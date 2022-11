Wide ContentPlaceholder

Elokapinan aktivisti Glasgow’ssa ilmastokokouksen aikaan 13. marraskuuta 2021.

Neuvottelut venyivät

Maailman johtajat ovat kiistelleet päästövähennyksistä vuosittaisissa ilmastokokouksissa vuodesta 1995 alkaen, mutta aika on loppumassa kesken. Neuvotteluihin osallistuneet suomalaiset kertovat, mitä on saatu aikaan ja missä on epäonnistuttu.

Kioto 1997 Silloin ei vielä ajateltu, että kyseessä olisi ihmiskunnan kohtalonkysymys. Oli joulukuu 1997, ja maailman johtajat olivat kokoontuneet Japanin Kiotoon sarjassaan kolmanteen osapuolten konferenssiin. Vuosittaisista ilmastokokouksista oli päätetty viisi vuotta aiemmin maapallon huippukokouksessa Brasilian Rio de Janeirossa. Japanin entisessä pääkaupungissa Kiotossa neuvottelut venyivät yön pikkutunneille. Tavoitteena oli solmia historian ensimmäinen laillisesti velvoittava ilmastosopimus, joka vaatisi teollisuusmailta päästövähennyksiä. Elettiin aikaa, jona halpaa tuuli- ja aurinkovoimaa ei ollut. Moni johtaja oli syvemmin huolissaan kansantalouden kuin ekosysteemiemme romahtamisesta. ”Se oli vaikea paikka monille osallistujille”, muistelee paikalla ollut Jukka Uosukainen, joka toimi vuosien ajan yhtenä Suomen johtavista ilmastoneuvottelijoista. Hän on nykyään valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija. ”Yhdysvaltain edustajat riitelivät avoimesti tavoitteistaan. Isäntämaa Japanin ministeri pakeni kokouspaikalta, koska kuuden prosentin päästövähennystavoite tuhosi hänen mielestään Japanin teollisuuden.” Lopulta yhteisymmärrys syntyi. Kioton pöytäkirja velvoitti teollisuusmaat yhteensä runsaan viiden prosentin päästövähennyksiin vuoden 1990 tasoon verrattuna. ”Silloin ajateltiin, että työmme on tehty”, Uosukainen sanoo. Haag 2000 Teollisuusmaat kuvittelivat Kiotossa, että jos ne näyttäisivät mallia, kehittyvät maat seuraisivat pian perässä ja päästövähennykset laajenisivat koskemaan koko maailmaa. Näin oli onnistuttu tekemään otsonikerroksen suojelussa. Otsonia tuhoavien aineiden käyttöä rajoittavaan sopimukseen sitoutuivat 1980-luvun lopulla ensin rikkaat valtiot mutta myöhemmin muutkin. Ongelma oli, että päästövähennyksissä teollisuusmaiden antama esimerkki oli huono. Yötä myöten käydyt maratonneuvottelut Hollannin Haagissa vuonna 2000 päättyivät ”täydelliseen eripuraan”, kuten HS kirjoitti tuolloin. Kaikki maat keskittyivät oman edun ajamiseen, eikä Kioton pöytäkirjaa saatu vahvistuskuntoon. Eurooppa ja Yhdysvallat syyttelivät epäonnistumisesta toisiaan, ja seuraavana vuonna maailman suurin saastuttaja Yhdysvallat irtautui päästövähennystavoitteista. Kiotossa solmittu sopimus tuli lopulta voimaan vasta vuonna 2005, kun Venäjä ratifioi sen. ”Kehitysmaiden silmissä oli selvää, ettemme olleet tehneet työtämme”, Uosukainen sanoo. ”Sopimukseen on heijastunut alusta lähtien pettymys teollisuusmaiden kunnianhimon matalaan tasoon.” Ilmastomielenosoittajia Nusa Duassa Balilla 7. joulukuuta 2007. Bali 2007 Vuosikymmen Kioton kokouksen jälkeen hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi siihen asti jyrkimmän raporttinsa. Se vahvisti, että ilmastonmuutos on ”mitä todennäköisimmin” ihmisen