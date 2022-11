Lännessä on paljon ihmisiä, joiden mielestä Venäjän pitäisi lakata olemasta, ja se on ongelma, sanoo Mihail Hodorkovski Meduzan erikoishaastattelussa. Hän luo visiota Putinin ja sodan jälkeisestä maasta.

Ukrainan sota on kestänyt yli kahdeksan kuukautta. Sen aikana on keskusteltu kiivaasti myös siitä, millainen on Venäjän tilanne sodan päätyttyä: Pysyykö Vladimir Putin vallassa ja säilyykö Venäjä entisellään?

Näitä kysymyksiä käsittelee myös Mihail Hodorkovski uudessa kirjassaan. Kirja on julkaistu venäjäksi ja myös englanniksi nimellä How Do You Slay a Dragon? A Manual for Start-Up Revolutionaries.