”Äänestäminen tuntuu enemmänkin pitkältä monivalintatestiltä kuin osallistumiselta demokratian pyhään toimitukseen”, kirjoittaa texasilainen professori ja journalisti Erna Smith.

En elättele suuria toiveita siitä, että joku siellä Suomessa muistaisi minut, mutta tohdin kuitenkin muistuttaa itsestäni – varsinkin Teitä, pääministeri Sanna Marin.

Olen eläkkeelle jäänyt yhdysvaltalainen journalismin professori Erna Smith ja kirjoitin viimeksi marraskuussa 2020 juuri ennen kuin Joe Biden valittiin Yhdysvaltain presidentiksi.

Pohdin turvapaikan hakemista Suomesta. Presidentinvaalit olivat edessä, maani oli sekaisin, oli mahdollista, että Donald Trump tulee valituksi uudelleen, tulevaisuus näytti synkältä. Hyvä Suomen pääministeri, kiitos, että huomioitte huoleni silloin Twitter-vastauksessanne.

Presidenttimme vaihtui ja Trump jäi sivuun, mutta en voi sanoa, että asiat olisivat nytkään täysin kohdallaan.

Synnyin ja kasvoin Texasissa. Jäin eläkkeelle noin kuusi vuotta sitten ja palasin takaisin Texasiin.

Näiden kuuden vuoden aikana Trump ei ole ollut ainoa syy punnita äkkilähtöä kodistani Austinissa. Viimeksi syyskuussa harkitsin muuttoa siniseen osavaltioon, terveyssyistä. Punaisen Texasin punainen senaattori Greg Abbott julisti voittaneensa taistelun koronavirusta vastaan juuri kun itse kärvistelin taudin kourissa. Sata ihmistä sai viikoittain tartunnan täällä Keski-Texasissa, kun Abbott kiitti itseään taudin etenemisen kukistamisesta.

Tässä välissä huomautan varuilta, että sininen on demokraattien väri, punainen republikaanien – tiedän, että teillä päin nämä värit menevät poliittisesti aivan toisin päin.

Texasin kuvernööri Greg Abbott piti kampanjatilaisuuden Katyn kaupungissa lokakuussa.

Väri on vaikuttanut pandemian hoitoon, ainakin MAGA-republikaanien johtamissa osavaltioissa.

(Kaipaako joku muistutusta siitä, mihin Trumpin hokemaan MAGA viittaa? Make America Great Again).

Koronakuolemia on enemmän maganpunaisissa osavaltioissa, ja se johtuu koronavirukseen liittyvän tiedon puutteesta, vääristellyistä tiedoista tai denialismista.

Minä paranin. Yhä täällä Austinissa ollaan.

Huolimatta korkeimman oikeuden aborttipäätöksestä.

Huolimatta toukokuisesta joukkoampumisesta Robbin peruskoulussa Texasin Uvaldessa.

Kuka haluaa asua osavaltiossa, jossa mieleltään järkkyneen 18-vuotiaan on helpompaa ostaa puoliautomaattinen ase pikkulasten surmaamista varten kuin äänestää?

Uvalden joukkoampumisessa kuolleiden lasten muistolle pystytettyjä ristejä Robbin peruskoulun ulkopuolella 26. toukokuuta.

” Äänestysohjeet ovat 67-sivuiset.

Ensi viikolla äänestetään kongressivaaleissa. Tiedän, että osa teistä eurooppalaisista seuraa Yhdysvaltain politiikkaa mielellään presidentin tai liittovaltion muiden johtajien henkilöiden kautta. Tai ”kulttuurisotien” kaltaisten suurten kysymysten pohdinnoin.

Kerron teille nyt kuitenkin, että näin texasilaisen äänestäjän näkökulmasta demokratia on käytännön prosessi, joka on todellakin tehty vaikeaksi.

Texasissa nämä marraskuiset vaalit ovat henkilövaalit paikallisella, osavaltion ja liittovaltion tasolla. Lisäksi niissä ratkotaan erinäisiä ehdotuksia ja suoritetaan kansanäänestyksiä, joiden sisältö vaihtelee kaupungista toiseen. Äänestäminen tuntuu enemmänkin pitkältä monivalintatestiltä kuin osallistumiselta demokratian pyhään toimitukseen.

Äänestysohjeet ovat 67-sivuiset.

