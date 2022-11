Trumpin arvellaan ilmoittavan ehdokkuudestaan ensi viikon kongressi­vaalien jälkeen. Mediassa spekuloidaan, että hyvin radikaalista georgialaisesta Marjorie Taylor Greenestä tulisi Trumpin vara­presidentti­ehdokas.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump valmistelee täyttä häkää paluuta politiikan parrasvaloihin. Hän totesi varhain perjantaiaamuna Iowassa pidetyssä kampanja­tilaisuudessa, että aikoo ”hyvin hyvin hyvin todennäköisesti” pyrkiä republikaani­puolueensa ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa, uutisoi iowalainen Des Moines Register -lehti.

”Olkaa valmiina. Siinä kaikki, mitä aion teille kertoa. Hyvin pian, olkaa valmiina”, Trump villitsi yleisöä Sioux Cityssä ja sai kansanjoukot tauottamaan Trumpin puhetta huutamalla hänen nimeään.

Trump on aiemminkin vihjannut pyrkivänsä presidentiksi uudelleen, mutta virallista ilmoitusta asiasta hän on pantannut pitkään. Iowan puheessaan hän ”esitti yhden voimakkaimmista vihjeistään” tähän mennessä, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

USA Today -lehti kertoi torstaina, että Trumpin lähipiirissä valmistaudutaan siihen, että Trump virallistaa ehdokkuutensa pian sen jälkeen, kun ensi viikon tiistain kongressivaalit on pidetty. Niissä odotetaan republikaaneille voittoa ainakin edustajainhuoneessa ja mahdollisesti myös senaatissa.

Kongressivaaleista on tullut yhä selvemmin välietappi matkalla vuoden 2024 vaaleihin. The Washington Post -lehden mukaan istuva presidentti, demokraatti Joe Biden valmistelee toiselle kaudelle pyrkimistä ”hiljaisesti, mutta selvästi”.

Myöskään Biden ei ole ilmoittanut ehdokkuudestaan virallisesti, mutta hän totesi 21. lokakuuta, että hänellä on ”aikeena” lähteä ehdolle.

Biden on nyt 79-vuotiaana Yhdysvaltain historian vanhin presidentti. Trump on 76-vuotias.

Myös Trumpin potentiaaliset kilpakumppanit republikaanipuolueessa ovat kiertäneet maata kongressivaalien alla presidenttiehdokkuudesta haaveillen. Ehdokkuutta harkitsevat ainakin Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence, Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja Trumpin kanssa pahasti riitautunut kongressiedustaja Liz Cheney.

Iowassa Trumpin lämmitteli puhujalavalle kongressin kenties radikaalein jäsen, georgialainen Marjorie Taylor Greene. Hän on levittänyt vuosien mittaan mitä hurjimpia salaliittoteorioita ja niistä suurimpana väitettä, jonka mukaan Trump voitti vuoden 2020 presidentinvaalit.

Trumpin ja Greenen läheinen ystävyys on synnyttänyt spekulaatioita, että Greenestä voi tulla Trumpin varapresidenttiehdokas. The New York Timesin toimittaja Robert Draper on kertonut, että Greenen mahdollisesta ehdokkuudesta on puhuttu jo ainakin viime helmikuusta alkaen.

Republikaanien kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene haastattelussa ennen Iowassa torstaina pidettyä kampanjatilaisuutta.

Näkymä Trumpista ja Greenestä maailman vaikutusvaltaisimman maan johdossa on Yhdysvaltain demokraateille kuin pahimmasta kauhuelokuvasta. Asetelma synnyttää huolta myös muualla maailmassa.

Torstaina Greene totesi Iowassa esimerkiksi, että republikaanien noustessa valtaan ”Ukrainaan ei lähetetä enää penniäkään” tukea. Hän sätti demokraatteja löysästä siirtolaispolitiikasta ja siitä, että puolueessa välitetään enemmän Ukrainan rajoista kuin Yhdysvaltain ja Meksikon välisestä rajasta.

