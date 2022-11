Prinssi Charles (eli nykyinen kuningas Charles) osallistui aidantekotapahtumaan Highgroven tiluksilla joulukuussa 2021. Charles on kampanjoinut maaseudun perinteisten aitamallien puolesta, koska ne tarjoavat kodin hyönteisille ja piennisäkkäille sekä torjuvat eroosiota.

Kasveille juttelevaa prinssiä ei otettu tosissaan, mutta nyt on toisin. HS vieraili Highgroven kuuluisassa puutarhassa, josta kuningas Charles alkoi rakentaa jo vuonna 1980 luomu-unelmaa.

Highgrove, Doughton

Jos lähtee vierailulle kuningas Charlesin puutarhaan, kannattaa muistaa etiketti ja pukeutua asianmukaisesti.

Syksyllä suositeltavat jalkineet ovat kumisaappaat tai vastaavat.

Highgroven kartanon puutarhoissa ei mennä vain kivetystä pitkin.

Ruusupergolan ja geometrisiin muotoihin leikattujen euroopanmarjakuusien ohella Highgrovessa pääsee tutustumaan myös mutaan ja multaan. Jos oikein otolliseen aikaan osuu, voi villiniityllä tunnelmoida lampaanpapanoiden ääressä.

Highgroven kartanon etelään avautuva niin sanottu aurinkokellopuutarha kuvattuna kesäkuussa 2019. Tässä puutarhassa pääosassa ovat violetinsävyiset ritarinkannukset.

Ja niin tietysti pitääkin.

Gloucestershiren kreivikunnassa sijaitseva Highgrove House on kuuluisa siitä, että Charles on rakentanut kartanon tiluksista itselleen luomu-unelman.

Kokoa Highgroven eri puutarhoilla on kuutisen hehtaaria. Kaikki tapahtuu luonnonmukaisesti.

Löytyy lämpöpumput, aurinkopaneelit, kompostit sekä erityinen puunkuorisiivilöinnin ja ruovikon läpi ohjattu oma jätevedenpuhdistusjärjestelmä. Sadevesi otetaan talteen kastelua varten.

Kemialliset lannoitteet ja tuholaismyrkyt ovat luonnollisesti pannassa. Aina pitää löytyä luonnonmukainen ratkaisu.

Esimerkiksi niityn heinänkasvu pidetään kurissa luonnollisin keinoin eli pikkulaukka-kasvilla, joka on puoliloinen ja imee ravintoa isäntäkasvin juurista. Niittyjä pitää puolestaan suojella, koska ne ovat elintärkeitä pölyttäjille.

”Kantava idea on työskennellä luonnon kanssa, ei sitä vastaan”, kertoo Highgroven kartanon opastuksista vastaava Emma Cochran-Patrick HS:n haastattelussa.

Highgroven pääopas Emma Cochran-Patrick kartanon vierastalossa. Itse kartanoa ja sen puutarhoja eivät vieraat saa kuvata turvallisuussyistä.

Suihkulähteisiin on jopa väkerretty pienet pajurampit, jotta vedenvaraan joutuvat eläimet – esimerkiksi siilit – pääsisivät kipuamaan takaisin kuivalle maalle.

Itse kuninkaasta Cochran-Patrick ei tietenkään halua puhua. Paljon tiedetään kuitenkin jo valmiiksi.

Charles, 74, oli Ekokuningas jo kauan ennen kuin hänestä tuli tänä syksynä äitinsä kuningatar Elisabetin kuoleman myötä Britannian kuningas.

Ennen tosin Ekokuninkaalle naurettiin.

Brittimediassa Charles nähtiin pitkään koomisena hahmona. Monen mielestä prinssi hössötti, kun hän kielsi kodeissaan ponnekaasupullot ja piti jo 1980-luvun lopulla puheita ilmastonmuutosta vastaan.

Kasveillekin prinssi jutteli.

”Minusta on ihanaa tulla tänne. Kuljeskelen siellä täällä, tai istun ja luen tai vain puhelen kasveille”, Charles erehtyi kertomaan Highgroveen tulleille dokumentintekijöille vuonna 1986.

Sen jälkeen Charles tunnettiin ”kasvikuiskaajana”, kirjoittaa kirjailija-toimittaja Catherine Mayer Charles-elämäkerrassaan (Charles – The Heart of a King, 2015). Spitting Image -televisiosarja loi jopa prinssillisen nukkehahmon, joka kutsuu syntymäpäivilleen ruukkusaniaisen.

