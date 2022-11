Moskovalainen Jan soitti ystävilleen, jotka kuukausi sitten pakenivat liikekannallepanoa. Sitten hän soitti z-patriootille, joka ei mobilisaatiota pelkää.

Perjantaina 28. lokakuuta Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu julisti osittaisen liikekannallepanon päättyneeksi Venäjällä. Mitään iloa en Moskovassa havainnut asian johdosta. Mikään ei muuttunut. Kaikki odottivat, että asiasta ilmoittaa presidentti. Lopulta myöhään lokakuun viimeisenä päivänä Putin julisti monen päivän odottelun jälkeen osittaisen liikekannallepanon päättyneeksi.

Kunnia Venäjän sankareille. Näitä mainoksia on kaikkialla Moskovan kaduilla.

Muistan edelleen sen paniikin ja hädän ilmapiirin, kun liikekannallepano julistettiin 21. syyskuuta. Soitin silloin ystävilleni ja kysyin, mitä aiotte tehdä.

Soitin nyt ystävilleni uudestaan. Mobilisaatio on päättynyt. Mitä te nyt teette? Palaatteko takaisin Moskovaan?

Aloitin pietarilaisesta 45-vuotiaasta reservin upseerista kuten viimeksikin. Hän vastasi puhelimeen Samarkandissa Uzbekistanissa. Olin hämmentynyt. Liikekannallepanon julistamisen jälkeen hän sanoi, että menisi mieluummin vankilaan kuin joutuisi Himarsien tappamaksi Ukrainassa.

” Ystäväni sanoi, ettei mobilisaation lopettaminen tarkoita enää mitään.

Kysyin, oliko hän nyt siis lomamatkalla Samarkandissa ja koska hän palaisi. Hän vastaisi, ettei hän palaa Venäjälle, sillä he ovat muuttaneet perheen kanssa Samarkandiin.

Ymmärrän, että asiat Venäjällä ovat huonosti, mutta en kuitenkaan odottanut, että menestynyt keski-ikäinen perheellinen mies pakenee. Vielä kesällä uin hänen uuden Pietarin-datšansa lammessa, jonka hän oli itse kaivanut ja rakentanut isoista kivistä.

Ilmeni, että syyskuussa hän ei voinut sanoa minulle, että suunnitteli pikamuuttoa, sillä puhuimme WhatsAppissa ja hän pelkäsi puhelimia kuunneltavan. (Tässä kohtaa koin täydellisen déjà vun: 20.8.1991 teini-ikäisenä poikana soitin Neuvostoliiton elokuun vallankaappauksen aikaan moskovalaiselle ystävälleni. Puhelimessa vastasi ystävän äiti, jolle esitin kysymyksen: ”Onko kaikki hyvin?” Hän vastasi: ”Kaikki on hyvin” ja iski luurin korvaan.)

21. syyskuuta 2022 ystäväni oli ostanut liput Samarkandiin ja hänellä oli myös b-suunnitelmana automatka Minskiin, jos passintarkastuksessa tulisi ongelmia. Ystäväni sanoi, ettei mobilisaation lopettaminen tarkoita enää mitään, sillä 22. lokakuuta presidentin hallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko kutsui ”erikoisoperaatiota” kansojen sodaksi.

Moskovan katujen varsilla on historiallis-isänmaallisia kuvaelmia. Tässä Pietari I ja imperiumin synty.

Ystäväni kehui Samarkandia moderniksi kaupungiksi, ja hän oli jo katsonut, missä voisi aloittaa huonekalutuotannon, joka oli hänen pääelinkeinonsa Pietarissa. Mutta takaisin Venäjälle hän ei halua siitä syystä, että kukaan ei puhu, miten sota päättyy, ja ”Pohjois-Koreassa” hän ei halua asua. Tärkeintä oli kuitenkin, että ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen hän oli tuntenut, millaista on hengittää vapaasti.

” ”Nyt tarvitsee enää lopettaa sota.”

Seuraavaksi soitin Turkin aurinkorannalle, jonne eräs perhe oli paennut. Kysyin puolitoistavuotiaan lapsen isältä, tulevatko he Moskovaan takaisin nyt, kun mobilisaatio on päättynyt. Räjähdimme kumpikin räkäiseen nauruun. Ystäväni sai naurun läpi sanottua: ”Nyt tarvitsee enää lopettaa sota.”

Sitten soitin 55-vuotiaalle reservin upseerille, joka 21. syyskuuta mietti jopa pakenevansa metsään piiloon. Häntä ei liikuttanut alkuunkaan liikekannallepanon päättyminen. Hän pitää mobilisaatiota enemmänkin poliittisena tai propagandan keinona. ”Pelätkää” oli hänen mielestään sen viesti. Mobilisaatio lopetettiin tällä erää, koska vaatetusta ei riitä armeijalle.

Lokakuun viimeisenä päivänä autot peittyivät lumeen Moskovassa.

Häntä kiinnostaa nyt se, kauanko vielä soditaan. Yhdysvalloilla riittää rahaa sotaan, mutta ei Venäjäkään ole köyhä, rahaa riittää, hän puheli. Sotaa ei käydä Venäjän maaperällä, joten sitä voidaan käydä loputtomiin. Jos sota jatkuu kaksi vuotta, niin tulee uusi mobilisaatio, jos sota loppuu aikaisemmin, niin sitten selvitään ehkä nykyisten sotilaiden rotaatiolla.