Säätämällä lakeja, jotka tekevät äänestämisestä niin pitkäveteisen, hämmentävän ja stressaavan toimituksen kuin suinkin on mahdollista, osavaltiomme lainsäätäjät ilmeisesti haluavat taata ”vaalien rehellisyyden”.

” Jos tämä kuulostaa teistä hullulta, syy on se, että tämä tosiaan on hullua.

Hyvä esimerkki tästä ovat tuoreet muutokset postiäänestyksen vaatimuksissa.

Jos Texasissa haluaa äänestää postitse, on aivan ehdottomasti muistettava kirjoittaa ajokortin koko numero tai sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä numeroa sekä äänestys­hakemukseen että äänestys­lipukkeen sisältävän kirjekuoren päälle.

Jos nämä numerot eivät ole hakemukseen ja kuoreen kirjattuna tai täsmälleen samat kuin äänestäjän ääniluetteloon kirjattu numero, ääni hylätään.

Puolueiden esivaalissa viime keväänä noin 23 000 postiääntä jäi laskematta, koska ne eivät olleet uusien vaatimusten mukaisia. Jos tämä kuulostaa teistä hullulta, syy on se, että tämä tosiaan on hullua. Vielä hämmentävämpää on kuitenkin se, että useimmat postiäänestäjät ovat iäkkäitä kansalaisia, jotka asuvat maaseudulla. Toisin sanoen he ovat uskollisia republikaanien äänestäjiä.

Republikaanit hyödyntävät erinomaisesti taktiikoita, jotka tähtäävät äänioikeuden epäämiseen. Mutta hyödyttääkö tämä postiäänestyksen pilkuntarkka kuorien kirjaaminen heitä?

Video näyttää, kuinka entiset presidentit ja nykyinen presidentti kampanjoivat välivaaleissa:

Toinen taktisen osaamisen laji on äänipiirien rajojen siirtely, sitä hyödyntävät erinomaisesti sekä republikaanit että demokraatit. Sillä taktiikalla saakin miltei varmasti takuun siitä, että juuri oman puolueen ehdokas tulee valituksi.

Englanninkielessä tämä käytäntö tunnetaan nimellä gerrymandering (se taas viittaa maan ammoiseen varapresidentti Elbridge Gerryyn). Ne, joilla on valtaa olla piirtämässä vaalipiirien rajoja, sijoittavat omaa puoluetta tukevat äänestäjät samaan vaalipiiriin, kun taas kilpailevan puolueen kannattajat hajotetaan useisiin eri vaalipiireihin maan­tieteellisestä sijainnista riippumatta.

Entinen presidentti, MAGA-republikaani Donald Trump puhui torstaina Iowassa.

” Ehdokkaasi ja asiasi tulevat luultavasti joka tapauksessa häviämään.

En edes yritä selittää tarkemmin. Kerron vain, että palatessani Kaliforniasta Austiniin vuonna 2015 sain tietää, ettei edustajani kongressissa enää ollutkaan demokraatti, jonka vaalipiiritoimisto on kymmenen minuutin matkan päässä kotoani. Sen sijaan edustajani oli tea party -republikaani, jonka piiritoimisto sijaitsee noin 350 kilometriä Austinista pohjoiseen Fort Worth -nimisen kaupungin lähellä. (Jos tea party -republikaani ei ole tuttu, hänet voi ajatella jonkinlaisena MAGA-republikaanin kevytversiona).

No niin, oletan, että jo vaalikäytännöistä lukeminen tuntuu väsyttävältä.

Päälle tulee kuitenkin vielä tietoisuus siitä, että jos et ole republikaani, loppujen lopuksi sillä, miten äänestät, ei ole suurtakaan väliä. Ehdokkaasi ja asiasi tulevat luultavasti joka tapauksessa häviämään. Ei väliä, miten hyvin olet lukenut 67-sivuiset äänestys­ohjeet tai vihkiytynyt ehdokkaisiin ja asioihin. Olet Texasissa.

Texas ei ole valinnut demokraattia minkäänlaiseen osavaltiotason virkaan miltei 30 vuoteen, ja on kulunut lähes 50 vuotta siitä, kun demokraattien ehdokas voitti viimeksi presidentinvaalin Texasissa.

Onko kaikessa sitten kyse vain republikaanien ja demokraattien välisestä taistelusta? Ei.