aiheuttama. Raportin julkaisun jälkeen päättäjien ja viranomaisten tunteet kävivät kuumina Balilla, jossa alkoivat neuvottelut Kioton pöytäkirjan seuraajasta. Kiotossa solmittu sopimus ei ollut toiminut toivotulla tavalla, vaan maat olivat käyttäneet päästökauppajärjestelmää osin taloudellisten etujensa ajamiseen. ”Teollisuus onnistui lobbauksessaan niin hyvin, että päästötavoitteet jäivät löysiksi”, kertoo ulkoministeriön ympäristöalan neuvonantajana toiminut Matti Nummelin. Päästökauppajärjestelmä perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Päästöyksikköjä oli kuitenkin tarjolla liikaa, mikä teki saastuttamisesta halpaa. Monet entiset neuvostomaat, kuten Puola ja Ukraina, olivat ilmoittaneet itselleen paljon todellisuutta suuremmat lähtöpäästöt, vaikka niiden teollisuus oli romahtanut Neuvosto­liiton mukana. Niinpä maille osoitettiin enemmän päästö­oikeuksia kuin ne olisivat tarvinneet. Ylimääräisiä päästö­oikeuksia ne kauppasivat muille maille pilkkahintaan. Balilla teollisuusmaille yritettiin asettaa uusia päästötavoitteita, mutta Yhdysvallat vaati toimia kehitysmailta. Kööpenhaminan ilmastokokoukseen kohdistui ennalta paljon odotuksia. Mielenosoitus kaupungissa 12. joulukuuta 2009. Kööpenhamina 2009 Suuri pettymys. Fiasko. Ilmasto­neuvottelijoiden keskuudessa vallitsee vahva yksimielisyys historian epäonnistuneimmasta ilmastokokouksesta. Odotukset olivat suuret, kun Kööpenhaminan kokous alkoi vuonna 2009. Tarkoituksena oli saada vihdoin aikaan uusi ilmastosopimus, joka olisi kunnianhimoisempi kuin Kioton pöytäkirja ja velvoittaisi suurempaa osaa maista. Toiveikas ”Hopenhagen” muuttui puheissa nopeasti ”Brokenhageniksi” – sopuun ei päästy, eikä ilmastosopimusta syntynyt. ”Se oli tavallaan kuin paluu lähtöruutuun menemättä pankin kautta”, Matti Nummelin kuvailee kokouksen jälkeisiä tunnelmia. Pakka oli alkanut hajoilla jo ennen kokousta. Isäntämaa Tanskan ylimieliseksi koettu pääneuvottelija oli vaihdettu toiseen vain hieman ennen neuvottelujen alkua. ”Kun yksi kehitysmaiden pääneuvottelijoista ilmoitti, että on perustettava täysin uudet neuvotteluryhmät, tajusin, ettei tästä ole tulossa mitään”, Nummelin sanoo. Väsyneitä neuvottelijoita kriisiytyneessä Kööpenhaminan ilmastokokouksessa 19. joulukuuta 2009. Keskusteluja hiersi sama ikuisuuskysymys, joka on pöydällä parhaillaan Sharm el-Sheikhissä: mikä on pidempään saastuttaneiden teollisuusmaiden taloudellinen vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta ja sen aiheuttamista tuhoista etelässä? Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton saapui paikalle ja tarjosi kehitysmaille sadan miljardin dollarin vuosittaista rahoitusta vuoteen 2020 mennessä. Sen kuviteltiin liennyttävän tilannetta. Presidentti Barack Obama pani vielä likoon suuren määrän poliittista pääomaa kahdenvälisissä neuvotteluissa muun muassa Kiinan, Brasilian, Intian ja Etelä-Afrikan johtajien kanssa. Näkemyserot olivat kuitenkin liian suuret. Kokous päättyi kaaokseen. Rahana ilmaistuna: kehittyvät maat puhuivat triljoonista, kun teollisuusmaat puhuivat miljardeista. Keskustelut äityivät kiihkeiksi. ”Venezuelan suurlähettiläs paukutti kenkää lattiaan ja huusi, että meillä [teollisuusmailla] on käsissämme Afrikan lasten verta. Se oli