Yhdysvalloissa on kuitenkin kannettu huolta raporteista, joiden mukaan korkea-arvoiset venäläissotilaat ovat pohtineet taktisten ydinaseiden käyttöä.

Yhdysvaltain hallituksessa on viime aikoina havaittu joitakin merkkejä siitä, että uhka Venäjän ydinaseiskusta Ukrainassa olisi jossain määrin lieventynyt, kertoo The New York Times -lehti.

Lehden haastattelemien, nimettöminä pysyvien virkamiesten mukaan Venäjän ja länsimaiden edustajien väliset puhelut lokakuun loppupuolella ovat vähentäneet ydinaseisiin liittyviä jännitteitä, vaikka Venäjän toimia pidetäänkin yhä hyvin huolestuttavina.

Myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin viime viikon torstaina pitämä puhe on laskenut lämpötilaa ydinaseisiin liittyvän kuohunnan ympäriltä. Putin sanoi, ettei ydinaseiden käyttämisessä ole järkeä ”poliittisesti tai sotilaallisesti”.

Putinin sanoihin ei ole usein ollut luottamista, mutta aiemmin hän on onnistunut lähinnä lisäämään pelkoja ydinsodan puhkeamisesta uhkailemalla löysästi ydinaseiden käytöllä.

Viime kuukausina länsimaissa on pelätty, että Venäjä voisi käyttää niin sanottuja taktisia ydinaseita Ukrainassa. Taktiset ydinaseet ovat tuhovoimaltaan pienempiä kuin niin sanotut strategiset ydinaseet.

The New York Times -lehden keskiviikkona julkaisemassa artikkelissa kerrottiin myös siitä, kuinka äskettäin Yhdysvalloissa huolestuttiin tiedoista, joiden mukaan Venäjän korkea-arvoiset sotilasjohtajat ovat käyneet keskusteluja taktisten ydinaseiden käytöstä Ukrainassa.

Yhdysvaltain tiedustelulähteet olivat antaneet lokakuun puolivälin paikkeilla tietoja venäläissotilaiden keskusteluista, joissa pohdittiin, että milloin ja miten Venäjä saattaisi käyttää ydinaseita. Amerikkalaisten käsityksen mukaan Putin ei ollut osallistunut näihin keskusteluihin.

Lehden mukaan Yhdysvalloissa venäläissotilaiden keskusteluja ydinaseiden käytöstä pidetään merkkinä siitä, miten suurta turhautumista Ukrainan epäonnisesti sujunut sota Venäjällä aiheuttaa. Ukraina on onnistunut valtaamaan takaisin monia alueita, jonne Venäjän sotilaat olivat aiemmin tunkeutuneet.

Huolet ydinturvallisuudesta ovat olleet esillä viime kuukausina useaan otteeseen Venäjän uhkausten vuoksi ja myös siksi, että taisteluja on käyty Ukrainan ydinvoimalaitosten lähettyvillä. Pelko ydinonnettomuudesta tai tahallisesta ydinaseiskusta ovat saaneet ihmiset hamstraamaan joditabletteja pitkin Eurooppaa.

Lokakuun 23. päivä huolet nousivat jälleen otsikoihin, kun Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu väitti Ukrainan valmistelevan niin sanotun likaisen pommin räjäyttämistä. Šoigu otti asian esille puhelurumbassaan Britanniaan, Ranskaan ja Turkkiin.

Ukraina ja länsimaat tuomitsivat heti Venäjän syytökset ja sanoivat, että Venäjä voisi itse käyttää likaista pommia oikeuttaakseen hyökkäyksensä laajentamisen Ukrainassa ja mahdollisesti taktisen ydinaseen käyttämisen.

Likaisella pommilla tarkoitetaan pommia, jossa radioaktiivista säteilyä levitetään ympäristöön perinteisiä räjähdysaineita käyttämällä. Tällainen pommi ei välttämättä ole tuhovoimaltaan suuri, mutta sen psykologinen vaikutus voi olla merkittävä, minkä vuoksi sellaisen käyttäminen on ollut monien terroristien haaveena.