Minun nähdäkseni näissä vaaleissa on kyse yleisestä inhimillisyydestä ja säädyllisyydestä.

Olen ollut demokraatti koko elämäni, mutta syynä ei oikeastaan ole tietoinen valintani vaan paremman vaihtoehdon puute.

Ystäväni ja sukulaiseni ovat demokraatteja ja republikaaneja mutta eivät MAGA-republikaaneja. Joskus republikaani­ystäväni ovat minuakin järkyttyneempiä ja surullisempia nähdessään, mitä heidän poliittisesta puolueestaan on tullut.

” Kuulen usein, että valtavirta­politiikkamme myrkyllinen tila ”ei edusta sitä, mitä me todella olemme”.

He eivät pidä politiikkaa väkivaltaisena urheiluna eivätkä demokraatteja vannoutuneina vihollisinaan ja kaiken pahan alkuna Amerikassa. Heidän ajatuksensa eivät ala julkisista palveluista ja pääty kulttuurisotiin ”höykytetään liberaalit” -hengessä.

Olen usein siellä täällä kuullut niin demokraattien kuin muiden kuin MAGA-republikaanien sanovan, että valtavirta­politiikkamme myrkyllinen tila ”ei edusta sitä, mitä me todella olemme”.

Rehellisesti sanottuna en ole kovin varma siitä, mitä ”me todella olemme”. Mutta pirun varmasti oma näkemykseni amerikkalaisuudesta ei ole valtavirta­politiikkamme myrkyllinen tila.

Vuosien ajan osavaltion laajuiset mielipidekyselyt ovat osoittaneet, että tavallisten texasilaisten näkemykset kuumista kysymyksistä, kuten abortista, aselaeista ja sukupuolen määrittelystä, ovat paljon maltillisempia kuin osavaltiomme vaaleissa valittujen johtajien mielipiteet. Tämä ero johtuu ainakin osittain vaalijärjestelmästä, kahden puolueen valta-asemasta ja äärimmäisen alhaisesta osallistumisesta esivaaleihin. Niissä valitaan puolueen ehdokkaat osavaltion laajuisiin vaaleihin.

Esivaalien äänestäjät Texasissa ovat yleensä muita vanhempia ja valkoihoisempia, he ovat keskivertoa konservatiivisempia ja uskonnollisempia, ja usein he asuvat maaseudulla.

Aborttioikeuden puolustajat osoittivat mieltä Austinissa Texasissa 14. toukokuuta.

He todella vaikuttavat ajattelevan ja tuntevan niin, että heitä on hyödynnetty, siis käytetty hyväksi jotenkin väärällä tavalla, ja sitten hylätty. Heillä on täysi oikeus ajatella näin.

Harmillista vain, että käy niin, että mitä vankemmin trumpilainen ehdokas on, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on päästä esivaalista ehdokkaaksi varsinaiseen äänestykseen.

” Älkääkä yrittäkö houkutella minua puhumaan valitsija­miesten kollegiosta presidentin­vaalissa.

Republikaanien Texasin esivaaliin viime maaliskuussa osallistui vain kolme prosenttia siihen oikeutetuista. Texas on siis ”vähemmistön hallitsema” osavaltio.

Väitän tilanteen olevan sama koko maassa.

Älkääkä edes yrittäkö houkutella minua puhumaan valitsijamiesten kollegiosta presidentin­vaalissa. Pelkästään 22 viime vuoden aikana Yhdysvalloilla on ollut kaksi presidenttiä, jotka saivat presidentin­vaalissa vähemmän ääniä kuin kilpailijansa mutta jotka silti nousivat maan korkeimpaan virkaan. Molemmat – Trump ja George W. Bush – olivat ehkä vain nimellisesti republikaaneja.

Nämä asiat painavat sydämelläni, kun valmistaudun kävelemään äänestyspaikalleni antamaan ääneni. Tiedän, ettei se luultavasti vaikuta lopputulokseen.

Miksi sitten äänestän?

Minulla on syyni. Jotkut syistäni liittyvät isänpuoleisen isoisäni isään Charles Smithiin, joka oli orja, jonka virginialainen omistaja toi Texasiin sisällissodan aikana.

Siitä lisää vaalipäivänä.

Erna Smithin kirjoituksen jatko-osa ilmestyy HS.fi:ssä kongressivaalien vaalipäivänä 8. marraskuuta. Suomennos: Jyri Raivio, tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS