Bolsonaron kannattajat ovat tukkineet lukuisia teitä ympäri Brasiliaa ja vaatineet jopa sotilaallista väliintuloa. Väistyvä presidentti kuitenkin pyysi heitä pysymään rauhanomaisina.

Tappion kärsinyt istuva presidentti Jair Bolsonaro antoi lopulta julkisen puheenvuoron tiistaina paikallista aikaa vähän puoli viiden jälkeen illalla. Brasilialaiset olivat odottaneet presidentin puhetta siitä lähtien, kun tämä sunnuntaina hävisi vaalit työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silvalle.

Pitkän odotuksen jälkeen Bolsonaro piti erittäin lyhyen puheen, jossa hän kiitti äänestäjiään ja sanoi noudattavansa perustuslakia. Oikeistojohtaja varoi kuitenkin visusti mainitsemasta hävinneensä vastaehdokkaalleen Lulalle.

Bolsonaron puheen lopuksi hänen tiiminsä jäsen totesi, että hallitus aloittaa siirtymäprosessin Lulan ensi vuoden alussa alkavaa kautta varten. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä brasilialaislehti O Globo.

Bolsonaro myös kehotti protestoivia kannattajiaan pysymään rauhanomaisina.

Brasilialaistoimittajat kuvailivat Bolsonaron puhetta muun muassa tasavallan historian säälittävimmäksi. Tiedon siirtymäkauden valmisteluista odotetaan kuitenkin rauhoittavan levottomuuksia.

Sunnuntai-illan jälkeen Bolsonaron kannattajat ovat aiheuttaneet ympäri maata liikennekaaosta ja estäneet ihmisten liikkumisen useiden kaupunkien välillä. Mielenosoittajat ovat etenkin rekka- ja kuorma-autokuskeja. Heidän uskollisuutensa Bolsonarolle johtuu osin siitä, että oikeistopopulisti laski dieselin hintaa.

Maanantaiyöhön mennessä liittovaltion valtatiepoliisi (PRF) oli rekisteröinyt 342 protestia, jotka sisälsivät osittaisia ja täysiä tiesulkuja, kertoo BBC News Mundo.

Tiesulkuja on rekisteröity Brasilian kaikissa 26 osavaltiossa. Voimakkaimpia sulut ovat olleet maan eteläosissa Santa Catarinan, Rio Grande do Sulin ja Mato Grosso do Sulin osavaltioissa.

Osa mielenosoittajista julkaisi videoita, joissa he vaativat, että vaalitulokseen puututtaisiin sotilaallisesti. Myös presidentin omat jyrkät kommentit ja autoritääriset otteet olivat herättäneet pelkoa siitä, ettei tämä välttämättä luopuisi vallasta.

Bolsonaro ehti presidenttinä todeta olevansa perustuslaki ja sanoa, että ainoastaan Jumala voi erottaa hänet tehtävästään.

Polvistunut Lulan kannattaja keskusteli Bolsonaron kannattajien kanssa Itaboraissa.

Ilmakuva Jair Bolsonaroa tukevien rekkakuskien tiesulusta Castelo Branco -valtatiellä São Paulon liepeillä tiistaina.

Tiistaina Bolsonaro sanoi, että hänen kannattajiensa protestit johtuvat äänestyksen aiheuttamasta ”närkästymisestä ja epäoikeudenmukaisuuden tunteesta”. Samalla presidentti vetosi mielenosoittajiin, jotta nämä eivät aiheuttaisi haittaa ihmisille tai omaisuudelle eivätkä estäisi ihmisiä liikkumasta.

”Rauhalliset mielenosoitukset ovat aina tervetulleita”, hän totesi.

Tiesulut ovat aiheuttaneet lentojen peruutuksia ja katkaisseet useita kuljetusketjuja, jotka ovat haitanneet muun muassa tärkeitä elintarvikekuljetuksia.

Korkeimman oikeuden tuomari ja vaalituomioistuimen (TSE) puheenjohtaja Alexandre de Moraes määräsi jo myöhään maanantaina, että poliisi alkaisi purkamaan tiesulkuja. Paine kohdistuu sekä mielenosoittajiin että poliisiin.

Poliisin määräyksiä vastustavia mielenosoittajia rangaistaan sakolla, joka on noin 19 euroa tunnilta. Myös liittovaltion moottoritiepoliisin pääjohtajaa Silvinei Vasquesia uhkaa sakko ja viraltapano, mikäli hän ei toteuta tehtäväänsä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi on hajottanut mielenosoituksia kyynelkaasulla. Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa purkaneensa sunnuntain jälkeen yli 300 sulkua, mutta jäljellä olevan yhä 267 sulkua.

Poliisi kuvaili teiden raivaamista monimutkaiseksi operaatioksi, sillä mielenosoitukset kattavat teitä yhteensä 75 000 kilometrin matkalta.

Bolsonaron odotettiin alun perin puhuvan jo maanantaina. Tiistainakaan presidentti ei kiirehtinyt.

Brasilialaislehti O Globon toimittaja Míriam Leitão totesi Twitter-tilillään, että Bolsonaro yrittää saada huomiota ”säälittävällä liikkeellään viivyttää tappion tunnustamista”.

”Mutta maailman huomio on jo Lulassa”, hän kirjoitti.

Leitão on ainakin osittain oikeassa. Bolsonaron vajaan kahden vuorokauden mykkäkoulun aikana Lula ehti muun muassa keskustella puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa ja saada Egyptin presidentiltä Abdel Fattah al-Sisiltä kutsun sunnuntaina alkavaan YK:n ilmastokokoukseen. Uutistoimistojen mukaan Lula aikoo osallistua kokoukseen.