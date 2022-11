Pietarilainen toimittaja Mihail hämmästyi sitä, mitä Kreml haluaa koululaisten oppivan Neuvostoliiton hajoamisesta.

Moskovalaisia nuoria kesäillassa kattoterassilla. Kuva on vuodelta 2017.

Marraskuun 4. päivä on Venäjällä ”kansallisen yhtenäisyyden päivä”. Tänä vuonna siihen liittyi kouluissa erityistä sisältöä.

Se oli peräisin opetusministeriön määräyksestä pitää oppilaille ”keskusteluja tärkeästä” -tunteja. Näiden tuntien tarkoituksena on syövyttää Kremlin sanelemaa isänmaallisuutta lasten mieliin.

Kansallisen yhtenäisyyden päivän tavoite kouluopetuksessa kuului näin: Synnyttää ”historiallinen muisti”, tunne kuulumisesta perinteisten venäläisten arvojen järjestelmään, kohottaa isänmaallisuutta ja muodostaa tietoisuus kuulumisesta yhtenäiseen, monikansalliseen maahan.

Se oli kirjattu opetusministeriön sivustoon, joka on tarkoitettu opettajille.

Tällaisen Putinin räätälöimän ”historiallisen muistin” ohjelmointi lasten mieliin on jo itsessään häiritsevä ajatus. Mutta eräästä historian käänteen tulkinnasta olin erityisen hämmästynyt.

Opettajat oli määrätty käsittelemään kansakunnan yhdistämistä ”erityyppisten uhkien edessä”. Oppilaat tuli saada uskomaan, että tietyt Venäjän historian käänteet ovat tästä esimerkkejä.

Mainittuina olivat seuraavat mahdolliset esimerkit: sekasorron aika (1598–1613), Napoleonin sotaretki Venäjälle (venäjänkielessä sitä kutsutaan vuoden 1812 isänmaalliseksi sodaksi), toinen maailmansota (suuri isänmaallinen sota). Sodat ovatkin toki uhkia.

Mutta sitten viimeksi mainittiin esimerkki, joka oli minusta outo ja järkyttävä: 1990-luvun tapahtumat.

Siis Neuvostoliiton hajoaminen.

Oman kokemukseni mukaan me kaikki olimme onnellisia siitä, että Neuvostoliitto kaatui. Me kaikki – sukupolvesta riippumatta – olimme innokkaita rakentamaan uutta, riippumatonta ja vapaata Venäjää. Toki joitakin poikkeuksia oli ja ajassa oli vaikeuksia. Tietyistä tuotteista tuli puutetta, mutta tilannetta ei voi mitenkään verrata sota-aikoihin (isoäitini tiesi sen ihan varmasti).

Lapset ja nuoret vilvottelivat Sokolnikin puiston altaassa viime kesän helteillä.

Nyt oppitunneille tarjottiin läpikäytäväksi useita otteita sekä viranomaisten välisestä virallisesta kirjeenvaihdosta että tuntemattomien ihmisten päiväkirjoista, jotka korostivat ajan kauheutta:

Niissä kerrottiin esimerkiksi näin:

Vuoden 1991 syksy ja talvi muodostuivat kamalimmiksi kansakunnan kannalta.

”Marraskuun 6. 1991. Leipäjonoja kaikkialla Moskovassa. Ihmiset joutuvat jonottamaan 2-3 tuntia.”

”Pietarissa tilanne on kriittinen, kun kaupungin väestölle pitäisi toimittaa säännöstelykuponkien mukaisia ruoka-annoksia.”

Ja vielä yksi päiväkirjamerkintä, jonka kirjoitti toimittaja Pavel Savinkov Blagoveštšenskissa Venäjän kaukoidässä:

”Lähipiiriini Baikalin-Amurin radan rakentajien joukossa kuului georgialaisia, latvialaisia, tšetseenejä, valkovenäläisiä, ukrainalaisia, burjaatteja. Olen ollut armeijassa yhdessä uzbekkien, turkmeenien ja armenialaisten kanssa. Me emme koskaan jakautuneet ryhmiin kansallisuuksiemme perusteella. Me olimme kaikki yhtä perhettä.

Tänään me emme kuitenkaan enää ole yhtä perhettä, vaikka olen varma, että kaikki ystäväni ja toverini äänestivät samalla tavalla kuin minä eli Neuvostoliiton säilyttämisen puolesta 17.3.1991 pidetyssä kansanäänestyksessä. Mutta kuka meitä kuuli?”

Opettajien piti siis saada oppilaat uskomaan, että ihmiset halusivat Neuvostoliiton säilyvän?

