Kuivuus on ankarinta Kalifornian Keskuslaaksossa, jossa kyltit varoittavat veden loppumisesta. Koulujohtaja haluaisi niiden rinnalle varoituksia itiöistä, jotka pöllähtävät kuivuneesta maasta ja sairastuttavat.

Coalinga

Vesi on elinehto. Se on terveenä pysymisen ehto. Nyt vedestä on Kalifornian Coalingassa niin kova pula, että selviää, mitä kaikkea tämä itsestäänselvyys tarkoittaa.

Kuiva maa pöllyää.

”Ensin keuhkoistani löytyi paise, jota luultiin keuhkokuumeeksi. Sitten epäiltiin sydänoireita, sillä rinnassa oli valtava paine. Oli todella vaikea hengittää”, sanoo coalingalainen Lori Villanueva.

Paise keuhkoissa repeytyi. Keuhkopussiin kerääntyi nestettä.

”Vasta silloin ymmärrettiin, mistä on kyse. Hoidon saaminen viivästyi kuukausia.”

Kyseessä oli niin sanottu valley feaver, laaksokuume. Sitä aiheuttavat coccidioides-sienen itiöt, jotka kasvavat, kun on kosteutta, ja nousevat ilmaan, kun kuiva maa pöllyää.

Kuivuus näkyy Coalingan kaupungin puissa. Koulualueen johtaja Lori Villanueva joutui leikkaukseen saatuaan laaksokuumeen, joka tutkijoiden mukaan leviää kuivuuden takia.

Kalifornian osavaltio on kärsinyt jo 23 vuotta megakuivuudesta. Se tarkoittaa ankarinta kuivuusjaksoa 1200 vuoteen.

Kuivuus on vähentänyt osavaltion vesivarannot minimiin. Ihmisten käytössä olevan veden määrän ennakoidaan vähenevän Kaliforniassa vielä kymmenen prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Kolmannes Kalifornian vedestä tulee vuorilta sulamisvetenä. Samalla liki kolmannes osavaltion maa-alasta on kärsinyt metsäpaloista. Kuivuuden kurittama havumetsä palaa tuikkuna.

Puuttomat palaneet alueet taas vaikuttavat sulamiseen. Kevät tulee aina vaan aiemmin, ja yhä suurempi osa vedestä haihtuu ennen kuin se ehtii pohjaveteen.

Kalifornian Central Valley eli Keskuslaakso loistaa kuivuuskartoissa nyt kaikkein punaisimpana, siis vielä vakavaa kuivuuttakin kuivempana.

Vuorten kauttaaltaan ympäröimä laakso on pitkään ollut maailman suurin ykkösluokan ruokamullan alue, ja se on tuottanut jopa neljänneksen Yhdysvaltain ruuasta. Mutta viime vuonna siellä jätettiin kesannolle 4 000 neliökilometriä peltoa eli yli kymmenesosa viljellystä alueesta veden puutteen vuoksi. Viljelijät menettivät 1,1 miljardin dollarin edestä liikevaihtoa, ja 9 000 maataloustyöpaikkaa katosi.

17 000 asukkaan Coalinga on vanha hiilikaupunki Keskuslaakson ytimessä, ja siellä veden pelättiin loppuvan tyystin syksyllä.

Ei se loppunut, mutta kuumuudella ja kuivuudella on rujoja seurauksia. Yksi coalingalaisia puhuttavista on sieni.

Kuivakenttä pöllyää kun Coalingan West Hills Collegen rodeokoululaiset harjoittelevat.

Coccidioides-sientä on maaperässä Yhdysvaltojen lounaisosassa, osassa Meksikoa ja Etelä-Amerikkaa. Kuivuudessa sitä nousee yhä enemmän ilmaan ja päätyy elimistöön. Se aiheuttaa ihon, luiden, sydämen ja keskushermoston infektioita.

Uusia laaksokuumetapauksia on raportoitu Yhdysvalloissa vuosittain noin 20 000, mutta todennäköisesti sairaus on laajan oirekirjon vuoksi alidiagnosoitua.

