Kyliä on tuhottu ja rakennuksia miinoitettu. HS vieraili alueella, joka vapautettiin venäläisistä lokakuussa.

Arhanhelske

Tiellä kohti Hersonin maakuntaa – tai oblastia, kuten paikalliset hallintoaluetta nimittävät– on ajoittain melko vilkasta. Tiellä kulkevat niin ukrainalaisjoukot, ambulanssit, henkilöautot kuin korjaustöihin tarvittavat ajoneuvotkin.

Mitä lähemmäs rintamalinjaa lähestyy, sitä hiljaisemmaksi kylät käyvät. Kyliä on tuhottu sotakoneiden täydellä voimalla. Kerrostaloja on palanut, monista omakotitaloista on räjähtänyt puolet taivaan tuuliin. Sähköjohdot betonisten tolppien välillä retkottavat poikkimenneinä ja osumia ovat saaneet tolpatkin.

Hiljalleen tienpientareilla alkaa näkyä räjähtäneitä ja palaneita siviiliautoja sekä venäläisten tuhoutunutta sotakalustoa. Osa pelloista on raketinheitintulen rei’ittämiä. Yhdessä Hersonin kylistä ihmiset jonottavat ruoka-apua, ja tien poskessa pieni poika könyää koiran kanssa.

Arhanhelskeläinen poliisi Bohdan Zhuck esittelee paikkoja venäläisten hallinnasta vapautetussa kotikylässään.

Arhanhelsken kylä vapautettiin venäläisten hallinnasta lokakuun alussa. Tuhot ovat perusteelliset.

Venäläisten käyttämä komentopaikka. Kyltti varoittaa miinoista, vaikka talo on niistä jo puhdistettu.

Komentopaikan ovenpielessä on Z-tunnus.

Jos asiaa kysyisi presidentti Vladimir Putinilta, tämä näkymä kaikkine tuhoineen on Venäjältä. Putinin johdolla kun Herson ja kolme muuta Ukrainan maakuntaa ”liitettiin” syksyllä Venäjään valheellisten ”kansanäänestysten” jälkeen.

Mutta Putinilta ei asiaa nyt kysytä. Tämä on Ukrainaa ja täällä ovat Ukrainan joukot. Samaa mieltä ovat myös länsimaat ja kansainvälinen oikeus.

Ukrainalaisjoukot ovat onnistuneet syksyn aikana ajamaan venäläisjoukkoja tuntuvasti Hersonissa pohjoisesta kohti etelää. Venäläisten hallussa on edelleen esimerkiksi maakunnan pääkaupunki Herson sekä strategisesti merkittäväksi katsottu Kahovkan pato ja silta. Venäjän on pelätty räjäyttävän padon, jolloin tulvavesi tekisi alajuoksulla mittavia tuhoja.

Padon räjäyttäminen ei olisi venäläisten kannalta sikäli järkevää, että tulvaveden arvioidaan leviävän enimmäkseen alavammalle maalle Dneprjoen itäpuolella, missä on venäläisjoukkoja. Mutta kuten monta kertaa aiemminkin, Venäjä on toiminut vastoin ulkopuolisten arvioiden järkeilyä hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

Venäläisten asemapaikka Arhanhelsken pohjoispuolella. Jäljelle on jäänyt rakettilaatikoita, roskaa ja pesukoneiden ja tietokoneiden koteloita.

Venäläinen WC-paperirulla.

Joltakulta on jäänyt housut venäläisten asemapaikalle.

Hersonin kyläteiden varsilla saa jo silmämääräisesti aavistuksen siitä, että aiemmin paikalla olleet venäläissotilaat eivät ole saaneet kovinkaan paljon koulutusta ja että materiaaleista on ollut pulaa.

Peltojen laidoille on kyhätty suojia vänkyräisistä oksista ja huonolaatuisista muovipeitteistä. Suomessa alakouluikäisetkin kykenevät taitavampaan majan­rakennus­taitoon.

Myös juoksuhautojen yli on rakennettu kattoja ohuista oksista. Toisaalla on rakettien puulaatikoista rakennettu suojaseiniä. Venäläissotilaiden taakseen jättämää roskaa on peltojen ja teiden reunuspuskat pullollaan.

Jo jonkin aikaa Ukrainan eteneminen Hersonissa näyttää pysähtyneen, tai ainakin tuntuvasti hidastuneen.

