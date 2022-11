Suomessa vieraili 60-jäseninen Saudi-Arabian kauppavaltuuskunta. ”Elämän pitää jatkua”, sanoi kauppaministeri toimittaja Jamal Khashoggin murhasta.

Tämä taitaa nyt olla sitä pöhinää.

Business Finlandin auditoriossa kerrotaan Suomen talviurheilusaavutuksia ensimmäisistä olympialaisista lähtien.

Yleisö kuhisee nuoria ja hoikkia saudivirkamiehiä hyvin istuvissa puvuissaan. Varttuneemmat arvohenkilöt ovat pukeutuneet perinteiseen saudiasuun, jotkut myös jakkupukuun – delegaatiossa on siis jonkin verran myös naisia, mikä Saudi-Arabiasta puhuttaessa on jo pieni uutinen.

Saudi-Arabian kauppavaltuuskunta vieraili torstaina Business Finlandin tiloissa Ruoholahdessa.

Apulaiskauppaministeri Iman bint Habas al-Mutairi kulkee Ruoholahdessa ilman huivia mutta kietaisee sen alustuksensa ajaksi päähänsä.

Kolme vuotta sitten hän ei olisi ministerinäkään voinut lähteä myynninedistämismatkalle Suomeen ilman aviomiehensä tai isänsä lupaa, ja seitsemän vuotta sitten hän ei olisi voinut kävellä kotimaassaan kadulla pelkkä huivi päässään.

”Yhtään lakia, joka asettaa miehet ja naiset eri asemaan, ei ole enää voimassa”, al-Mutairi sanoo alustuksessaan.

Apulaiskauppaministeri Iman bint Habas al-Mutairi

Se pitää ainakin pääosin paikkansa. Saudi-Arabia on tehnyt tasa-arvolainsäädännössä suuria uudistuksia, joskin lähtötaso oli maailman heikoimpia.

Merkittävin uudistus oli se, että vuonna 2019 Saudi-Arabia kumosi lain, jonka mukaan kaikilla naisilla tuli olla miespuolinen holhooja. Tosin ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan holhoojan suostumus tarvitaan yhä esimerkiksi naimisiinmenoon ja naisen asema on miestä heikompi oikeuden edessä.

Lopulta kauppaministeri Majid al-Kassabi allekirjoittaa Suomen keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen kanssa yhteistyösopimuksen. Maiden välistä kauppaa edistämään perustetaan Business Council.

Al-Kassabi haluaa tasoittaa tilejä. Hänen mukaansa Suomi vie Saudi-Arabiaan 620 miljoonalla dollarilla, mutta Saudi-Arabia vie Suomeen vain 24 miljoonalla.

”Tämä ei ole mikään tavanomainen illaksi kotiin -reissu”, kauppaministeri sanoo. ”Vietämme täällä kolme ja puoli päivää.”

Saudi-Arabian kauppavaltuuskunta allekirjoitti yhteistyöasiakirjoja Business Finlandin tiloissa Ruoholahdessa torstaina. Oikealla ohjelmisto- ja e-business-etujärjestön toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Valtuuskunnassa on 60 jäsentä, ministeri kehaisee.

Al-Kassabin ohjelmassa oli ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr), liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd), elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) sekä tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk) tapaamiset.

Kaikkein polttavimpaan kysymykseen Al-Kassabi kieltäytyy vastaamasta.

Lokakuussa Yhdysvallat vetosi Saudi-Arabiaan, jottei se olisi leikannut öljyn tuotantoaan. Tuotannon vähentäminen nostaa öljyn hintaa, mikä hyödyttää Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvää Venäjää. Saudi-Arabia ei kuunnellut neuvoa.

Al-Kassabi sanoo, ettei voi kommentoida energiaministerin asioita, vaikka öljyn myymisen voinee tulkita kuuluvan myös kaupan alalle.

Jatkaako Saudi-Arabia kaupankäyntiä Venäjän kanssa?