Nyt kokkidioidomykoositapausten määrä on Kaliforniassa historian korkein. Berkelyn yliopiston tutkimus arvovaltaisessa Lancet-lehdessä kertoo, että kuivuuden vaikutus on kiistaton.

Keskuslaakson joillain alueilla tapausmäärät ovat nyt 15 kertaa suuremmat kuin 20 vuotta sitten, ja leviämiseen pitää tutkijoiden mukaan varautua. He kirjoittavat, että kuivuuden vaikutus tartuntatauteihin on jäänyt akateemisessa tutkimuksessa liian vähälle huomiolle.

Laaksokuumetapausten määrä kasvaa erityisesti niillä alueilla, joilla kosteuden ja kuivuuden vaihtelut ovat ilmastonmuutoksen myötä dramaattiset. Myös maaperän muokkaus, rakennustyöt, myrskyt ja maanjäristykset altistavat itiöpölylle.

Itiöt aiheuttavat oireita ihmisten lisäksi kissoilla, koirilla, lehmillä ja muilla eläimillä.

Lori Villanueva on Coalinga-Huron-koulualueen johtaja. Hänen selässään on nyt pitkä arpi, ja osa vasemmasta keuhkosta on poistettu. Siellä oli se paise, joka repeytyi.

Joltain toiselta laaksokuume on vienyt polven, kolmas saa aivokalvontulehduksen. Jollekin tartunta on kuolemaksi

Koulualueen johtaja Lori Villanueva on kantaa huolta koululaisten terveydestä. Urheilutunnit pidetään sisällä.

Villaneuvan mukaan Kalifornian osavaltio on täysin tietoinen tilanteesta. Kaupungissa sijaitsee osavaltionvankila. Vangin ei yleensä ole mahdollista kieltäytyä hänelle osoitetusta sijoituspaikasta. Mutta laaksokuume on kieltäytymisperuste.

Coalingan puistot ja leikkipaikat pölyävät ruskeina. Koulun urheilukenttää saa kastella kerran viikossa maanantaisin.

Villanueva murehtii vaikutusta lapsiin.

”Täällä pitäisi olla kaikkialla laaksokuume-varoituskylttejä”, hän viittoo ympärilleen.

”Sairaus on vaikuttanut jollain tapaa jokaiseen tuntemaani ihmiseen.”

Laaksokuumeesta varoittavia kylttejä ei ole, mutta tienvarsitaulut tykittävät veteen liittyviä vaatimuksia ja kieltoja.

”Pihojen kastelu kielletty”, vilkkuu valotaulu.

”Rakentakaa patoja, nyt.”

Vedenkulutusta on leikattu vuosikymmenen ajan, ja vesilainsäädäntö on ollut ankarassa muutoksessa.

Vedenpuutteeseen vaikuttaa paitsi lämpenevä ilmasto myös kehno järjestelmä.

Coalingan kaupunki teki ratkaisevan päätöksen joskus 1970-luvulla. Kun naapurikaupungit solmivat vesisopimuksen osavaltion eli Kalifornian kanssa, Coalingassa sitouduttiin liittovaltion veteen. Nyt kaupunki on uponnut vesibyrokratiaan. Tuossa vesi virtaa kaupungin ohi Coalingan kanavassa, mutta sitä ei saa ottaa. Se olisi jollekin toiselle korvamerkityn veden varastamista.

Coalingan vesikanava virtaa kaupungin ohi. Vettä siitä ei saa ottaa. Se olisi jollekin toiselle korvamerkityn veden varastamista.

Kaupunginjohtaja Marissa Trejo sanoo olevansa ”kaupungin vihatuin virkamies”. Hän on se, joka laatii kaupunkilaisille vedenkäyttörajoituksia. Kaupungin vesikiintiö määritellään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

”Viime vuonna meille myönnettiin lisää vettä. Tänä vuonna ilmoitettiin, että emme saa lisäpisaraakaan”, Trejo purnaa.

Kaupunki on hänen mukaansa sekä liittovaltion että osavaltion kuristusotteessa. Liittovaltio ei toimita sopimuksiin kirjattua määrää vettä. Osavaltio ei solmi uusia vesisopimuksia, pohjavettä ei ole, ja ilma on niin kuivaa, ettei edes kondensaatiovettä voi kerätä.

