Republikaaneissa on jo alkanut uusi aikakausi eikä Trumpin kohtalolla oikeastaan ole väliä, sanoo ulos sisäpiiristä savustettu mies

”Liberaalit ovat säälineet maga-ihmisiä, että eivätkö ne raukat ymmärrä, ettei tuo tule toimimaan. No, tähän asti se on toiminut oikein hyvin”, sanoo William Kristol.

Washington

Voisiko Donald Trumpin ja trumpismin aikakausi olla Yhdysvalloissa pian ohi?

Ehkä jos republikaanit kärsivät kongressivaaleissa yllätystappion? Tai jos Trump ei pyrkisikään presidenttiehdokkaaksi? Tai entä jos Floridan Ron DeSantis vie voiton?

Vääriä kysymyksiä. Millään tällä ei oikeastaan ole väliä, sanoo pitkän linjan republikaanivaikuttaja William ”Bill” Kristol.

Hänen viestinsä on tämä: Trumpista viis, republikaanipuolueessa on jo alkanut uusi aikakausi.

Se ei ole yhden miehen varassa.

Kristol, 69, oli pitkään republikaanien keskeinen ideologi. Hän toimi presidentti George H.W. Bushin varapresidentin Dan Quaylen kansliapäällikkönä ja jatkoi tämän jälkeenkin kulisseissa merkittävänä voimahahmona.

Kristolin katsotaan myötävaikuttaneen eräänlaisen julkkispoliitikoiden aikakauden syntyyn, jota myös Trump osaltaan edustaa. Hän oli esimerkiksi Sarah Palinin nousun takana.

”Kadun sitä”, Kristol sanoo. ”Hän oli liian pinnallinen, ei niin vakavasti otettava kuin toivoimme.”

Palin nostettiin John McCainin varapresidenttiehdokkaaksi Alaskan kuvernöörin paikalta vuonna 2008.

Kristol tosin toppuuttelee omaa rooliaan ja sanoo, että hän pikemminkin oikeutti Palinin nousun kuin oli siitä vastuussa. Hänen on kuitenkin kerrottu lobanneen Palinin puolesta varsin suorasukaisesti.

Vuosien kuluessa Kristol on etääntynyt puolueestaan ja ajautunut suoranaiseksi hylkiöksi. Keskeinen syy sille on Trump.

Osin kauna on ehkä henkilökohtaista: Trump pyyhki lattiaa monilla ajatuksilla, joita ”luuseri” ja ”typerys” Kristol oli vuosien ajan republikaanipuolueessa edistänyt.

Nyt Kristol jo pohtii, onko hän enää republikaani laisinkaan. Kuinka monta kertaa voi äänestää demokraatteja ja olla silti republikaani?

Sarah Palin nostettiin Alaskan kuvernöörin paikalta John McCainin varapresidenttiehdokkaaksi.

Kristolin analyysi republikaanien nykytilanteesta on tämä: puolueessa on vallalla jo uusi establishment, jota hän kutsuu nimellä maga.

Maga tulee sanoista Make America Great Again, ja sillä viitataan Trumpin kannattajiin.

Puolue on mennyt ruohonjuuritasoa myöten uusiksi niin perustavanlaatuisesti, ettei kyse ole enää vain Trumpista.

”Oli aina virhe kuvitella, että Trumpin aikakausi menisi vain nopeasti ohi”, hän sanoo.

”Niin olisi voinut käydä, jos hän olisi hävinnyt presidentinvaalit 2016. Mutta ei enää.”

Vaikka Trump katoaisi julkisuudesta, puolue siis pysyy trumpilaisena vielä pitkään – todennäköisesti useita vuosia, Kristol uskoo. Keulahahmo voi vaihtua hetkessä, mutta ydin ei.

”Kun nuo voimat on kerran päästetty valloilleen, niitä on vaikea laittaa takaisin pulloon”, Kristol sanoo. "Hän teki rasismista ja väkivallalla flirttailusta oikeutettua.”

Trumpiin asti republikaaneja hallitsi reaganilaisuus, vaikka Ronald Reagan oli 1980-luvun presidentti (1981–1989). Myös Reaganin aika kesti siis pitkään hänen presidenttikautensa jälkeenkin.

