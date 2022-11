Miksi vaivautua äänestämään, kun demokratia on näin synkässä jamassa? Texasilaisen journalisti ja professori Erna Smith vastaa kysymykseen vaaliesseensä toisessa osassa.

Kirjotin teille aiemmin texasilaisen äänestäjän osasta. Myönnän, että maalaan synkkää kuvaa demokratiasta Texasissa ja Yhdysvalloissa: äänestäminen on tehty vaikeaksi, vaaleissa on paljon kyseenalaista taktikointia, ja lopputulos ainakin Texasissa on selvä jo ennen vaaleja.

Tämä palauttaakin minut takaisin kysymykseen: miksi edes vaivautua äänestämään?

Voisin sanoa, että syynä on perheeni.

Isänpuoleisen isoisäni isä Charles Smith oli orja, jonka virginialainen omistaja toi Texasiin sisällissodan aikana. Seitsemän vuotta vapauttamisensa jälkeen hän rekisteröityi äänestäjäksi. Oli vuosi 1872.

En tiennyt hänen äänestäneen ennen kuin löysin kopion hänen rekisteröitymiskortistaan netin sukupuupalvelusta noin vuosi sitten.

Sen nähdessäni kyyneleet valuivat poskilleni ja sydämeni oli pakahtua ylpeydestä.

Vasta silloin ymmärsin hänen lapsenlapsensa eli minun isäni päivittäisen rituaalin, johon kuului sanomalehden lukeminen. Ymmärsin, miksi isän autoradiossa oli aina päällä uutisia lähettävä asema. Ja miksi hän ja äitini äänestivät aina. Jokaisessa vaalissa. He pukeutuivat joka kerran äänestämistä varten aivan kuin olisivat olleet menossa kirkkoon.

Se oli arvokasta ja elintärkeää.

Aivan epäilemättä äänioikeudella on oma erityinen paikkansa minun suvussani ja kaikkien amerikkalaisten perheissä ihonväristä riippumatta, kaikkialla tässä valtavan suuressa maassamme.

Mutta kun nyt valmistaudun äänestämään ja teroitan katsettani lukiessani 67-sivuisia äänestysohjeita, ymmärrän, ettei minua tällä kertaa motivoi esi-isieni lämmin hohde.

Ei, tällä kertaa kyse on jostakin muusta. Tällä kertaa minua motivoivat pelko ja sen kaksoissisar viha.

Oikeistolaiset ääri-ilmiöt ja poliittinen väkivalta ovat kasvussa Yhdysvalloissa. Merkittävin tämän sarjan teoista oli vuoden 2021 tammikuun kuudennen päivän ”kapina” kansakuntamme pääkaupungissa. Moni keskeinen tekijä Capitolin ”valtauksessa” on kotoisin osavaltiostani Texasista, ja tänne tuli myös kovia tuomioita.

Maassamme on mieleltään epävakaita ihmisiä, jotka katsovat olevansa oikeutettuja tunkeutumaan edustajainhuoneemme puhemiehen Nancy Pelosin taloon ja hyökkäämään hänen aviomiehensä kimppuun vasaralla.

Olen peloissani. Meidän kaikkien tulisi olla.

Toistan edellisen kirjoitukseni lauseen: minulle tässä ei ole kyse demokraattien ja republikaanien taistelusta vaan taistelusta inhimillisen arvokkuuden ja jonkin sen vastakohdan välillä.

Suuren osan väkivallanteoista ovat tehneet ihmiset, joista Donald Trump käyttää nimitystä ”minun väkeni”.

Siksi on selvää, että republikaanipuolue on raiteiltaan: siinä on päättäjiä, jotka halveksivat demokratiaa, tavallista inhimillistä arvokkuutta ja oikeusvaltion periaatteita. Se saa pääni pyörälle.

Tunnetteko nimityksen ”Karen”? Millainen nainen on ”Karen”? Ehkäpä tiedätte.

Karen on valkoinen nainen, joka soittaa poliisille raportoidakseen, että on nähnyt mustien ihmisten osallistuvan ”uhkaavaan” toimintaan, kuten lintujen katseluun New Yorkin ikonisessa Keskuspuistossa.

Karenin esiäiti on ”Miss Ann”. Tätä termiä käyttivät ensimmäisenä tiettävästi mustat ihmiset Yhdysvalloissa orjuuden aikana. Sillä viitattiin orjien omistajan vaimoon, oli hänen nimensä Ann tai ei.

Miss Ann on valkoisen etuoikeuden äärimmäinen ilmentymä. Aikoinaan hän oli hyvinvoiva, hemmoteltu ja erityisen alentava. Hän ei olisi selvinnyt päivääkään ilman mustia naisia, jotka siivosivat hänen talonsa, valmistivat hänen ateriansa ja huolehtivat hänen lapsistaan. Mutta hänessä ei ollut inhimillistä arvokkuutta.

Toisin kuin Karen, Miss Ann ei soittanut poliisille. Hänen ei tarvinnut. Miss Ann oli itse laki.

Jos minä tai sisareni emme lapsena tehneet velvollisuuksiamme, äitini sanoi meille – riippumatta siitä oliko kohteena minä, siskoni vai veljeni: ”Kuka oikein kuvittelet olevasi? Miss Ann vai?”

Nyt valtaa hamuavat ihmiset, jotka kuvittelevat, että laki on heissä.

