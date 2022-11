Nancy Pelosin mukaan hänen puolisonsa Paul toipuu vasarahyökkäyksestä parhaillaan kotona läheistensä ympäröimänä.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kommentoi perjantaina ensi kertaa julkisesti hyökkäystä, jossa hänen miehensä loukkaantui vakavasti, kertoo The Washington Post. Pelosin puoliso Paul Pelosi pääsi sairaalasta torstaina ja jatkaa Pelosin mukaan tällä hetkellä toipumistaan parin yhteisessä kodissa.

Pelosi julkaisi Twitterissä twiitin, jonka yhteydessä hän kertoo puolisonsa voinnista.

”Se tulee olemaan pitkä matka, mutta hän tulee kuntoon. On todella traagista, miten se tapahtui, mutta siitä huolimatta meidän on pysyttävä optimistisina. Hän on nyt perheensä ympäröimä ja se on ihana asia”, Pelosi sanoo videollaan.

Pelosi kiittää Twitterissä ihmisiä tuesta, jota pari on saanut vaikeana aikana.

”Kiitos, kiitos, kiitos ystävällisistä sanoistanne, rukouksistanne ja terveisistänne Paulille.”

Pelosi julkaisi aiemmin tiedotteen, jossa hän kertoi puolisonsa olevan kiitollinen kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitivat häntä. Pelosin mukaan Paul on edelleen lääkärien tarkkailussa.

Paul Pelosi loukkaantui vakavasti, kun 42-vuotias kanadalaismies tunkeutui viikko sitten Pelosien kotiin San Franciscossa, Kaliforniassa.

Mies oli etsinyt asunnosta Nancy Pelosia, mutta hyökkäsi Pelosin 82-vuotiaan aviomiehen kimppuun vasaralla. Pelosi itse oli tapahtumien aikaan Washingtonissa. Miehellä oli mukanaan vasaran lisäksi muun muassa teippiä ja köyttä.

Paul Pelosi kärsi hyökkäyksessä vakavia vammoja muun muassa pääkalloonsa ja käteensä. Hänet vietiin sairaalaan ja hän joutui leikkaukseen kallonmurtuman ja oikean käden vaikeiden vammojen vuoksi.

Miestä syytetään murhayrityksestä, Nancy Pelosin sieppausyrityksestä ja hänen miehensä pahoinpitelystä ja häntä odottaa luultavasti erittäin pitkä vankeustuomio. CNN:n mukaan vuodesta 2008 saakka Yhdysvalloissa oleskellut mies saattaa myös tulla karkotetuksi maasta.