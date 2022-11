Valtaan palaava vasemmistojohtaja on syyllistänyt Eurooppaa ja Yhdysvaltoja Ukrainan sodasta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Matilda Jokinen.

Vuonna 2009 Yhdysvaltain tuore demokraattipresidentti Barack Obama kiisti olevansa maailman suosituin poliitikko. Hänen mukaansa titteli kuului Brasilian vasemmistojohtajalle Luiz Inácio Lula da Silvalle.

Yli vuosikymmen myöhemmin Lula on nousemassa jälleen Brasilian johtoon. Maan sisällä korruptiosyytteet ovat nakertaneet hänen mainettaan, joten kannatus ei ole enää yhtä ylenpalttista kuin aikanaan. Kansainvälinen suosio on säilynyt paremmin.

Pian vaalivoiton jälkeen johtajat ympäri maailmaa kiirehtivät onnittelemaan Lulaa. Yhteistyötä ovat luvanneet niin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuin Venäjän presidentti Vladimir Putinkin.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa Brasilian vaalitulos otettiin vastaan helpotuksella. Oikeistopopulisti Jair Bolsonaron tappio merkitsee sitä, että Latinalaisen Amerikan suurimman talouden ulkopolitiikka on palaamassa neljän vuoden epävarmuuden jälkeen vakaampiin aikoihin.

Henkilökemiat vaikuttivat vahvasti globalisaatiovastaisen Bolsonaron diplomatiasuhteisiin. Kovien otteiden ihailijana hän arvosti autoritaarisia johtajia, ja esimerkiksi välit Yhdysvaltoihin viilenivät heti Donald Trumpin kauden jälkeen.

Helmikuussa Bolsonaro tapasi Putinin lämpimässä hengessä Venäjällä, vain hieman ennen hyökkäyssodan alkua.

Luiz Inácio Lula da Silva tapasi Vladimir Putinin tämän toimiessa Venäjän pääministerinä keväällä 2010.

Lulalta voi odottaa helpommin ennustettavia liikkeitä kuin edeltäjältään. Brasilian vuoropuhelu EU:n ja Yhdysvaltain kanssa todennäköisesti paranee, mikä helpottaa esimerkiksi ilmastopolitiikasta sopimista.

Samalla Lula saattaa edistää myös sellaisia kumppanuuksia, joita länsimaiset johtajat katsovat kieroon. Vasemmistoikoni on pitkän uransa aikana rakentanut lämpimät suhteet kollegoihinsa Latinalaisessa Amerikassa – sosialistidiktaattoreja syrjimättä.

Lulan elämäkerran kirjoittaja on kertonut, että koko Lulan poliittinen ura olisi saattanut päättyä 1980-luvulla lähes ennen alkujaan ilman Kuuban edesmennyttä kommunistijohtajaa Fidel Castroa. Castro oli todennut, että työväenluokan vuoksi Lulalla ei ollut oikeutta hylätä politiikkaa.

Lulan vaalivoiton jälkeen Castrojen seuraaja, Miguel Díaz-Canel on jo ehtinyt lähettää ”halauksia veljelleen”. Onnentoivotuksiin ovat yhtyneet Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ja Nicaraguan Daniel Ortega.

Kolmikon tuki sisältää ulkopoliittisen pulman: Kuuba, Venezuela ja Nicaragua ovat sodan aikana vannoneet uskollisuuttaan myös Putinin Venäjälle.

Lula on itse moittinut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta samalla hän on antanut Euroopan ja Yhdysvaltain kuulla kunniansa.

Latinalaisen Amerikan vasemmisto on perinteisesti herkkä arvostelemaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Osin kyse on sisäpolitiikasta. Imperialistien sättiminen vetoaa eliitinvastaisiin kansan syviin riveihin.

Time-lehdelle keväällä antamassaan haastattelussa Lula totesi, ettei Putinin olisi pitänyt hyökätä Ukrainaan, mutta arvioi samalla, etteivät Yhdysvallat, EU ja Ukraina tehneet tarpeeksi töitä rauhan eteen.

“Jos haluaa rauhaa, on oltava kärsivällinen. Dialogi toimii ainoastaan silloin, kun se otetaan vakavasti”, Lula sanoi.

Kritiikissään Volodymyr Zelenskyiä kohtaan hän meni vielä pidemmälle ja kutsui Ukrainan presidentin käytöstä ”melko oudoksi”.

”Tämä tyyppi on yhtä syyllinen sotaan kuin Putinkin. Sillä sodassa ei ole vain yhtä syyllistä. Saddam Hussein oli yhtä syyllinen kuin Bush”, hän sanoi viitaten Yhdysvaltain sotaan Irakissa.

Samassa haastattelussa Lula antoi ymmärtää, että sodalta olisi vältytty, jos Venäjälle olisi viestitty, ettei Ukraina liity Natoon.

Venäjän silloinen presidentti Dmitri Medvedev toivotti brasilialaiskollegansa Luiz Inácio Lula da Silvan tervetulleeksi Moskovassa toukokuussa 2010.

LulAN kannanotot kuulostavat eurooppalaisiin korviin voimakkailta ja naiiveiltakin. Ne heijastavat kuitenkin yleistä tunnelmaa Latinalaisessa Amerikassa.

Enemmistö alueen maista yrittää pysyä sivussa sodasta, turvata kauppasuhteet ja välttää valitsemasta suoraan puoltansa. Näin toimi myös Bolsonaro, joka totesi valinneensa puolekseen Brasilian.

Bolsonaron johdolla Brasilia jatkoi lannoitteiden tuontia Venäjältä. YK:n äänestyksissä maa on toiminut ailahdellen. Välillä se on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, toisinaan taas pidättäytynyt äänestämästä. Näin kävi esimerkiksi syksyllä, kun YK tuomitsi Venäjän pakkoliitokset Ukrainassa.

Vaikka Lula ja Bolsonaro ovat ideologisesti kuin yö ja päivä, näyttävät he siis suhtautuvan Ukrainan sotaan lopulta melko samalla tavalla eivätkä ole asenteensa kanssa yksin.

Vaalikampanjan aikana annetut puheenvuorot eivät aina ole linjassa vallan huipulta tehtyjen päätösten kanssa. Esimakua Lulan käytännön ulkopolitiikasta saadaan kuitenkin todennäköisesti jo pian.

Brasilian tulevan presidentin odotetaan saapuvan Egyptiin, jossa alkaa sunnuntaina YK:n ilmastokokous. Asialistalla ovat varmasti sademetsät, mutta samalla tulevaisuudesta saattaa tihkua laajemminkin tietoa.

Lulaa kiinnostanee muun muassa alueellisen yhteistyön syventäminen Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi hän haluaisi neuvotella muutoksista Etelä-Amerikan vapaakauppavyöhykkeen Mercosurin ja Euroopan unionin lähes valmiiseen kauppasopimukseen.

Selvää on, että Lula kohtaa kolmannella presidenttikaudellaan hyvin erilaisen maailman kuin sen, jonka hän jätti jälkeensä valtavan kansansuosion saattelemana. Vaikka vasemmisto hallitsee jälleen valtaosaa Latinalaisesta Amerikasta, sanelee alueen vaikea taloustilanne yhteistyölle uudenlaiset rajat.

Lulan on ymmärrettävä, että hänen liputtamalleen puolueettomuudelle on koko ajan vähemmän tilaa. EU:n ja Yhdysvaltain on puolestaan muistettava, että Brasilian tärkein kauppakumppani on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut Kiina.