Tällaisia MAGA-henkisiä poliitikkoja on toki ollut Texasissa jo pitkään ennen Trumpia.

Heidän julmuutensa erityisesti lapsia ja naisia kohtaan on minusta raivostuttavaa.

Aiemmin tänä vuonna Texasissa hyväksyttiin muunsukupuolisia lapsia koskevia lakeja. Nyt lääkärin on kiellettyä auttaa muunsukupuolisen lapsen vanhempia, joka pyytävät tarvittavia hoitoja lapselleen.

Eikä siinä kaikki. Laki lupaa 10 000 dollarin vihjepalkkion jokaiselle, joka raportoi viranomaisille tällaista hoitoa lapselleen hakevista vanhemmista.

Samanlainen kannustinpalkkio hyväksyttiin innostamaan kansalaisia ilmiantoihin kaikista raskauden keskeyttämistä hakevista naisista.

Ajatelkaa. 10 000 dollaria – mistä hyvästä?

Elämän pyhyyttä koskevat huolet eivät kuitenkaan koske aseita, kuoleman instrumentteja. Samassa osavaltiomme parlamentin istunnossa lainsäätäjät hyväksyivät puoliautomaattiaseiden hankkimisen ikärajan laskemisen 18 vuoteen.

Muutamaa kuukautta myöhemmin AR-15-kiväärillä aseistettu 18-vuotias murhasi 19 lasta ja kaksi opettajaa Robbin alakoulussa Etelä-Texasissa. Suuri joukko poliiseja seurasi tapahtumia sivusta tekemättä mitään, sillä he odottivat määräyksiä.

Robbin alakoulun uhrien muistoksi tuotuja kukkia Texasin Uvaldessa, jossa 18-vuotias asemies tappoi kesällä 19 lasta ja kaksi opettajaa.

Tämä on täyttä hulluutta ja ehkä selittää, miksi Texasista on tullut ”hullua” tarkoittava slangisana Norjassa. (Tunnen hieman Pohjoismaita. Työskentelin joskus kuukausia Tanskassa. Olen vieraillut Ruotsissa ja Suomessa.)

Olen siis vihainen mutten sentään Texasin eli hullun vihainen.

Jos suurin osa perheestäni ei asuisi Texasissa, muuttaisin varmaankin New Mexicoon. Se on punaisen Texasin sininen naapuriosavaltio.

Vastikään huolestuin newmexicolaisesta tuomarista, joka määräsi Trumpin Cowboyt -ryhmittymän perustajan pois piirikunnan viranhaltijan tehtävästä, kun tämä sai tuomion osallistumisesta tammikuun 6. päivän mellakkaan Capitolissa. Mietin, onko tuomarilla tarpeeksi poliiseja suojanaan. Koston varalta.

Sitä tietää olevansa syvästi texasilainen eikä newmexicolainen, kun tällainen huoli valtaa mielen.

Joten kävelen myöhemmin tänään äänestyspaikalleni Texasin Austinissa antamaan ääneni. Tiedän, ettei se luultavasti vaikuta lopputulokseen, mutta tiedänpä kuitenkin rekisteröineeni vastalauseeni tälle hulluudelle.

P.S. En malta olla esittämättä retorista kysymystä siitä, mikä on ”poliittinen skandaali” tai ”kohu”. Maassani on tapahtunut monia sellaisia – miettikää, jos Eduskuntatalonne tai Valtioneuvoston linnanne vallattaisiin tai sosiaalisen median joukkohäirintä, mustamaalaaminen tai voitontavoittelu olisi sitä, mitä se on Yhdysvalloissa.

Monet amerikkalaiset eivät juuri vaivaa päätään sillä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Minä sain käsityksen, että pääministerinne Sanna Marinin – jolta lähes pyysin turvapaikkaa – tanssiminen ja juhliminen eräänä loppukesän yönä oli Suomessa ”skandaali”.

Tällaisen skandaalin kuvailuun sopii mielestäni lainaus Trumpien perheestä, Donald Trump Jr:n sanoin: ”it’s a big, fat, nothing-burger”.

Jos valtakunnan ykköspäättäjä jää kiinni siitä, että hän hymyilee ja tanssii ihmisten kanssa, jotka tiettävästi eivät ole ryvettyneitä rikoksissa ja rumissa junailuissa, mihin meidän skandaalimme asettuvat skandaaliasteikolla?

Näkisin, että pääministerinne toiminta oli ”tervehenkistä palautumista rankasta työstä”. Varsinkin, jos on juuri näyttänyt Vladimir Putinille keskisormea hoitamalla Natoon liittymisen.

Suomi ja Ruotsi ovat todellakin liittymässä Natoon, mutta vakuutan teille, että Suomen pääministerin vapautunut elokuinen tanssi oli paljon paljon paljon suurempi ja vaikuttavampi uutinen täällä rapakon takana. Ainakin lukemieni perinteisten, arvokkaiden medioiden, kuten The New York Timesin ja The Washington Postin perusteella.

Suomennos Jyri Raivio ja Tuija Pallaste. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS

Kuka? Erna Smith ■ Kirjoittaja on toimittaja ja professori, joka on opettanut journalismia vuodesta 1989 mm. San Franciscon ja Etelä-Kalifornian yliopistoissa. Toimittajana ja editorina hän on työskennellyt The Wall Street Journalissa ja The Minneapolis Starissa. Hän asuu Austinissa Texasissa.