dramaattinen kokous”, muistelee Kööpenhaminan rahoitusneuvotteluja rikkaan pohjoisen edustajana vetänyt Uosukainen. Lopulta kokouksessa sovittiin ilmastorahaston perustamisesta köyhien maiden tukemiseksi. Summat jäivät kauas pyydetystä, eikä maailma saanut uutta sitovaa ilmasto­sopimusta. Ilmastomielenosoittajia Pariisissa 12. joulukuuta 2015, kun Ranskassa neuvoteltiin Pariisin ilmastosopimuksesta. Cancún 2010 ja Pariisi 2015 Seuraavana vuonna Karibianmeren rannalla Meksikon Cancúnissa maat sopivat ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä kahteen asteeseen. Neuvottelujen meksikolainen puheenjohtaja ei suostunut loppu­puheen­vuoron aikana kuuntelemaan vastahankaan asettuvien puheenvuoroja. Vastustavat kädet jätettiin roikkumaan ilmaan, ja tavoite nuijittiin läpi. Uusi ilmastosopimus syntyi vasta vuonna 2015 Pariisissa ja oli hyvin erilainen kuin Kööpenhaminassa kaatunut sopimusluonnos. Ympäristöjärjestö WWF:n mielenosoittajia Cancúnissa 5. joulukuuta 2010, kun meksikolaisessa rantakaupungissa oli käynnissä 16. ilmastokokous. Kööpenhaminan jälkeen jouduttiin kokoamaan palasia ja lähtemään ilmastoneuvotteluihin eri filosofialla kuin siihen asti, kertoo ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö ja Suomen ilmastoasioiden entinen pääneuvottelija Outi Honkatukia. ”Kun Ranska ryhtyi isännöimään kokousta, lähdettiin siitä, että tärkeintä on saada kaikki maat mukaan sopimukseen. Ainoa tapa saada kaikki mukaan oli antaa maille valtaa päättää tavoitteistaan.” Syntyi historiallinen ilmastosopimus, jonka piiriin kuuluu 193 maata ja Euroopan unioni. Aiemmin tavoiteltu kansainvälinen laillinen sitoumus muuttui kuitenkin kansallisesti määriteltäväksi panokseksi. Kukin maa saa päättää itse siitä, miten ja minkä verran se haluaa osallistua yhteisiin päästö­vähennys­talkoisiin. Pariisin ilmastosopimus herätti riemua, koska se vaikutti poliittisesti ainoalta mahdollisuudelta sopuun. ”Mutta juridisesti se on ihan karmea”, Uosukainen toteaa. Mitään laillista sitovuutta ei ole, eivätkä maiden tähän asti ilmoittamat toimet riitä 1,5 asteen tavoitteeseen. Katowicen ilmastokokouksen puheenjohtaja, Puolan Michał Kurtyka kokouksen päätösistunnossa 15. joulukuuta 2018. Katowice 2018 ja Glasgow 2021 Viime vuoden ilmastokokous päättyi kuviin itkua pidättelevästä Alok Sharmasta, kokouksen brittiläisestä puheenjohtajasta. ”Olen syvästi pahoillani”, Sharma sanoi. Pettymyksen syynä oli kivihiilivoiman lopettamista koskevan päätöskirjauksen vesittyminen viime hetkellä Intian vastustukseen. Lannistunut Sharma ei piirrä koko kuvaa Glasgow'n saavutuksista. Ilmastoneuvottelijan näkökulmasta kokous ei ollut missään nimessä pettymys, arvioi ympäristö­ministeriön ilmasto­yksikön päällikkö Honkatukia. ”Kokous onnistui huomattavasti odotuksia paremmin.” Glasgow’n ilmastokokouksen puheenjohtaja Alok Sharma ilmastoneuvotteluissa marraskuussa 2021. Honkatukia nostaa juuri Glasgow'n kokouksen Pariisin ja Katowicen ohella yhdeksi ilmastokokousten historian valopilkuista. Puolan Katowicessa sovittiin vuonna 2018 Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevista säännöistä, kuten siitä, miten maiden tulisi raportoida päästöistään. Glasgow’ssa taas saatettiin loppuun Katowicessa aloitettu