Tämä voi tietää huonoa ukrainalaisille Hersonin osalta, sillä talvi lähestyy. Jo nyt alueella on puissa enää vain vähän lehtiä, joten joukkojen luonnolliset näkösuojat alkavat kadota. Tiedustelulennokit päivystävät taivaalla jatkuvasti vihollisjoukkojen liikkeitä. Talvi on myös märän maan vuoksi hankalakulkuisempaa raskaille sotilasajo­neuvoille.

Jos Ukrainan vastahyökkäys Hersonissa nyt tyrehtyy, ehtii Venäjä koota rivejään ja lähettää alueelle liikekannallepanossa ruotuväkeen vedettyjä venäläisiä. Ajan kuluessa sotilaita ehditään myös kouluttaa paremmin.

Hersonilaisilla pelloilla näkyy siellä täällä kuolleita lehmiä. Ne jouduttiin jättämään kotikonnuille, kun suuri osa paikallisista pakeni muualle, kuten esimerkiksi läheiseen Kryvyi Rihin kaupunkiin.

Elämän on kuitenkin jatkuttava, ja tästäkin näkyy paikoin merkkejä. Traktorilla käännetään peltoa ja korjausmiehet näyttävät olevan kunnostamassa yhtä sähkötolppaa. Ikkunoita kuljettava lava-auto vie lastiaan kohti jotain korjattavaa taloa ja yhden omakotitalon katolla korjataan sodan tuhoja. Rakenteiden suojaksi on vedetty YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n muovipeite. Lähes ajokelvottomaksi paikoin monttuuntunutta tietäkin ollaan paikkaamassa.

Volodymyr Horhun päästää miinanraivaajat tontilleen.

Arhanhelsken kylässä näkymä raitilta on lähes kuin maailmanlopun elokuvasta. Talot ovat räjähtäneet ja palaneet, sähköpylväs on kaatunut tielle. Kissat ja koirat jolkottavat siellä täällä ruokaa etsien.

Ukrainalaiset vapauttivat kylän venäläismiehittäjistä lokakuun alussa.

Kylän raitilla 68-vuotias, eläkkeelle jäänyt koneenrakennusinsinööri Volodymyr Horhun kertoo muistelevansa kauhulla aikaa kylässä venäläismiehittäjien aikaan. Samalla kun Horhun kertoo kokemuksistaan, ukrainalaisjoukot tekevät miinanraivausta taustalla olevassa rakennuksessa.

”Silloin kykenin vain itkemään. Olin järkyttynyt”, Horhun muistelee hetkeä, kun kuuli että hänen kotikylänsä oli jälleen vapautettu. Horhun oli tuolloin Kryvyi Rihissä, minne hän oli paennut miehittäjien mielivaltaa.

”Elämämme miehitysvallan aikana oli erittäin rankkaa”, Horhun sanoo ja saa vaivoin pidäteltyä kyyneliään. Puhe katkeaa.

” ”Sanoin hänelle, että ammu saman tien päähän, mutta auto ei käynnisty.”

Volodymyr Horhun on eläkkeelle jäänyt koneenrakennusinsinööri.

Horhun kertoo muun muassa, kuinka venäläisjoukkojen burjaattisotilaat tulivat hänen talolleen etsimään milloin mitäkin ja vaativat häntä antamaan autonsa. Horhun oli kuitenkin piilottanut autostaan bensapumpun, joten venäläissotilaat eivät saaneet kulkupeliä varastettua.

”Burjaattisotilas uhkasi ampuvansa minua polveen, jollen saa autoani käynnistettyä. Sanoin hänelle, että ammu saman tien päähän, mutta auto ei käynnisty.”

Horhun kertoo kerran kysyneensä yhdeltä burjaattiupseerilta, miksi venäläisjoukot ylipäänsä tulivat Ukrainaan. Upseeri kuulemma sanoi, että tarkoituksena oli vallata koko Ukraina ja käännyttää ukrainalaisten mielet natsismista 30 vuoden aikana.

Horhunin talo tuhoutui osittain venäläisten pommituksissa. Hänen perheensä on paremmassa turvassa Kryvyi Rihissä, mutta mies itse halusi tulla takaisin kotiin pitämään huolta talosta.

Arhanhelsken kylästä venäläisjoukot ovat vain kilometrien päässä. Kysymys venäläissotilaiden mahdollisesta paluusta saa Horhunin silminnähden korjaamaan ryhtiään.

”Katsopas: miehityskuukausien jälkeen mikään ei saa minua enää pelkäämään”, Horhun sanoo.

Venäläismiehittäjien haltuunsa ottamat rakennukset ovat täynnä romua ja roskaa. Eniten löytyy muonapakkauksia.

