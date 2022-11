Floridan kuvernööriksi pyrkivä Ron DeSantis on toiseksi suosituin republikaani, ja hänen uskotaan Trumpin lailla pyrkivän presidentiksi.

yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on päätynyt harvinaiseen mykkäkouluun jatkokaudelle hakevan Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin kanssa.

Välivaalien alla DeSantis pitää omia vaalitilaisuuksiaan samaan aikaan kun Trump omiaan.

Trump on republikaanipuolueessa tähti, jonka ympärillä kaikki pyörii, mutta DeSantis ei vaalitilaisuudessaan maininnut Trumpia NYT:n mukaan kertaakaan.

Omassa tilaisuudessaan lauantaina Trump kutsui DeSantisia liikanimellä Ron DeSanctimonious. Sanctimonious tarkoittaa tekopyhää tai hurskastelevaa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump esiintyi vaalitilaisuudessa senaattori Marco Rubion kanssa sunnuntaina.

Trump ei myöskään ole asettunut DeSantisin kampanjan tukijaksi, vaikka on jaellut tukeaan avokätisesti republikaaneille kaikkialla maassa.

Silti Trumpin uskotaan pikemminkin säästelleen kritiikkiään tiistain välivaalien alla. Trumpin käytös on jo herättänyt huomiota republikaaneissa.

Sanomalehti The New York Timesin (NYT) mukaan Trump on odottanut DeSantisilta alamaisempaa käytöstä. Suhteellisen tuntematon kongressiedustaja DeSantis nousi kuvernööriksi 2018, kun Trump oli asettunut hänen tuekseen.

Ilmeinen syy on myös se, että Trump näkee DeSantisissa kilpailijan.

DeSantisin on arveltu pyrkivän presidentiksi vuonna 2024 eli haastavan Trumpin republikaanipuolueen sisällä. Spekulaatiota ruokkii se, että kuvernöörinvirka on osavaltiokohtainen, mutta DeSantisin kampanja on suunnattu koko maahan. Se on myös keskittynyt Floridan asioiden sijaan hyökkäyksiin presidentti Joe Bidenia vastaan.

DeSantis on kerännyt uudelleenvalintakampanjaansa varten peräti 200 miljoonaa dollaria, joista 90 miljoonaa on toistaiseksi käyttämättä. Euro on lähes samanarvoinen kuin dollari.

Trumpin uskotaan julkistavan presidentinvaalikampanjansa välivaalien jälkeen.

Kesällä tehdyn mielipidetiedustelun mukaan DeSantis on republikaanien keskuudessa toiseksi suosituin poliitikko, mutta Trump on edelleen ylivoimainen. Heinäkuisessa kyselyssä 49 prosenttia republikaaneista olisi äänestänyt esivaaleissa Trumpia ja 25 prosenttia DeSantisia, jos vaali olisi pidetty silloin.

Elokuussa liittovaltion poliisi FBI teki kotietsinnän Trumpin Floridan-asuntoon Mar-a-Lagoon, ja Trumpia epäillään tärkeiden asiakirjojen, mutta epäilyt eivät ole vaikuttaneet Trumpin suosioon dramaattisesti.

DeSantisin vastaehdokas Floridan kuvernööriksi on demokraattien Charlie Crist. Mielipidekyselyissä DeSantis johtaa noin kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Kuvernöörinvaali järjestetään samanaikaisesti kongressivaalien kanssa huomenna tiistaina.