Ex-pääministerin vastustajien ja kannattajien puntit ovat täysin tasoissa, joten politiikan pattitilanne voi jatkua.

Israelissa äänestetään tiistaina parlamenttivaaleissa, jotka ovat jo viidennet vajaan neljän vuoden aikana. Ennenaikaisiin vaaleihin jouduttiin, kun Naftali Bennettin johtama koalitiohallitus hajosi kesällä 2022 vain vuoden kestäneen hallitustaipaleen jälkeen.

Bennettin johtama koalitio oli sama, joka syrjäytti Benjamin Netanjahun pääministerin paikalta kesällä 2019. Nyt Israelin politiikan voimahahmo Netanjahu pyrkii takaisin vallan huipulle.

Likud-puoluetta johtava Netanjahu hallitsi Israelia pääministerinä vuosina 1996–1999 ja 2009–2019. Hänen on päästävä takaisin valtaan, jottei hän joutuisi vastaamaan rikossyytteisiin korruptiosta.

Äänestyspaikat aukesivat tiistaina seitsemältä aamulla ja äänestys jatkuu iltakymmeneen asti. Tulosten odotetaan selviävän keskiviikkona.

Vaalipäivä on alkanut poikkeuksellisen vilkkaana. The Jerusalem Post -sanomalehden mukaan äänestysaktiivisuus on ollut suurimmillaan sitten vuoden 1999.

Neljältä iltapäivällä äänestysprosentti oli saavuttanut jo 47,5 prosenttia, kun se oli edellisissä vaaleissa samaan aikaan 42,3 prosenttia, kertoo Israelin keskusvaalilautakunta.

Aamupäivällä myös Netanjahu kävi antamassa äänensä.

”Toivottavasti voimme päivän päätteeksi hymyillä, mutta se riippuu kansasta”, entinen pääministeri sanoi.

Mielipidemittausten perusteella Netanjahua tukevat oikeistolaiset ja uskonnolliset puolueet ovat jäämässä niukasti enemmistöstä parlamentissa, knessetissä. Samoin on käymässä myös Netanjahun vastustajille, joten Israelin politiikan tasaväkinen pattitilanne saattaa jatkua vaalien jälkeenkin.

Israelin parlamentissa on 120 paikkaa. Jos enemmistöä ei synny, pääministerinä jatkanee keskustalainen Yair Lapid, joka on toiminut virkaa tekevänä pääministerinä heinäkuusta lähtien.

Lapid on viestinyt lähipiirilleen, ettei hänen tarvitse pääministerinä pysyäkseen voittaa vaaleja, vaan ainoastaan estää Netanjahun voitto, uutisoi muun mussa Le Monde -sanomalehti.

Vaalien ratkaisijaksi saattaa nousta äärioikeistolainen Juutalainen voima -puolue. Samalla Israelin politiikka on kokonaisuudessaan siirtynyt yhä oikeammalle.

”Äärioikeistolaisuus jatkaa valtavirtaistumistaan. Kaikki valtavirran puolueet kannattavat suorempien ja kovempien otteiden käyttöä”, sanoi Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Tarvainen Helsingin Sanomien aiemmassa vaaliuutisessa.

Tarvainen seuraa vaaleja Israelissa ja miehitetyllä Länsirannalla.