Venäläisjoukot pitivät päämajaansa kylän kalkkilouhosyhtiön rakennuksessa. Lukuisia kertoja on jo nähty, kuinka venäläismiehittäjien haltuunsa ottamat rakennukset ovat muuttuneet ainakin länsimaalaisittain asuinkelvottomiksi lääviksi. Näin on tälläkin kertaa. Kalkkilouhosyhtiön tilat ovat sanoinkuvaamattomassa sotkussa.

Rakennuksen lattialle on jäänyt Neuvostoliiton aikainen vinyylilevy vuodelta 1967. Sillä on muun muassa kappale ”Pelastakaa sielumme”, esittäjänä tunnettu venäläinen runoilija ja lauluntekijä Vladimir Vysotski.

Rakennuksen edustalla arhanhelskeläinen poliisi Bohdan Zhuck selailee muistivihkoaan. Vihkoonsa Zhuck on kirjannut tunnollisen tarkasti kaiken, mitä näki kylässä tapahtuvan miehityksen aikaan.

”16. maaliskuuta. Näin, kuinka venäläissotilaat ampuivat siviilin tämän takapihalle”, Zhuck lukee päiväkirjastaan. Zhuck raahasi uhrin autotalliin, jotta koirat eivät söisi ruumista.

” ”Tietysti pelkään sitä. He ovat totaalisen hulluja ja aggressiivisia.”

Zhuck sanoo pelkäävänsä, että venäläiset tulisivat takaisin jo vapautetuille alueille.

Bohdan Zhuck on kirjannut vihkoonsa miehityksen aikaisia tapahtumia.

Zhuckin mukaan siviilin ampuneet miehet olivat samat tšetšeenisotilaat, jotka hakkasivat ja potkivat hänet henkihieveriin. Pahoinpitelyn päätteeksi sotilaat laukaisivat aseensa Zhuckin pään vieressä.

Syynä hakkaamiselle oli se, että Zhuck meni suuttuneena huutamaan ”Eläköön Ukraina” venäläissotilaille.

Zhuck kertoo ennen hakkaamistaan näytelleensä idioottia ja humalaista kierrellessään kylässä kartoittamassa tietoa venäläisjoukkojen vahvuudesta. Tiedot havainnoista Zhuck lähetti sitten viljaruukkuun piilottamansa kännykän avulla Ukrainan tiedustelulle. Tiedot auttoivat myöhemmin Ukrainaa pommittamaan alueella olevia venäläiskohteita.

”Venäläiset sanoivat minulle, että koska puhuin ukrainaa, puhuin sikojen kieltä. He uhkasivat myös muun muassa näyttää ystäväni päällä, kuinka kranaatinheitin toimii. Sanoivat, että tulivat vapauttamaan meidät natsismista.”

Zhuck lukee jälleen päiväkirjastaan, kuinka eräänä päivä yksi umpihumalassa ollut venäläissotilas tuli hänen kotiinsa kahden käsikranaatin kanssa ja vaati alkoholia ja huumeita.

”Sain miehen autotalliin, jossa sanoin, että räjäytä toki kranaatti, kuollaan sitten yhdessä. Mutta minulla on täällä lapsi kotona, älä uhkaa perhettäni. Hän lähti lopulta, kun oli saanut juotavakseen hajuvesipullon.”

Kokemustensa perusteella Zhuck sanoo pelkäävänsä, että venäläiset tulisivat takaisin jo vapautetuille alueille.

”Tietysti pelkään sitä. He ovat totaalisen hulluja ja aggressiivisia.”

Kylässä ollut panssarinvaununkuljettaja Ihor katselee kylässä ollutta, venäläisten sotkemaa ja tuhoutunutta taloa ja esittää vastakysymyksen kysymykselle, kuinka Hersonin taisteluissa tulee käymään. Tuleeko Venäjä esimerkiksi räjäyttämään Kahovkan padon?

”Katso tätä taloa, siinä asui tavallisia ihmisiä. Euroopan ja muun maailman tuella Ukraina voisi kyllä työntää venäläiset täältä. Pääörkki on Moskovassa [Putin] ja hän pelkää itsensä puolesta, mutta on valmis lähettämään omia kansalaisiaan tykinruoaksi. Mieti siinä sitten, olisiko hän räjäyttämään Kahovkan padon”, Ihor puhisee.

Kesken jutustelun pienen matkan päässä räjähtää ja musta sienimäinen savupilvi nousee korkeuksiin. Siellä miinanraivaajat jatkavat töitään ja räjäyttävät venäläisten taakseen jättämiä ansoituksia.

Panssarivaunun kuljettajana Ihor ei räjähdyksestä hätkähdä.

”Katsopas vain.”