Prinssi Charles Highgroven kartanon edessä heinäkuussa 1986.

Nykyään Charlesin mielipiteet ympäristönsuojelusta ovat jo valtavirtaa. Ketään ei enää naurattanut, kun Charles isännöi kunniavieraita Glasgow’n marraskuun 2021 COP26-ilmastokokouksen yhteydessä.

Tämän syksyn COP27-kokoukseen Egyptiin Charles ei enää lähtenyt. Hänestä oli ehtinyt tullut kuningas.

Britanniassa hallitsijan ei ole ollut soveliasta kommentoida poliittisia aiheita. The Times -lehden lähteiden mukaan pääministeri Rishi Sunakin hallitus ei halunnut Charlesin lähtevän ilmastokokoukseen. Kun HS kysyi hallituksen tiedottajilta asianlaitaa, ohjattiin kysymys hoviin.

Kun brittihallitus sittemmin The Timesin mukaan pyörsi kantansa, oli kuninkaan matkaanlähtö jo kuulemma liian myöhäistä.

Charles hankki Highgroven kartanon maaseutuasunnokseen jo vuonna 1980.

Aikalaiset ihmettelivät, miksi kruununprinssi halusi vaihtaa aiemman hulppean maaseutukartanonsa – 150 huoneen Cheveningin – suhteellisen pikkuruiseen yrjöjenaikaiseen Highgrove Houseen (vain yhdeksän makuuhuonetta).

Charlesin elämäkerturi Anthony Holden antaa ymmärtää vuonna 1998 julkaistussa teoksessaan Charles – a Biography, että kartanonvaihdon syy oli aivan Highgroven lähellä asunut Camilla Parker Bowles.

Camilla on ollut Charlesin vaimo huhtikuusta 2005 lähtien, ja nykyään hän on myös kuningatarpuoliso. Vielä 1980-luvun alussa Camilla oli kuitenkin vielä Charlesin salainen naisystävä.

Prinssi oli silloin menossa naimisiin Lady Diana Spencerin kanssa. Charlesin ja Dianan satuhäät vietettiin kesällä 1981.

Diana ei kuitenkaan viihtynyt Highgrovessa. Epäviihtyisäksi kävi pian myös kuninkaallinen avioliitto. Pariskunnan ero tuli voimaan 1996. Seuraavana kesänä Diana kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa.

Jos tarkkoja ollaan, Highgroven osti ja sen omistaa Cornwallin herttuakunta (The Duchy of Cornwall).

Cornwallin herttuakunta on yli miljardin euron yksityinen omaisuusmassa, jonka nautintaoikeus on Britannian kruununperillisellä. Käytännössä Cornwallin herttuaksi ja jättiomaisuuden tuottojen nauttijaksi pääsee vain miespuolinen kruununperillinen.

Jo 1300-luvulla perustettu herttuakunta koostuu nykyään muun muassa 52 450 hehtaarista maata, 260 maatilasta sekä noin 345 miljoonan punnan arvoisesta liikekiinteistösalkusta.

Herttuakunta on myös iso vuokranantaja. Sillä on noin 2 640 maanvuokra- ja muuta sopimusta.

Charles on voinut käyttää herttuakunnan tuloja – paitsi lähisukulaistensa kuluihin – myös mieleisiinsä luonnonsuojelu- ja koulutushankkeisiin. Veroakin herttuakunnan miljoonatuloista nykyään maksetaan, vaikka lakiin perustuvaa velvollisuutta siihen ei ole.

Kun kuningatar Elisabet kuoli ja Charlesista tuli kuningas, siirtyi Cornwallin herttuakunta Charlesin vanhimmalle pojalle eli prinssi Williamille.

Näin Charleskin on nyt Highgrovessa vain poikansa vuokralaisena.

Charles ja hänen vanhin poikansa William Highgroven tiluksilla vuonna 2000. Charlesin noustessa kuninkaaksi tuli Williamista Cornwallin herttua sekä samalla Highgroven isäntä.

Brittimedian mukaan käyvä vuosivuokra Highgroven luomukartanolle on noin 700 000 puntaa eli yli 800 000 euroa vuodessa.