Lapset, nuo tulevaisuuden venäläiset, ovat eittämättä avainasemassa rakennettaessa ”suurta ja vahvaa Venäjän imperiumia”, joka selvästi on tsaari Vladimirin unelma.

Ehkäpä Kremliä huolettaa se, mitä perheet lapsille Neuvosliitosta, sen hajoamisesta ja 90-luvusta opettavat.

Kuukautta ennen kansallisen yhtenäisyyden päivää oli opettajien päivää. Putin oli hieman sitä ennen ilmoittanut neljän ukrainalaisen alueen ”liittämisestä” Venäjään. Lisämateriaalia lähetettiin pikaisesti kouluihin. Opettajien päivä olikin ensimmäinen kerta, kun ”keskusteluja tärkeästä” -oppitunnin piti käsitellä nykytilannetta. Naamiot riisuttiin.

Opetusmateriaali oli yksinkertaista propagandaa. Suurin osa väitteistä oli kuultu useaan kertaan Putinin suusta.

Kahdeksan vuoden ajan näiden alueiden asukkaat ovat joutuneet Kiovan hallituksen jatkuvan tulituksen ja väärinkohtelun uhreiksi.

Asukkaat kääntyivät meidän, Venäjän puoleen ja me vastasimme heidän vetoomukseensa.

Opetusmateriaaleissa tähdennettiin, että liitettyjä alueita kutsutaan ”Venäjän maaperäksi”. Lisäksi oppilaille oli opetettava, että ”kaikki nämä alueet ovat aina olleet osa Venäjän valtiota ja ne ovat olleet irrallaan siitä vasta 30 viime vuoden ajan.”

Pojat pioneerihatuissa ja -huiveissa osallistuivat kansainvälisen lastenpäivän juhlaan viime kesäkuussa Moskovan seudulla.

Tietämäni opettajat eivät ole vähääkään innostuneita tästä historian kääntelystä saati irvokkaan nykyisyyden selittelystä.

Kaikki lähteeni Pietarin eri kouluissa kertovat, ettei heillä ole näitä ”keskusteluja tärkeästä” erillisinä oppitunteina viikoittaisessa lukujärjestyksessään.

”Valtaosa koulumme opettajista on lopen kyllästynyt koko touhuun. Me yritämme pitää tavanomaisia luokan viikkotunteja ilman kaikkea sitä soopaa. Tämä ikuinen vertailu ’entisajan’ ja ’nykypäivän’ välillä suututtaa todella. Sitä ympätään ihan kaikkeen – sodasta eläkkeisiin”, sanoo Valeria, joka on kahdeksannen luokan opettaja. Hän lisää kuitenkin:

”Samaan aikaan kaikki pelkäävät saavansa potkut. Maaliskuussa yksi meidän opettajistamme erotettiin hänen postattuaan joitakin sodanvastaisia viestejä omalle some-tililleen.”

Valerian mukaan opettajia tarkkaillaan. Suunnilleen kerran kuussa joku paikallisen opetusviranomaisen tarkastaja tulee ja istuu luokan perälle, ”kuuntelee tarkasti ja tekee joitakin muistiinpanoja”.

Mitään seurauksia näistä käynneistä ei toistaiseksi ole havaittu koituvan. Opettajat eivät ole saaneet palautetta.

”Me kaikki yritämme ottaa virallisen sairauslomapäivämme, kun saamme tietää, että tarkastaja on tulossa. Suurimmalla osalla opettajista on omia lapsia ja on aika helppoa saada sairauslomaa lapsen sairastumisen perusteella.”

Kuudesluokkalaisten luokanopettaja toisessa koulussa kertoi minulle aloittavansa ”keskusteluja tärkeästä”-tuntinsa aina seuraavalla lauseella:

”Ja nyt lapset, minun on pakko kertoa teille, että…”

Sen jälkeen hän kaivaa esille ”metodologisen aineiston” paperin ja lukee sen yksitoikkoisella nuotilla. Sen jälkeen alkaa tavanomainen tunti.

Ja onneksi lapsiin voi luottaa. He ovat osoittaneet olevansa paljon kiinnostuneempia kännyköistään kuin patrioottisesta opetuksesta.

Kuudesluokkalaisten opettaja kertoo, ettei ”keskustelut tärkeästä” kiinnosta oppilaita pätkääkään.

”Suurin osa heistä uppoutuu älypuhelimiinsa heti kun alan lukea niitä tekstejä. Jotkut katsovat ulos. Se on luultavasti ainoa kerta, kun minulla ei ole mitään huomautettavaa moisesta asenteesta.”

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa pietarilainen toimittaja Mihail ja moskovalainen kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen. Jutut kootaan ja tiedonhankintaa tehdään myös HS:n toimituksessa. Tuotanto ja editointi: Tuija Pallaste / HS