sääntökirjatyö. Sharm el-Sheikh 2022 Nyt ollaan Sharm el-Sheikhissä. Paikalla on väliä. Yhden pääjoen Niilin varassa oleva aavikoiden peittämä ja vähäsateinen Egypti on poikkeuksellisen haavoittuvainen ilmaston muuttuessa. Se antaa raamit tämän vuoden ilmasto­neuvotteluille, koska puheen­johtaja­mailla on aina suuri vaikutus siihen, mitä teemoja painotetaan ja kuinka suuriin muutoksiin on poliittinen mahdollisuus. Egyptin kokouksen keskipisteessä ovat korvaukset ilmastonmuutoksen aiheuttamista tuhoista ja menetyksistä. Sisäänkäynti tiedotusvälineiden rekisteröintialueelle Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksessa 5. marraskuuta. Vuonna 2013 Varsovassa kehitysmaiden G77-ryhmän neuvottelijat marssivat ulos kokouksesta, kun teollisuusmaat eivät hyväksyneet niiden ehdottamaa mekanismia tuhojen ja menetysten korvaamisesta. Eikä köyhien ja rikkaiden maiden välejä hiertävä ristiriita ole kadonnut. Sharm el-Sheikhissä monet Euroopan maat ovat luvanneet korvaussummia ilmastonmuutoksesta eniten kärsiville maille. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz lupasi 170 miljoonaa dollaria uudelle ohjelmalle, joka tarjoaisi haavoittuville maille rahaa ilmastohätätilanteissa. Summat jäävät yhä kauas toiveista. Kehittyvät maat haluavat korvauksia helposti saatavilla olevana kehitysapuna. Kukin toivoo tärkeäksi kokemilleen asioille uusia rahastoja. Zimbabwen presidentti Emmerson Dambudzo Mnangagwa piti puheenvuoron Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksessa 8. marraskuuta. Teollisuusmaat suhtautuvat nihkeästi eri rahastojen aiheuttamaan byrokratiaan ja siihen, että ilmastonmuutoksen tuhot yritettäisiin kattaa julkisilla varoilla. Samalla ne korostavat päästövähennyksiä sopeutumisen sijaan. ”Ainut tapa päästä 1,5 asteen tavoitteeseen on suunnata kaikki julkiset ja yksityiset rahavirrat kestävään kehitykseen”, Honkatukia sanoo. Yksityinen raha on siis välttämätöntä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, mutta YK:n jokavuotisissa ilmastokokouksissa neuvottelevat valtiot. Ovatko ne paras paikka edistää yksityisen sektorin vihreitä investointeja? ”Eivät missään nimessä, pikemminkin päinvastoin”, Honkatukia toteaa. ”Kehittyville maille on vaikea tunnistaa, että yksityisellä rahoituksella on suuri merkitys. Suuri joukko kieltäytyy puhumasta aiheesta.” Vähähiiliset investoinnit lisääntyvät silti vauhdikkaasti, ja energiakriisin myötä kiinnostus niitä kohtaan on kasvanut entisestään. Elämme viimeistä vuosikymmentä, jonka aikana ilmaston lämpeneminen voidaan rajata 1,5 asteeseen. Aikaa on vähän. Vuosia ilmastokokouksissa istunut Uosukainen näkee tunnelin päässä silti valoa. Esimerkiksi Kiinan asenne on muuttunut. Vaikka ilmastokokoukset ovat olleet hidas tapa edistää asioita, ei parempaakaan ole keksitty, kun on kyse ilmaston kokoisesta asiakokonaisuudesta. Lisäksi tahti on nopeutumassa. Ensimmäiset kymmenen vuotta väännettiin viiden prosentin päästövähennyksistä, mutta nyt puhutaan jo 40 prosentista. ”Pikkasen meihin ihmisiin voisi luottaakin, että teemme kutakuinkin järkeviä asioita kansojemme puolesta”, Uosukainen sanoo. ”Ja ovat ilmastokokoukset saaneet aikaan sen, että liike-elämän kriittinen massa on kääntymässä ilmastonmuutoksen vastaiseen rintamaan.”