Ystäväni on kotoisin pienestä kylästä Moskovan alueella. Paikallisella hautausmaalla on Afganistanin ja Tšetšenian sodan hautoja, mutta Ukrainan sodan hautoja ei ole vielä ilmestynyt. Esitin epäilyksen, että mobilisaatio olisi aukaissut ihmisten silmiä, johon ystäväni sanoi, että tähän päivään mennessä ei ole tapahtunut vallankumousta eli parin miljoonan silmäparinkaan aukeaminen ei tunnu missään, kun maassa on väkeä 140 miljoonaa.

”The Financial Times lehdessä Ukrainan sota ei ole enää pääuutinen, ja joka puolella kirjoitetaan propagandaa, Venäjällä tietysti enemmän.”

” ”Mitä neuvoja tässä voi antaa isolle ihmiselle?”

Kysyin, mitä neuvoja hän aikoo antaa vanhimmalle pojalleen, joka on paennut Georgiaan.

”Mitä neuvoja tässä voi antaa isolle ihmiselle? Hän vielä miettii mitä haluaa tehdä isona, jos haluaa jatkaa elämää ulkomailla niin jatkaa, jos haluaa tulla takasin, niin tulee.”

Soitin vanhalle yliopistoystävälleni, kutsutaan häntä Alekseiksi. Helmikuun 24. päivän jälkeen hän oli hankkinut itselleen Israelin passiin, ja elokuussa hän muutti hieman vastentahtoisesti Tel Aviviin.

Ongelmana oli se, että asemansa ja työnsä takia hän oli Moskovassa tottunut tiettyyn mukavuuteen, ja nyt hän oli kalliissa Tel Avivissa ei-kukaan. Mutta mikä idea on palata takaisin, kun on irtisanoutunut töistä, luopunut asunnosta, lapset ovat menneet uuteen kouluun ulkomailla, ja sota jatkuu.

Kirjoitin ystävättärelleni, jonka luona vietettiin mobilisaatiota pakenevan ystäväjoukon jäähyväisiä 24. syyskuuta. Oliko kukaan palaamassa kotiin? Ei tietenkään. Ystävättäreni etsi myös tapaa muuttaa ulkomaille.

”Mordorissa asuminen on mahdotonta.”

Moskova, 1 marraskuuta.

” Jotkut eivät edes katso venäläisten työpaikkahakemuksia.

Lähtijöihin kuuluu myös yksi läheinen lapsiperhe. Perheen isä on korkean profiilin it-osaaja. He myivät kaiken omaisuutensa. Mobilisaation päättymisen viikonloppuna he muuttivat Eurooppaan. Hänellä oli kestänyt kolme kuukautta saada Euroopasta työpaikka. Jotkut eivät edes katso venäläisten työpaikkahakemuksia. Ystäväni sanoi filosofisesti, etteivät he muuta jostain pois vaan he muuttavat johonkin.

” Igor haukkui länttä kaksinaismoralismista.

Lopulta soitin myös 42 vuotiaalle yliopistoystävälleni Igorille, joka on ”erikoisoperaation” selkeä kannattaja eikä pelännyt mobilisaatiota. 21. syyskuuta hän kehui ”erikoisoperaation” olevan maailman kallein tosi-tv-sarja.

Igor puhuu värikkäästi, joten minua jopa kiinnosti, minkä näkemyksen nyt saisin kuulla. Aluksi hän haukkui minulle länttä kaksinaismoralismista.

”Iranin droonit ovat huono asia, mutta lännen aseapu on hyväksyttävää”, hän puhisi.

Litania jatkui: ”Ukrainalaisten puolella taistelevat ovat pääasiassa ulkomaalaisia palkkasotilaita... jenkit tekevät vanhaa politiikka mutta Venäjän politiikka on uutta... mobilisaatio lakkautettiin koska nyt on aluksi mobilisoitava kotirintama tuottamaan puolustusvoimille vaatteita ja aseita, yhden sotilaan ympärille tarvitaan 15 henkeä hoitamaan logistiikkaa... Katso Eurooppaa! Asevarastot loppuvat kohta, antaako jenkit Eurooppaan aseita? Kohta vuosi 1945 tuntuu meistä kaikista romanttiselta verrattuna nykyhetkeen... Ramzan Kadyrov on julistanut jihadin.”

Väitin hieman vastaan mutta Tšetšenian tasavallan johtaja Ramzan Kadyrov todellakin julisti jihadin Ukrainalle 26. lokakuuta ja kehotti Venäjän muslimeja taisteluun. Ja se on oikeasti vakavaa. Igorin mielestä minun ei kannata alkuunkaan muuttaa enää takaisin Eurooppaan, koska siellä leikataan ”ihmisiltä nyt munat irti”.

”Mobilisaatio ei ole loppunut vaan nyt se kaikki vasta alkaa. Nyt kaikki vasta alkaa. Jos yksikin ydinase lentää, niin loppu on automatiikkaa, ja puolentoista minuutin kuluttua meillä on ydintalvi. Sen jälkeen elävät kadehtivat kuolleita.”

Minun oli taas suljettava puhelin. Täysin mahdotonta keskustella z-patriootin kanssa, kun hän pääsee vauhtiin.

Jos z-patrioottia ei lasketa, ihmisten viesti oli täysin selkeä. Kukaan ei halua tällä hetkellä palata Venäjälle.

Ei mistään hinnasta. Mobilisaation jälkeen Venäjä on menettänyt satojatuhansia lahjakkaita aivoja.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa pietarilainen toimittaja Mihail ja moskovalainen kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS