Komentaja väitti, että 60 prosenttia venäläisjoukkojen uhreista aiheutuu omasta tulesta.

Donetskin "kansantasavallan" sotilaskomentaja Aleksandr Hodakovski väitti, että omien joukkojen tulitus on saattanut aiheuttaa jopa 60 prosenttia venäläisjoukkojen kokonaistappioista toukokuun puolivälin jälkeen.

Luku kuulostaa valtavalta. Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoittaakin päivittäisessä katsauksessaan, että vaikka luku olisi liioiteltu, se, että venäläinen sotilaskomentaja spekuloi julkisesti tällaisilla luvuilla, osoittaa, miten suuren haasteiden edessä Venäjän joukot ovat.

ISW:n mukaan omien joukkojen tulituksesta johtuvien tappioiden osuus on poikkeuksellisen suuri, mikä osoittaa, että venäläisten joukkojen välinen viestintä ja johtamisen koordinointi on puutteellista.

”Melko suurelta tuntuu se luku”, kommentoi Puolustusvoimien entinen tiedustelu­päällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sunnuntaina.

Friendly fire eli omien tulituksen kohteeksi joutumista Toverin mukaan tapahtuu sodissa, mutta paljon on tehty riskin vähentämiseksi ainakin länsimaiden armeijoissa. On järjestelmät, joiden avulla tiedetään omien joukkojen sijainti tarkasti ja tykistön käyttö on tarkkaa ja tähystetysti johdettua, Toveri toteaa.

”Venäläisillä ei ole mitään tällaista. Eivät he aina tiedä, missä omat joukot pyörivät”, Toveri sanoo.

Venäläisten tulenjohto on paljon keskitetympää ja komentoketjut pitkiä.

”Siellä ammutaan paljon, eikä aina niin, että tulenjohtaja tähystäisi ja korjaisi tulta niin, ettei ammuta omia. Välillä ammutaan vain massamaisesti tietylle alueelle ilman tarkkaa tulenjohtoa. Tykistön tulitus on myös epätarkempaa, johtuen osin jo siitäkin, että tykeillä on ammuttu paljon ja putket alkavat olla kuluneita”, hän arvioi.

Hänen mukaansa venäläiset joutuvat välillä pitkien komentoketjujen vuoksi odottamaan tulipyyntöjensä toteuttamista tunteja tai jopa päiviä. Sinä aikana ehtii tapahtua paljon taistelukentällä.

”Varmasti siellä on tapauksia, että on aiheutettu omille merkittäviäkin tappioita, mutta tuo 60 prosenttia yleistyksenä kuulostaa kyllä liian korkealta.”

Jos lukema pitäisi paikkansa, sen pitäisi näkyä jo joukkojen moraalissakin, koska kentällä tiedetään, mistä päin tuli tulee, Toveri toteaa.

”Tuntien venäläisten tavan taistella ja tietäen heidän koulutuksensa puutteet ja kaluston laadut, on kuitenkin selvää, että merkittävästi enemmän siellä omia ammutaan kuin vastapuolella.”

ISW arvioi, että komentoketjut ovat hajanaiset ja joukot tehottomia useista syistä.

Näitä ovat sotilasjohdon tiheä vaihtuminen, kokemattomien sotilaiden ylentäminen ja venäläisten joukkojen kokoonpano, jossa on sekä venäläisiä sopimussotilaita, Donetskin ja Luhanskin "kansantasavaltojen" joukkoja sekä Wagner-palkkasotilasryhmän joukkoja. Nämä yhdessä voivat vaikuttaa omien joukkojen tulitukseen.