Vesirajoituksia laativa kaupunginjohtaja Marissa Trejo sanoo, ettei vesijärjestelmän pitäisi olla näin vaikea. ”Siitä on tehty sellainen.”

Säästäminenkin on kallista. Järjestelmän pyörittäminen vähällä vedellä ei ole tehokasta, ja myös paloturvallisuus heikkenee, kun putkissa ei riitä painetta.

Johdosta tuleva vesi on usein rumasti vihertävää tai haisee.

Ainoa mahdollisuus saada lisää vettä on maksaa siitä avoimella markkinalla, mutta hinnat ovat kymmenkertaiset ja byrokratia vielä hurjempaa.

Trejo sanoo, että San Franciscon ja Los Angelesin kaupunkien mereen dumppaama yhden päivän jätevesi riittäisi vuodeksi Coalingalle. Hän moittii sekä osa- että liittovaltiota siitäkin, että uutta patoa ei saada, vaikka sitä on lupailtu 1980-luvulta.

Kaikilla tuntuu olevan kuivuuteen ja vesipulaan omat syypäänsä. Keskuslaaksossa on sekä liittovaltion että osavaltion kanavia ja patoja, ja vettä myyvät yksityiset ja julkiset toimijat.

”Katso ympärillesi”, kehottaa Coalingan kauppakamarin johtaja Scott Netherton. ”Asuntojen hinnat romahtavat, yritykset kaikkoavat ja paikka näyttää villiltä länneltä.”

Nethertonin mukaan ”viranomainen ei tee mitään”.

”Osavaltion vankila ja sairaala vievät 20 prosenttia kaupungin vesikiintiöstä. Niissä kyllä on vihreä nurmikko, mutta veronmaksajan etupiha hohtaa ruskeana.”

Coalingan pormestari Ron Ramsey taas kiroaa sitä, että 1960-luvulla rakennetut kanavat reititettiin muualle.

Hän on asunut kaupungissa koko elämänsä ajan. Vettä on tuotu rekoilla ja junalla. Taloissa on ollut kolme hanaa: juomavedelle, kylmälle ja kuumalle erikseen.

Coalingan pormestari Ron Ramsey tietää, ettei ole itsestäänselvyys, että kraanasta tulee vettä.

Naapurit Bethany Grainer ja Mary Blyth Jones tarkastelevat Coalingan pormestarin nurmikkomaalilla vihreäksi ruiskutettua etupihaa.

Ramsey on kaatanut pihaltaan kymmenkunta punapuuta, sillä ne ovat vesijuoppoja. Kantojen kohdalla nököttää nyt kivenmurikat. Etupihan hän ruiskutti vihreäksi kiviainesta ja kasvinosia sisältävällä nurmikkomaalilla.

Läheisellä 120 000 lehmän Harris Ranchilla nurmikko sen sijaan loistaa vihreänä ja puutarhan vastakastellut kukkaistutukset kukoistavat.

Maatilalla onkin oma vesisopimuksensa, ja toimitusjohtaja lobbaa ahkerasti vesiviranomaisia. Maatalous käyttää kokonaista 80 prosenttia Kalifornian vedestä. Osavaltion varakkain viljelijä käyttää enemmän vettä kuin koko Los Angelesin kaupunki.

Se saa muiden vedenkäyttäjien pinnat kiristymään.

Jokainen kaupunki Kaliforniassa tuntuu kiistelevän vesisopimuksista.

Sitten on ne miljoona ihmistä, jotka kärsivät, kun ei ole puhdasta, turvallista vettä. Murehditaan sientä, jonka itiöt pöllähtävät kuivuudesta ja sairastuttavat.

Ihmiset syyttävät toisiaan, mutta yhdestä asiasta ei juuri ole erimielisyyttä.

Kaliforniassa ovat ilmastonmuutoksen kiistäjät harvassa. 70 prosenttia osavaltion asukkaista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos näkyy arjessa, eikä vesiongelmaan ole reagoitu riittävän voimakkaasti.