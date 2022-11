Bardella on ankara maahanmuuton vastustaja, joka on suhtautunut suopeasti jopa rasistiseen salaliittoteoriaan ”suuresta väestönvaihdosta”.

”Kansallisen liittouman ihmelapsi.”

”Marine Le Penin paras sotamies.”

”Le Penin kyborgi.”

Nämä ovat sanavalintoja, joilla Ranskan viestimissä on tänä vuonna luonnehdittu Jordan Bardellaa.

27-vuotias Bardella valittiin lauantaina laitaoikeiston Kansallisen liittouman uudeksi puheenjohtajaksi. Uutistoimisto AFP kertoi, että Pariisin puoluekokouksessa esiintyi itsevarma johtaja, joka piti 40 minuutin puheen ilman muistiinpanoja.

Bardella oli saanut omiltaan vakuuttavat 84,84 prosenttia äänistä. Voitonpuheessaan hän kiitti kahta naista: äitiään ja väistyvää puoluejohtajaa.

”Minun on kiittäminen Marine Le Peniä siitä, mikä minä olen”, Bardella sanoi. ”Hän sai minut löytämään politiikan.”

Kuten puoluekokouksissa on tapana, yleisö keskeytti Bardellan puheen toistuvin suosionosoituksin nousten seisomaan.

Mutta kuka Jordan Bardella oikein on? Vastaaminen on ehkä helpompi aloittaa siitä, mitä hän ei ole.

Hän ei ole Kansallisen liittouman todellinen johtaja. Nykymuodossaan puolue on Marine Le Penin luomus. Le Pen on 54-vuotias ja tuskin väistymässä lähiaikoina yhtään mihinkään.

Le Pen johtaa edelleen Kansallisen liittouman parlamenttiryhmää, joka 89 kansanedustajallaan on suurempi kuin koskaan. On jokseenkin varmaa, että Le Pen on niin halutessaan puolueensa ehdokas Ranskan seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2027.

Uusi puheenjohtaja antoikin puoluekokouksessa julkisen uskollisuudenvalan edeltäjälleen, joka oli tietenkin läsnä.

”Haluan kertoa Marinelle, kuinka arvostan häntä ja kuinka ylpeä olen saadessani työskennellä hänen kanssaan mutta varsinkin hänen hyväkseen”, Bardella sanoi.

Kansallisen liittouman pitkäaikainen johtaja Marine Le Pen ja uusi puheenjohtaja Jordan Bardella puoluekokouksessa Pariisissa lauantaina.

Vaikka laitaoikeistopuolueen sisäinen marssijärjestys on selvä, Jordan Bardellan nousukiito on hämmästyttävä. On mahdollista tai jopa todennäköistä, että hän on Ranskan politiikassa merkittävä tekijä vielä kauan.

Maahanmuuttovastaisen puolueen johtajana on nyt maahanmuuttajan lapsi. Bardella kertasi puoluekokoukselle taustaansa eli sitä, kuinka hänen äitinsä muutti Italiasta 1960-luvulla ja kasvatti hänet yksinhuoltajana vaikeissa oloissa.

Bardellan asui äitinsä kanssa tornitalon kahdeksannen kerroksen asunnossa Seine-Saint-Denisin departementin lähiössä Pariisin koillispuolella.

”Joka päivän näin ikkunasta ja rakennuksen sisäänkäynnillä huumediilereitä”, Bardella sanoi puoluekokouspuheessaan AFP:n mukaan.

Kymmenvuotiaana Bardella joutui seuraamaan kotikulmillaan syksyn 2005 suuria lähiömellakoita. Pariisissa ja Ranskan muissa suurkaupungissa roihusivat niin autot kuin rakennukset. Enimmäkseen asialla olivat afrikkalais- tai arabitaustaiset nuoret, jotka alkujaan olivat raivostuneet poliisiväkivallasta.

Bardellan mukaan mellakat ja lähiöelämä olivat hänelle avainkokemuksia, jotka saivat hänet 16-vuotiaana hakeutumaan Kansallisen liittouman jäseneksi. Tuolloin puolue oli vielä nimeltään Kansallinen rintama.

”Ryhdyin politiikkaan hyvin varhain, koska en halunnut koko Ranskan muistuttavan sitä, mitä minä olen kokenut.”

Kun Bardella vuonna 2012 aktivoitui politiikassa, Marine Le Pen oli melko tuore puoluejohtaja. Hän oli käytännössä perinyt puheenjohtajuuden isältään Jean-Marie Le Peniltä.

Isä Le Pen oli perustanut Kansallisen rintaman vuonna 1972 ja johtanut sitä aina vuoteen 2011. Tytär otti päätehtäväkseen puolueen ”normalisoinnin” eli julkikuvan siistimisen, mikä rikkoi välit isään.

Jean-Marie Le Pen oli kuohuttanut avoimen rasistisilla ja juutalaisvastaisilla lausunnoillaan. Hänet todettiin usein oikeudessa syylliseksi ja tuomittiin erisuuruisiin rangaistuksiin.

Jordan Bardella on puolueensa ensimmäinen puheenjohtaja, joka ei ole nimeltään Le Pen. Tosin hän on sikäli lähellä perustajadynastiaa, että hän tiettävästi seurustelee Marine Le Penin sisarentyttären Nolwenn Olivierin kanssa.

Opintonsa Bardella on keskeyttänyt, koska hän halusi keskittyä politiikkaan.

Vuonna 2015 hänet valittiin Île-de-Francen eli Pariisin ja sitä ympäröivän alueen aluevaltuustoon. Vuonna 2019 hänet valittiin Euroopan parlamenttiin puolueensa kärkiehdokkaana.

Viime tammikuussa hän mätki puhujapöntöstä Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia, kun tämä vieraili europarlamentissa.

Macron antoi varsin kaunopuheisesti takaisin: ”Te puhuitte erittäin järjestelmällisesti mitä sattuu.”

Puheenjohtajana Bardella jatkanee samoilla linjoilla kuin ennenkin: maahanmuuton vastustajana.

”Meidän maallamme ei ole kutsumusta toimia koko maailman majatalona”, hän sanoi puoluekokousväelle.

Bardella on kalastellut samoilla vesillä kuin äärioikean laidan Éric Zemmour, joka kilpaili Marine Le Penin kanssa viime kevään presidentinvaaleissa.

Bardella on julkisesti puhunut Zemmourin tapaan rasistisesta ”suuren väestönvaihdon” teoriasta. Sen mukaan maahanmuutto on suuri salajuoni, jonka tarkoituksena on saada Euroopan valkoihoinen väestö katoamaan.

Jordan Bardella on sliipattu ja sujuvapuheinen poliitikko, joka toimii systemaattisesti kuin robotti.

Siksi häntä lieneekin luonnehdittu ”Le Penin kyborgiksi”. Tieteiskirjallisuudesta tuttu sana tarkoittaa lihan ja koneen risteymää.

Kyborgillekin tosin sattuu virheitä.

Viime toukokuussa Bardella kehui Paris Saint-Germainissä pelaavaa huippujalkapalloilija Kylian Mbappé’ta siitä, kuinka hienosti tämä on onnistunut sulautumaan ranskalaiseen yhteiskuntaan. Mbappé on syntynyt Ranskassa.

Paris Saint-Germain -joukkueen hyökkääjä Kylian Mbappé pelin tiimellyksessä lokakuun lopulla Pariisissa.

Kirjoituksen pääasialliset lähteet: uutistoimisto AFP, BFMTV, ranskankielinen Huffington Post, Le Monde, L’Obs.