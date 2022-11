Main ContentPlaceholder

Etiopiassa sovittiin tulitauko kaksi vuotta kestäneihin taisteluihin

Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä, ja yli miljoona on joutunut jättämään kotinsa.

Etiopian hallituksen edustaja Redwan Hussein Rameto (vas.) ja Tigrayn edustaja Getachew Reda (oik.) vaihtoivat asiakirjoja rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen keskiviikkona.