Bidenin hallinto on antanut miljardien eurojen arvosta aseellista apua Ukrainalle, joka pitää länsimaiden aseapua elinehtona sille, että ukrainalaiset voisivat lyödä maahansa hyökänneet Venäjän joukot.

Greene totesi Iowassa, että republikaanien on hylättävä puolueen entiset toimintatavat ja ”heikot, maansa myyneet” vaikuttajat, joita ovat hänen mielestään esimerkiksi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell, edesmennyt sotaveteraani ja presidenttiehdokas John McCain ja entinen presidentti George W. Bush.

Biden totesi varhain torstaina Suomen aikaa pitämässään puheessa, että amerikkalaisten pitäisi ymmärtää, että ensi viikolla pidettävissä vaaleissa on kyseessä Yhdysvaltain demokratian kohtalo. Biden sanoi huolekseen sen, että vaaleissa on ehdolla jopa 300 niin sanottua vaalikiistäjää, jotka eivät sitoudu hyväksymään vaalien tuloksia.

Hän syytti vaalijärjestelmän halveksinnan yleistymisestä Trumpia, joka ei ole koskaan myöntänyt tappiotaan 2020 ja joka ei koskaan onnitellut Bidenia vaalivoitosta.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on monissa kyselyissä ollut Donald Trumpin kovin potentiaalinen vastaehdokas republikaanipuolueen vuoden 2024 presidentinvaalien esivaalien näkökulmasta.

Joissakin kyselyissä on näkynyt merkkejä siitä, että republikaanien tuki Trumpille saattaisi olla lievässä laskussa ja että merkittävä osa puolueen etenkin koulutetuimmista äänestäjistä toivoisi Floridan Ron DeSantisista presidenttiehdokasta.

Pew-tutkimuslaitoksen lokakuussa julkaiseman kyselyn mukaan 44 prosenttia republikaaneista haluaa Trumpin asettuvan ehdolle vuoden 2024 vaaleissa. Noin 67 prosenttia republikaaneista toivoo, että Trump jatkaa vaikutusvaltaisena hahmona puolueessa.

Ilta-Sanomien lööppi 5. marraskuuta 2020 kertoi, kuinka pari päivää aiemmin pidetyt presidentinvaalit olivat johtamassa pitkään oikeustaistoon. Donald Trump tukijoineen riitautti Joe Bidenin selvän vaalivoiton kymmenissä oikeudenkäynneissä. Trumpilaiset hävisivät yli 60 oikeusjuttua ja Biden vahvistettiin vaalin voittajaksi kongressin istunnossa 6. tammikuuta 2021, kongressitaloon kohdistuneen Trumpin kannattajien hyökkäyksen jälkeen.

Trumpin suosio on huomattavaa kaikilla mittareilla ja tämän hetkiset kyselyt eivät tarkoita, että joku muu republikaani voisi hänet lyödä puolueen raadollisessa esivaaliprosessissa. Vuonna 2016 yhteensä 17 republikaaniehdokasta hävisi Trumpille esivaaleissa tai vetäytyi kisasta jo niitä ennen.

Trumpin suosiota ei ole horjuttanut edes se, että häntä vastaan nostettiin kahdesti virkarikossyytteet hänen presidenttivuosinaan. Parhaillaan on menossa monia tutkintoja, joissa Trumpin epäillään syyllistyneen laittomuuksiin esimerkiksi verotuksen, vuoden 2020 presidentinvaalien ja presidenttikauden asiakirjojen säilyttämisen suhteen.

Republikaanien tuki Trumpille ei laskenut myöskään silloin, kun Trumpin tukijoukot valtasivat kongressitalon väkivalloin 6. tammikuuta 2021. Mellakoitsijoiden tavoitteena oli kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos ja turvata Trumpille jatkokausi.

Lokakuun puolivälissä julkaistussa hypoteettisessa kyselyssä amerikkalaisilta kysyttiin, miten he äänestäisivät 2024, jos vaaleissa olisivat vastakkain Trump ja Biden. Vastaajista 45 prosenttia tuki Trumpia ja 43 prosenttia Bidenia.