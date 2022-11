Demokraattipresidentti osoitti syyttävän sormensa republikaaniedeltäjäänsä Donald Trumpiin, joka on tarjonnut mallin vaalitulosten kiistäjille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vetosi varhain torstaina Suomen aikaa pitämässään puheessa äänestäjiin, jotta nämä pysähtyisivät miettimään kansakunnan tilaa.

”Älkää erehtykö, vaaleissa on kyse demokratiasta, meille kaikille”, Biden sanoi Washingtonin Union Stationilla pitämässään puheessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvaltalaiset äänestävät ensi tiistaina niin sanotuissa välivaaleissa. Vaakalaudalla ovat voimasuhteet kongressin kahdessa kamarissa, ja äänestäjät valitsevat myös suuren joukon osavaltio- ja paikallistason päättäjiä.

Demokraattipresidentti Biden tuomitsi republikaaniehdokkaat, jotka uhkaavat kiistää epämieluisat vaalitulokset. Hän totesi vaalikiistäjiä olevan noin 300.

”Tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa on ehdokkaita tehtäviin kaikilla tasoilla –kuvernööreiksi, kongressiin, osavaltion korkeimmiksi oikeusviranomaisiksi tai osavaltio­sihteereiksi –, jotka eivät sitoudu hyväksymään tuloksia vaaleissa, joissa he ovat itse ehdolla.”

Presidentti Biden osoitti syyttävän sormensa edeltäjäänsä Donald Trumpiin, joka on inspiroinut vaalitulosten halveksijoita kautta maan.

Trump hävisi presidentinvaalit marraskuussa 2020 ja on väittänyt vaalitulosta väärennetyksi.

”Amerikan demokratia on hyökkäyksen kohteena”, Biden sanoi. ”Hän [Trump] kieltäytyy hyväksymästä kansan tahtoa, hän kieltäytyy hyväksymästä tappiota.”

Biden palasi puheessaan viime perjantaiseen hyökkäykseen, jonka kohteeksi oli tarkoitettu edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

Hyökkääjä tunkeutui Pelosin kotiin San Franciscossa. Koska Nancy Pelosi ei ollut kotona, hyökkääjä hakkasi vasaralla tämän puolisoa Paul Pelosia, joka sai kallovamman.

”Hyökkääjä tuli heidän kotiinsa kysyen: ’Missä on Nancy? Missä on Nancy?’” Biden sanoi puheessaan.

”Nämä olivat täsmälleen samat sanat, joita väkijoukko käytti, kun se valtasi Capitolin tammikuun kuudentena.”

Biden viittasi 6. tammikuuta 2021 tapahtuneeseen kongressitalon valtaukseen, jossa Trumpin väkivaltainen kannattajajoukko tunkeutui myös puhemies Pelosin toimistoon.

Kimmokkeena kongressitalon valtaukselle oli kyvyttömyys hyväksyä Trumpin vaalitappio.

Biden tuomitsi vaalitulosten kiistäjät, jotka ”kannustavat väkivaltaan ja pelottelevat äänestäjiä ja vaalivirkailijoita”.

”Se on tie kaaokseen Yhdysvalloissa”, Biden sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Se on ennenkuulumatonta. Se on lainvastaista. Ja se on epäamerikkalaista.”