Keskeistä on nimenomaan se, että Trump oli presidentti neljän vuoden ajan.

Tämä iso kuva unohdetaan Kristolin mielestä yhä edelleen.

Esimerkiksi Euroopan oikeistolaiset, äärikonservatiiviset puolueet saavat usein korkeimmillaankin parinkymmenen prosentin kannatuksen. Ne kukoistavat hetken, mutta eivät ehdi vakiinnuttaa asemaansa tavalla, jolla olisi yhteiskuntaan kauaskantoisia vaikutuksia.

Yhdysvalloissa tilanne on toinen.

”Maan ylin johtaja oli neljän vuoden ajan kansankiihottaja, maan toisen pääpuolueen koko puoluekoneisto on mukana, ihmiset ovat alkaneet imitoida johtajaansa”, Kristol luettelee.

Hän on kuitenkin ollut suorastaan ällistynyt siitä, miten pitkälle republikaanipuolueen jäsenet, lahjoittajat ja paikalliset viranomaiset ovat olleet valmiita menemään. Edes Capitolin hyökkäys 6. tammikuuta 2021 ei lopulta saanut heitä ottamaan pesäeroa johtajaansa.

”On paljon republikaanipoliitikkoja, jotka eivät pidä Trumpista. He ajattelevat, että puolue pystyisi parempaankin. Mutta he eivät sano sitä.”

Taustalla on ehkä pelkoa ja itsekkyyttä, hän arvelee. Moni pelkää, että avoin kritiikki olisi poliittisen uran loppu.

Huoli on sinänsä ymmärrettävä, sillä monelle mielipiteensä suoraan sanoneelle on käynyt kehnosti. Tunnetuin esimerkki on Liz Cheney, joka koki vastikään murskatappion esivaaleissa.

Kristol huomauttaa myös, että ”maga-maailmassa” monilla menee oikein hyvin: konservatiivimedioiden bisnes kukoistaa, ja republikaanit saattavat hyvin olla Trumpin linjalla matkalla kohti voittoa ensi viikon kongressivaaleissa. On kansan tuki ja rahaa.

”Liberaalit amerikkalaiset ovat säälineet maga-ihmisiä, että eivätkö he raukat ymmärrä, ettei tuo tule toimimaan. No, tähän asti se on toiminut oikein hyvin. Näillä ihmisillä menee oikein hyvin.”

Kristol on huolissaan ennen kaikkea salaliittoteorioiden viljelystä ja siitä, miten ne voivat rapauttaa amerikkalaisten uskoa demokratiaan. Republikaanipuolueessa on valta­virtaistunut näkemys, jonka mukaan Trump oli vaalien 2020 todellinen voittaja, joka hävisi vain laajamittaisen vaalivilpin vuoksi.

”Mutta tämä on iso valtio, jossa on syvään juurtuneet instituutiot ja normit. Demokratia ei hajoa päivässä.”

Kristol ei tietenkään pysty enää vaikuttamaan puolueeseen sisältäpäin. Hän on aktiivinen poliittinen kommentaattori ja politiikkaan keskittyvän puolueettoman The Bulwark -verkkolehden päätoimittaja – mutta vanhassa kotipesässään ulkopuolinen, suorastaan hylkiö.

”Juuri nyt tuntuu siltä, että on parempi vahvistaa maltillisia demokraatteja kuin valita toivottomat taistelut republikaanien sisällä.”

Se on pienempi kahdesta pahasta, sillä demokraatitkaan eivät tunnu ihan omalta: Kristol sanoo yhä olevansa haukkamaisen ulkopolitiikan ystävä ja kannattavansa vapaita markkinoita. Hän tuki aikanaan voimakkaasti hyökkäystä Irakiin ja on puolustanut kantaansa sen jälkeenkin.

Nyt hän lähinnä toivoo, että kun mannerlaatat republikaaneissa liikahtavat riittävästi, ”tolkun ihmiset” ovat valmiina keräämään palaset.

Hän on valmis olemaan yksi heistä.