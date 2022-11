Turkkilaistutkija muistuttaa, että tähän saakka presidentti Recep Tayyip Erdoğan itse on viestittänyt vain tyytymättömyyttään Ruotsiin. Siksi muutos olisi jo, jos hän näkisi Ruotsin toimissa tyytyväisyyden aiheita.

Kuullaanko Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä myönteisiä viestejä? Tekeekö Ruotsi sen toivossa lisää myönnytyksiä Turkille?

Tätä seurataan tiistaina, kun Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vierailee Turkissa tapaamassa presidentti Recep Tayyip Erdoğania.

Kristersson saapui Ankaran presidentinpalatsille neljän jälkeen Suomen aikaa. Vastaanotto sotilassoittokuntineen ja tervehdyslaukauksineen oli varsin suurieleinen.

Turkkilainen asiantuntija Özgür Ünlühisarcıklı uskoo, että keskustelut käydään nyt aiempaa positiivisemmassa ilmapiirissä: Ruotsin uuden hallituksen äänensävy on tulkittu myönteisemmäksi Turkin vaatimuksille, mikä on myös heijastunut Turkin hallinnon äänensävyyn.

Ünlühisarcıklı toimii German Marshall Fund -ajatushautomon Ankaran toimiston johtajana.

Hän arvioi, että Turkin ja Ruotsin johtajilta saatettaisiin kuulla viesti siitä, että vaikka prosessi ei ole päätöksessä, tunnelin päässä on valoa.

Tämä olisi jo askel eteenpäin, sillä tällaista viestiä ei ole kuultu Erdoğanilta aikaisemmin. Hän on painottanut, ettei ole tyytyväinen Ruotsin toimiin etenkään terrorismin torjunnassa.

”Mutta jos kuulemme häneltä [Erdoğanilta], että hän on itse asiassa tyytyväinen siihen, mitä on saavutettu ja että hän on nyt vakuuttunut, että pian voimme ratifioida – Uskoakseni se on paras uutinen, minkä voimme tänään saada”, Ünlühisarcıklı sanoo.

Hän muistuttaa, että yleensä vastaavia korkean tason tapaamisia ei järjestetä, jos jotakin kerrottavaa ei ole.

” ”Minun arvioni on, ettei hän [Erdoğan] itse asiassa halua pitkittää tätä enää.”

Ennen Kristerssonin vierailua Ruotsi on pyrkinyt tuomaan vahvasti esiin haluaan tyydyttää Turkin huolet, mitä tulee terrorismin torjuntaan.

Ulkoministeri Tobias Billström otti Ruotsin radion haastattelussa selkeäsanaisesti etäisyyttä YPG- ja PYD-kurdijärjestöihin. Turkissa viesti otettiin vastaan myönteisesti.

Erdoğanin puhemies Fahrettin Altun kirjoitti Aftonbladetiin mielipidekirjoituksen, jossa hän ei esimerkiksi erikseen nostanut esiin Turkin pitkään vaatimia terrorismirikoksista epäiltyjen luovuttamista Ruotsista Turkkiin.

Ruotsissa ja Suomessakin Billströmin puheenvuoro kuitenkin herätti keskustelun siitä, että Ruotsi taipuu jo liikaakin Turkin vaatimusten edessä.

YPG on Syyrian kurdien taistelujärjestö ja PYD sen poliittinen haara. Turkki pitää kumpaakin näistä terroristijärjestöinä samaan tapaan kuin Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta. PKK on luokiteltu terroristijärjestöksi EU:ssa ja Yhdysvalloissa toisin kuin YPG ja PYD.

Suomi ja Ruotsi ovat molemmat sitoutuneet Madridissa allekirjoitetussa niin sanotussa yhteisymmärrys­asiakirjassa siihen, ettei PYD:tä tueta.

Näin ollen Billströmin kannanotto ei ollut dramaattinen käänne, mutta se oli äänensävyltään aiempaa tiukempi lausunto.

Se oli myös muutos suhteessa linjaan, joka Ruotsilla oli ennen Madridin kokousta kurdien tukemisessa.

Ruotsi kertoi vierailun alla myös, että se antaa 10 miljoonaa kruunua eli vajaat miljoona euroa Naton kansalliselle vapaaehtoiselle rahastolle (VNCF) terrorismin tukemiseen.

Ünlühisarcıklı ei usko, että Turkki ratifioisi Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä ainakaan ennen uutta vuotta. Tähän yksi syy on myös, että lainsäädäntökalenteri on hyvin täynnä Turkissa.

Hän ei kuitenkaan näe, että Turkki pitkittäisi asiaa ensi kesän vaaleihin saakka. Muutoin paine Turkkia kohtaan kasvaisi liiaksi. Unkari ratifioi jäsenyydet todennäköisesti hyvin pian, ja silloin Turkki on viimeinen jäljellä.

”Minun arvioni on, ettei hän [Erdoğan] itse asiassa halua pitkittää tätä enää. Hän haluaa jotain, mitä voi näyttää turkkilaisille äänestäjille onnistumisena”, Ünlühisarcıklı sanoo.

Hänen mukaansa Turkki tuskin lähtisi ratifioimaan Suomen jäsenyyttä ilman Ruotsia, ellei Suomi sitä itse halua.

Asiantuntija katsoo, että Erdoğanille riittävää olisi joko jonkinlainen osoitettavissa oleva politiikan muutos Suomessa ja Ruotsissa, minkä voisi esittää vahvan johtajan ansiona.

Vaihtoehtoisesti Erdoğan voi olla ratifioimatta jäsenyyksiä, ja kun paine Turkkia kohtaan kasvaa, hän voi esittää itsensä ainoana johtajana, joka kykenee panemaan vastaan länsimaille turkkilaisten etujen ajamiseksi.

Konkreettisista toimista Turkin paljon esillä pitämät luovutuspyynnöt ovat vaikeita toteuttaa, koska niissä Suomi ja Ruotsi ovat sitoutuneet noudattamaan oikeudellisia toimintatapojaan ja oikeusvaltion periaatteita.

Muista mahdollisista askeleista Ünlühisarcıklı nostaa esiin paitsi terroristijärjestöjen toimintaan puuttumisen oikeudellisin toimenpitein, myös esimerkiksi terroristijärjestöjen lähellä toimivien järjestöjen varainhankintaan ja rekrytointiin puuttumisen. Lisäksi voidaan puuttua terroristi­organisaatioiden symbolien julkiseen esittämiseen. Tästä ollut Turkissa paljon keskustelua Ruotsissa nähtyjen tapausten vuoksi.

Dagens Nyheter kertoi viimeksi tiistaina tapauksesta jossa Kristerssonin puolueen edustaja esiintyi PKK:n lippu taustallaan joitakin vuosia sitten.