Highgrove on tietysti Williamille tuttu paikka. Se oli lapsuudenperheen maaseutukoti vanhempien arvioerosta huolimatta.

Highgroven puutarhoissa pääsee tutustumaan yhä muun muassa prinssi Williamille ja prinssi Harrylle vuonna 1988 rakennettuun puumajaan. 2000-luvun alussa kohu-uutiseksi nousi puolestaan se, että Harry oli poltellut 16-vuotiaana Highgrovessa pilveä.

Highgroven puutarhoissa käy vuosittain noin 40 000 vierailijaa.

Lipun voi ostaa kuka vain, mutta hetken mielijohteesta paikalle ei voi matkustaa. Lippu pitää hankkia etukäteen sekä ilmoittaa samalla oma nimi ja osoite.

Kartanolle ajaessa saa olla tarkkana. Sisääntuloa maaseututieltä Highgroven tiluksille ei erityisemmin mainosteta.

Vielä tänä syksynä lippu puutarhakiertueelle maksoi 22 puntaa. Ensi kevään lipusta pitää pulittaa jo 30 puntaa. Puutarhakierrokset alkavat taas maaliskuussa.

”Touko–kesäkuu on parasta aikaa vierailla puutarhoissa”, vinkkaa pääopas Emma Cochran-Patrick.

Kuvaaminen Highgroven tiluksilla on ankarasti kielletty. Kyse on kuulemma turvallisuussyistä. Sen sijaan vierailijat saavat ottaa selfieitä ja muita kuvia vierastalon odotushallissa.

Odotushallin seinille on ripustettu runsaasti Charlesin omia vesiväritöitä. Kuningas on innokas harrastajamaalari. Odotushallia koristavat myös valokuvat kuninkaallisen perheen jäsenistä.

Näkymä Highgroven vierastalon odotushallista. Vesivärimaisemat ovat Charlesin siveltimestä.

Kuninkaallisia perhepotretteja sekä kuninkaan omia akvarelleja Highgroven odotushallissa.

Kartanon viereisen luomumaatilan eli Duchy Home Farm -tilan isännöimisestä Charles luopui jo pari vuotta sitten alkaessaan valmistautua kuninkaanpestiin.

Juuri samaisella maatilalla Charles aloitti luomuviljelyn vuonna 1985. Viisi vuotta myöhemmin syntyi Duchy Originals -luomubrändi, jonka ensimmäinen tuote oli kaurakeksit.

Nyt luomutuoteperheeseen kuuluu jo lähes neljä sataa tuotetta. Liikeyrityksessä kumppanina toimii Britannian kallein ja ”hienoin” ruokakauppaketju Waitrose.

Näkymä Highgroven puutarhoista kesältä 2019. Kuvassa geometrisiin muotoihin leikattuja euroopanmarjakuusia.

Charlesia on moitittu vuosikymmenien ajan huikentelevaisesta ja ylellisestä elintyylistä.

Mahtimiesten elämänkertoja tehtaillut kirjailija Tom Bower vinoili Charles-elämäkerrassaan vielä vuonna 2018 (Rebel Prince – The Power, Passion and Defiance of Prince Charles), kuinka kemialliset tuholaismyrkyt Highgrovessa kieltänyt prinssi palkkasi torjuntatöihin puutarhureita ja eläköityneitä sotilaita.

Teoksen mukaan puutarhurit noukkivat rikkaruohoja käsin liikkuvalla lavetilla maaten, ja taskulampuin varustautuneet eläkeläiset nyppivät öisin etanoita aluskasvillisuudesta.

Nuorempi polvi tuntuu katsovan enemmän isoa kuvaa.

Kun HS haastatteli surijoita Lontoossa kuningattaren kuoleman jälkeen, korostivat etenkin nuoret henkilöt Charlesista puhuessaan tämän ympäristötietoisuutta.

Charles itse varoitti ilmastonmuutoksesta jo luontokadusta jo vuonna 1988 eurooppalaisessa ympäristökonferenssissa, kertoo Holdenin kirjoittama elämäkerta.

”Voimmeko tuntea mitään muuta kuin kosmista kauhua siitä, – – että jos jatkamme kuten nyt, jopa kolmannes luonnon monimuotoisuudesta tällä planeetalla on kuollut [kuudenkymmenen vuoden kuluttua]?” sanoi Charles puheessaan keväällä 1988.