin.

Hallituksessa puolue ei koskaan ollut, mutta sen maahanmuuttopolitiikasta tuli joka tapauksessa Tanskassa valtavirtaa. Lopulta myös vuonna 2019 valtaan noussut sosiaalidemokraatit on toteuttanut kovempaa maahanmuutto- ja jengirikollisuuspolitiikkaa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi viime vuonna, että Tanskan tavoitteena on nolla turvapaikanhakijaa.

Ruotsi puolestaan haluaa kiristää turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa niin paljon kuin EU:n säännöt mahdollistavat. Pakolaiskiintiö lasketaan 6­400:sta 900:aan.

Tanskassa nyt järjestettävissä ennenaikaisissa vaaleissa maahanmuutto ja rikollisuus eivät ole edes olleet isoja keskustelunaiheita. Niistä vallitsee jonkinlainen poliittinen yksimielisyys: kova linja jatkuu. Enemmistö on esimerkiksi sen kannalla, että turvapaikkaprosessi ulkoistetaan Afrikkaan. Aikeina on lähettää kaikki turvapaikanhakijat Ruandaan odottamaan turvapaikkaprosessin valmistumista.

Kiinnostavaa on myös Tanskan kansanpuolueen nykytila. Voi sanoa, että puolue on onnistunut, koska sen ajamasta politiikasta on tullut osittain valtavirtaa, mutta seurauksena saattaa olla puolueen kuolema.

Näissä vaaleissa Tanskan kansanpuolue taistelee olemassaolostaan, koska se ei välttämättä ylitä kahden prosentin äänikynnystä. Se on menettänyt myös äänestäjiä uusille puolueille, kuten kesällä perustetulle tanskademokraateille.

Tanskan kansanpuolueen kohtalo on sellainen, josta ruotsidemokraatit eivät halua ottaa mallia.

Miten Tanskan toimet sitten ovat onnistuneet?

Hyvin, sanoo Tanskan poliisi, jonka mukaan kovemmat otteet ovat auttaneet jengirikollisuuden kitkemisessä. Jengiammuskelut eivät ole olleet Tanskassa yhtä pahoja kuin Ruotsissa, mutta niiden määrä on poliisin tilastojen mukaan vähentynyt.

Krimonologit kuitenkin huomauttavat, että todellisuudessa on vaikea sanoa, miten hyvin juuri kovemmat rangaistukset ovat vaikuttaneet, koska vaikutuksia ei ole kunnolla tutkittu. Joidenkin tutkijoiden mukaan paras vaikutus on ollut ennaltaehkäisevillä toimilla, kuten panostuksilla koulutukseen ja asuinalueisiin.

Ruotsin SVT:n haastattelussa tanskalainen kriminologi David Sausdal sanoo, että Tanskan ero Ruotsiin tulee myös siinä, että Tanska on ottanut Ruotsia aiemmin käyttöön myös pehmeitä toimia.

Tanskalla on myös selkeitä epäonnistumisia. Esimerkiksi ulkomaille lähetettävät vangit.

Tanskan piti lähettää karkotusuhan alla olevia vankeja ulkomaille kärsimään tuomiotaan jo ensi vuoden alusta lähtien, mutta nyt näyttää siltä, että se ei tule toteutumaan.

Tanska päätti vuokrata vankilapaikkoja Kosovosta, mutta vankilaprojekti on ollut vastatuulessa. Avoimia kysymyksiä on ratkomatta: miten huolehditaan omaisten vierailut vankilassa? Lennättääkö Tanska omaiset Kosovoon? Mitkä lait koskevat vankilassa tapahtuvia pahoinpitelyitä: Tanskan vai Kosovon? Kuka on vastuussa, jos vangit sairastuvat?

Syksyllä Tanskan hallitus keskeytti vankilaprojektin väliaikaisesti.

Tänään järjestettävissä vaaleissa valta saattaa Tanskassa vaihtua. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voi vaihtua Venstren tai konservatiivipuolueen johtamaan oikeistoblokkiin.

Yllätyksiäkin voi tulla, koska vaaleissa on uusia puolueita: entisen pääministerin Lars Løkke Rasmussenin Moderaterne ja entisen maahanmuuttoministerin Inger Støjbergin tanskademokraatit.

Molemmat puolueet ovat keränneet nopeasti kannatusta. Saa nähdä, onko Tanska tässäkin edelläkävijä.