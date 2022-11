Iranin ulkoministeri kuitenkin kiisti, että maa toimittaisi lennokkeja Venäjälle edelleen.

Kiovalaiset katselivat tuhoutuneen lennokin osia, joiden uskotaan kuuluneen iranilaisvalmisteiseen Shahed-136-lennokkiin. Kuva on otettu 17. lokakuuta.

Iran myönsi lauantaina ensimmäistä kertaa, että se on toimittanut Venäjälle lennokkeja, kertoo uutistoimisto Reuters. Iranin mukaan lennokit on kuitenkin toimitettu Venäjälle ennen Ukrainan sodan alkamista.

Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollahian sanoi Reutersin mukaan, että Venäjälle oli toimitettu ”pieni määrä” lennokkeja muutama kuukausi ennen kuin Venäjän joukot hyökkäsivät Ukrainaan 24. helmikuuta.

Hän kiisti väitteet siitä, että Iran toimittaisi lennokkeja Venäjälle edelleen.

”Tämä joidenkin länsimaiden aiheuttama kohu siitä, että Iran olisi toimittanut ohjuksia ja lennokkeja Venäjälle auttaakseen sitä Ukrainan sodassa, on ohjusten osalta täysin väärä”, ulkoministeri sanoi uutistoimisto IRNA:n mukaan.

”Lennokkeja koskeva osa on totta, toimitimme Venäjälle pienen määrän lennokkeja kuukausia ennen Ukrainan sotaa.”

Ukraina on viime viikkoina kertonut useista venäläisten tekemistä siviili- ja energiainfrastruktuuriin kohdistuneista iskuista, joissa on käytetty iranilaisvalmisteisia Shahed-136-lennokkeja. Venäjä on kiistänyt käyttävänsä iranilaisia lennokkeja Ukrainassa.