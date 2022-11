Pohjois-Korea haluaa olla pelottava, jotta se huomattaisiin ja se saisi vähennettyä pakotteitaan, kirjoittaa HS:n Aasian-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Peking

Pohjois-Korea huutaa nyt niin lujaa, että länsimaailma kuulee sen jopa Venäjän hyökkäyksen jylyn läpi. Se on sen tarkoituskin.

Pohjois-Korea on laukaissut tänä vuonna enemmän ohjuksia kuin koskaan. Keskiviikkona oli hurjin päivä: silloin Pohjois-Korea laukaisi noin 25 ohjusta.

Ne putosivat mereen kuten muutkin tänä vuonna laukaistut ohjukset.

Yksi ballistinen ohjus lensi yli Etelä- ja Pohjois-Koreaa erottavan epävirallisen merirajan, lähemmäksi Etelä-Korean aluevesiä kuin koskaan sitten Korean sodan.

Koreoiden välillä ei ole 1950-luvulla soditun sodan jälkeen tehty rauhaa, joten maat ovat teknisesti katsottuna yhä sodassa keskenään. Niiden maaraja on vahvasti vahdittu ja aseistettu puolin ja toisin.

Etelä-Korea ei ole ainut, jossa säikähdellään arvaamattoman naapurin toimia. Japanissa hälytettiin kansalaiset torstaina pysymään sisätiloissa, kun Pohjois-Korea laukaisi ainakin kolme ballistista ohjusta.

Japanin ilmoituksen mukaan ne putosivat Japaninmereen. Kuukausi sitten Pohjois-Korean ohjus lensi Japanin yli ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen.

Etelä-Korea on vastannutkin Pohjois-Korean toimiin. Keskiviikkona Etelä-Korean kolme ohjusta lensi yli epävirallisen merirajan.

Tilanne on yhdessä maailman herkimmistä rajoista tällä haavaa erittäin herkkä.

Mitä Pohjois-Korea oikein haluaa?

Virallisesti ja äänekkäästi se vastustaa erilaisia sotaharjoituksia, joita Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Japani ovat parin viime kuukauden aikana järjestäneet Pohjois-Korean ydinaseiskun varalta.

Tällä viikolla Yhdysvalloilla ja Etelä-Korealla on meneillään historiansa suurin yhteinen ilmasota­harjoitus.

Ja lienee selvää, että Pohjois-Korean yksinvaltainen johtaja Kim Jong-un näitä sota­harjoituksia todella vihaakin. Kimin ja hänen perhedynastiansa suurin pelko on, että ulkovallat syöksee sen vallasta.

Se on myös pohjimmainen syy sille, että Pohjois-Korea haluaa ydinaseita. Kim haluaa olla tarpeeksi pelottava, jotta hänen kulmilleen ja kimppuunsa ei käydä.

Äskettäin Kim ilmoitti Pohjois-Korean olevan ydinasevalta ja sellaisena pysyvän, mikä oli masentava ilmoitus muulle maailmalle, joka haluaisi Pohjois-Korean luopuvan ydinase­ohjelmastaan.

Yleisesti oletetaan, että Pohjois-Korealla olisi toimivia ydinkärkiä lyhyen ja keskimatkan ohjuksiin.

Pohjois-Korea on parantunut viime vuosina aseistustaan kovasti. Sillä saattaa olla jopa Yhdysvaltoihin yltäviä ohjuksia.

Toki viime aikaiset hurjat ohjusten lennättelyt ovat myös osa testejä, joilla Pohjois-Korea parantaa ohjuksiaan.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea valmistelee ydinkoetta. Se olisi ensimmäinen viiteen vuoteen. Vuosina 2006—2017 Pohjois-Korea teki kuusi ydinkoetta. Ydinkoe kiristäisi tilannetta entisestään.

Pohjois-Korean on helpompi perustella ydinkoettaan, kun se on ensin luonut tarpeeksi uhkaavan tilanteen, jonka se sitten on tulkitsevinaan itselleen uhkaavaksi.

Luultavasti Pohjois-Korea tahtoo tämänhetkisellä uhittelullaan ennen kaikkea tehdä itsestään tarpeeksi pelottavan, jotta varsinkin Yhdysvallat suostuisi neuvottelemaan merkittäviä helpotuksia Pohjois-Korean pakotteisiin.

Pakotteet johtuvat erityisesti Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta.

Maan talous kärsii pakotteista. Siellä on myös erittäin vakava ruokakriisi, sillä viime vuosina äärisäät ovat koetelleet Pohjois-Koreaa.

Koronaviruspandemia on luultavasti tappanut ja heikentänyt nälkäistä väestöä entisestään. Pohjois-Korea sulki rajansa pandemian alettua yhä tiukemmin, joten tiedon saanti sieltä on vaikeaa.

Voi olla, että voimannäyttö on myös tarkoitettu Pohjois-Korean omalle, tavallistakin enemmän kärsivälle kansalle. Ulkoisen uhan korostus ja kansallismielinen uho on yksinvaltiaiden lääke kotimaiseen kurjuuteen.