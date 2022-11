Ukrainan ilmavoimien tiedottajan mukaan iranilaisvalmisteiset ballistiset ohjukset mahdollistavat iskut koko Ukrainan alueella.

Ukrainan ilmavoimat kertoi tiistaina, että sillä ei ole tällä hetkellä kalustoa, jolla se voisi puolustautua iranilaisvalmisteisia ballistisia ohjuksia vastaan, kertoo yhdysvaltalainen media CNN.

Ilmavoimien tiedottajan Juri Ihnatin mukaan Venäjälle toimitettavien ballististen ohjusten kantamat ovat 300 ja 700 kilometriä. Ihnat kertoo, että ohjusten kantamat mahdollistavat iskut missä tahansa päin Ukrainaa.

”On erittäin todennäköistä, että ne [ballistiset ohjukset] toimitetaan Ukrainan [rajan] pohjoispuolelle, josta ne voidaan laukaista [mihin tahansa päin Ukrainaa]”, Ihnat sanoi tiistaina Kiovassa pidetyssä lehdistö­tilaisuudessa.

Ihnat varoitti, että Ukrainalla ei tällä hetkellä ole tehokasta puolustusta ballistisia ohjuksia vastaan.

”Teoriassa on mahdollista ampua ne alas, mutta se on hyvin vaikeaa niillä keinoilla, joita meillä on tällä hetkellä”, Ihnat sanoi.

Hän kertoi uskovansa, että Venäjälle lähetetään iranilaisvalmisteisia ballistisia ohjuksia siksi, koska venäläisvalmisteiset Iskander-ohjukset ovat loppumassa.

Iranin suunnitelmat lähettää lisää taistelulennokkeja ja uusia ballistisia ohjus­järjestelmiä Venäjälle kasvattavat todennäköisesti entisestään Venäjän riippuvuutta iranilaisista asejärjestelmistä, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa raportissaan.

CNN raportoi tiistaina, että Iran aikoo lähettää Venäjälle vuoden loppuun mennessä noin tuhat uutta asetta, mukaan lukien lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Kyse olisi ISW:n mukaan ensimmäisestä kerrasta, kun Iran lähettää Venäjälle kehittyneitä tarkkuus­ohjuksia.

Venäjä todennäköisesti neuvotteli uusista asetoimituksista Iranin kanssa, koska sen risteilyohjus- ja lennokkivarastot ovat ehtyneet sodan aikana ja erityisesti viime viikkoina Ukrainan energia­infrastruktuuriin kohdistetuissa iskuissa, ISW arvioi.

ISW:n mukaan Venäjä todennäköisesti jatkaa lennokki- ja ohjusiskuja Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vastaan yrittäessään kompensoida epäonnistumisiaan rintamalla. Venäjän riippuvuus iranilaisista asejärjestelmistä ja siten Iranista tulee ISW:n mukaan todennäköisesti kasvamaan.