”Käymme kauppaa koko maailman kanssa. Me myös seuraamme YK:n päätöslauselmia ja kunnioitamme niitä. Kauppa on kauppiaiden välistä eikä hallitus ei puutu siihen, ellei ole selkeää YK:n päätöslausetta, joka vaatii toimenpiteitä.”

Saudi-Arabian uusin vientituote on turismi. Tämäkin oli vielä muutama vuosi täysi mahdottomuus, sillä turistiviisumeita ei myönnetty muille kuin Mekkaan meneville pyhiinvaeltajille.

Nyt saudiministerit toistelevat slogania ”Sun, sea and sand” ja vakuuttavat, että viisumin saa hetkessä vaikka lentokentältä.

Voivatko naismatkailijat tulla Saudi-Arabiaan omissa vaatteissaan?

”Saudi-Arabiassa oli pukukoodi, mutta se on poistettu”, al-Kassabi sanoo.

”Saudi-Arabia on modernisoitunut mutta pitänyt arvonsa. Kunnioitamme ihmisten oikeuttaa pukeutua haluamallaan tavalla. Jos haluat paljastaa hiuksesi tai peittää pääsi, valinta on sinun.”

Suomen ja Saudi-Arabian välisestä koulutusviennistä on puhuttu ainakin vuosikymmenen ajan. Se on sujunut yskähdellen.

Toukokuussa Yleisradio uutisoi Hei Schools -yhtiön vaikeuksista Saudi-Arabiassa. Yrityksessä oli osaomistajana valtiosihteeri Pilvi Torsti (sd). Lupaavista koulutushankkeista Saudi-Arabiassa kerrottiin jo vuonna 2013. Silloista Future Learning Finland -sivustoa ei ole enää olemassa.

Al-Kassabi sanoo, että koronaepidemia on sotkenut hankkeita.

”Nyt aiomme käynnistää järjestelmän uudestaan”, al-Kassabi sanoo.

”Luomme yhteisen ohjelman ammattikoulutukseen, opettajankoulutukseen ja oppilasvaihtoon, ja aiomme lähettää enemmän vaihto-opiskelijoita Suomeen.”

Suomen Saudi-Arabian-suurlähettiläs Anu-Eerika Viljanen ja Saudi-Arabian kauppaministeri Majid al-Kassabi lähdössä Business Finlandin tiloista Helsingin Ruoholahdessa torstaina.

Kiistattomasta edistyksestä huolimatta Saudi-Arabia on edelleen hyvin epädemokraattinen ja syvästi epätasa-arvoinen harvainvalta.

Esimerkiksi Freedom House -järjestön tunnetussa vapausindeksissä maa on sijalla 155. Sen takana on vain kymmenen valtiota, esimerkiksi Irak, Irak, Somalia ja Syyria.

Sananvapautta ei käytännössä ole. Mitättömästä kritiikistä esimerkiksi Twitter-viestissä voi tavallinen kansalainenkin joutua kymmeniksi vuosiksi vankeuteen. Oikeudenkäyttö on mielivaltaista, ja esimerkiksi naisten holhoojalakia vastustaneita aktivisteja on yhä vankilassa.

Äärimmäisin esimerkki on toimittaja Jamal Khashoggin murha. Lokakuussa 2018 Khashoggi houkuteltiin Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbulissa. Saudien 15-jäseninen murharyhmä lensi paikalle, murhasi toimittajan ja paloitteli ruumiin.

On epätodennäköistä, että murha olisi voinut tapahtua maan tosiasiallisen johtajan, kruununprinssi Mohammed bin Salmanin tietämättä. Tähän on päätynyt esimerkiksi Yhdysvaltain tiedustelupalvelu.

Milloin saamme tietää totuuden Jamal Khashoggin murhasta?

”Tällaisia asioita voi tapahtua, eikä kukaan hyväksy niitä. Kaikki rikolliset on tuomittu oikeudessa vankeuteen, ja he ovat saaneet rangaistuksensa. Se, mitä Jamal Khashoggille tapahtui, on surullista, mutta elämän täytyy jatkua. Nyt meidän pitää katsoa eteenpäin”, Al-Kassabi toteaa.