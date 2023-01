Ruotsin turvallisuuspolitiikan raskas kaarti kokoontuu jälleen Sälenin tuntureille keskustelemaan sodasta ja rauhasta. Viime vuonna Sälenin keskusteluissa oli vielä toisenlainen sävy.

Tukholma/Sälen

Maailman muutos kiteytyy otsikoihin.

Tammikuussa 2022 Ruotsin perinteikäs Sälenin turvallisuuskonferenssi järjestettiin pandemian takia Tukholmassa, jossa avauspuheenvuoron piti sosiaalidemokraattien puolustusministeri Peter Hultqvist.

Hänen puheensa otsikko oli Ruotsin puolustus ja globaali kestävyys.

Konferenssin ohjelmassa olivat myös keskustelut ilmastonmuutoksesta, energiasta ja Ruotsin avaruusstrategiasta.

Avaruusstrategiasta!

Miten kaukaisilta tuntuvatkaan ajat, jolloin turvallisuuspoliittiselle agendalle mahtuivat spekulaatiot avaruudesta.

Tietysti oli keskusteluja myös Natosta, johon Ruotsi ei ollut puolustusministeri Hultqvistin ja ulkoministeri Ann Linden mukaan liittymässä nyt tai tulevaisuudessa.

Vuosi sitten tammikuussa Euroopan turvallisuustilanne oli jo jännittynyt äärimmilleen, kun Venäjä uhkaili sotavoimallaan Ukrainan rajoilla ja oli vaatinut, että Nato ei saisi ottaa uusia jäseniä.

Ruotsin entinen ulkoministeri Ann Linde.

Venäjän toimet ja Nato nousivatkin jo vuosi sitten esille laajasti myös Sälenissä, mutta silloin oli yhä uskoa neuvotteluratkaisuun.

Tammikuussa 2022 Venäjä kävi vielä neuvotteluja tilanteesta Yhdysvaltain kanssa.

”Pelkästään se, että osapuolet ovat istuneet alas ja keskustelleet kahdeksan tuntia, ja että on jatkettu diplomatian keinoin, on myönteistä”, ulkoministeri Linde sanoi HS:n haastattelussa.

Ruotsalaiset ministerit tuomitsivat tuolloin Venäjän toimet ja uhkailut ankarasti.

Hiljattain Linde paljasti, että oli jo joulukuussa 2021 hätkähtänyt Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin käytöstä. Ruotsi toimi 2021 Etyjin puheenjohtajamaana, joka oli kutsunut ulkoministerejä Tukholmaan huippukokoukseen.

Tukholmassa Lavrov tapasi pitkästä aikaa Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin.

Tukholmassa maailman ulkoministerit kokoontuivat illalliselle. Sen aikana tapahtui Linden mukaan käänne, joka muutti kaiken.

”Lavrov teki hyvin selväksi, että he eivät enää usko eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen. He halusivat toisenlaisen turvallisuusjärjestyksen. Se oli aika järkyttävää”, Linde kertoi Ruotsin yleisradion haastattelussa viime kuussa.

Hänen mukaansa paikalla olleet ulkoministerit hämmentyivät tilanteesta. He alkoivat tehdä vastakysymyksiä Lavroville, joka Linden mukaan oli perustellut näkemystään vaihtoehtoisella historiakatselmuksella.

”Se [Lavrovin tulkinta historiasta] järkytti Yhdysvaltain ulkoministeriä”, Linde kertoi.

Illallisten tunnelma sähköistyi, ja kaikki tiesivät, että jotain vakavaa oli tapahtumassa, Linde kuvaili.

Siihen päättyi Ruotsin Etyj-puheenjohtajuus, jonka teemat olivat ihmisoikeudet ja tasa-arvo.

Nyt vuotta myöhemmin turvallisuuspoliittiset teemat ja otsikot ovat muuttuneet.

Sälenin turvallisuuskonferenssi järjestetään jälleen Sälenin tunturihotellissa, jossa avauspuheenvuoron pitää maltillista kokoomusta edustava pääministeri Ulf Kristersson.

Hänen puheensa otsikko on Ruotsin rooli Natossa.

Sälenin turvallisuuskonferenssi Folk och Försvar alkaa sunnuntaina ja päättyy keskiviikkona. Ruotsin tunturimaisemissa järjestettäviin keskusteluihin kokoontuu Ruotsin ja pohjoismaisen turvallisuuspolitiikan raskasta sarjaa.

Sunnuntaina aamupäivällä kuullaan pääministeri Kristerssonin lisäksi Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin puheenvuorot.

HS seuraa Sälenin konferenssia paikan päällä ja raportoi tapahtumasta.

Nykyisen turvallisuuspoliittisen tilanteen vakavuus käy ilmi konferenssin ohjelmasta.

Keskusteluissa pureudutaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan lisäksi Ruotsin puolustukseen, Nato-jäsenyyden seurauksiin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan sodissa ja kriiseissä.

Otsikoissa mainitaan sana kokonaismaanpuolustus (totalförsvaret), joka koskettaa Ruotsissa kaikkia yli 16-vuotiaita.

Yritysmaailman ja elinkeinoelämän roolia maanpuolustuksessa avaa esimerkiksi Ruotsin talouselämän mahtihahmo Marcus Wallenberg, joka toimii muun muassa puolustusvälinevalmistaja Saabin hallituksen puheenjohtajana.

Puheenvuorot kuullaan myös Ruotsin puolustusvoimien komentajalta Micael Bydéniltä, Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmiltä ja puolustusministeri Pål Jonsonilta sekä siviilivalmiusministeri Carl-Oskar Bohlinilta.

Ruotsin puolustusvoimien komentajalta Micael Bydén.

Samaan aikaan Sälenissä järjestetään myös tapahtuma nimeltä Folk Och Fred, joka on saanut Ruotsissa huomiota osallistujakaartinsa ansiosta.

Kolmannen kerran järjestettävä tapahtuma kertoo haastavansa Sälenin perinteisen konferenssin. Kotisivuillaan tapahtuma kertoo vastustavansa Natoa ja edistävänsä aseistariisuntaa.

Ruotsalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Patrik Oksasen mukaan monilla tapahtuman osallistujilla on taustaa Kremlin propagandan tuottajina, minkä lisäksi järjestäjien Facebook-sivuilla jaetaan Venäjän propagandaa.

”Folk och Fred on yksi Moskovan monista kovaäänisistä, joiden tavoitteena on saada keskittymisemme herpaantumaan koskien sitä, mistä tässä konfliktissa on kyse. Tässä ei ole kyse ainoastaan Ukrainan vapaudesta, vaan meidän kaikkien vapaudesta ja siitä, millaisessa maailmassa me haluamme elää”, Oksanen kirjoittaa ajatuspaja Frivärldin julkaisemassa tekstissä.

Sälenin konferenssia on järjestetty vuodesta 1946 alkaen. Ruotsin puolustusvoimien sivuilla on julkaistu komentaja Micael Bydénin kommentti Sälenin konferenssin merkityksestä vuonna 2023.

Tekstin otsikon mukaan tapahtuma on nyt tärkeämpi kuin koskaan.